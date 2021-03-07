راغب علامة يكشف لأول مرة أسباب إطلاق النار عليه في الأردن وإصابته.. ولهذا حذر أبناءه بعدها

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، تفاصيل تعرضه لإطلاق نار وإصابته برصاصة في قدمه، في الأردن خلال حفل غنائي قبل سنوات.

اطلاق نار في الأردن

وقال راغب علامة خلال استضافته عبر برنامج ”يوم ليك“، على فضائية قناة الحياة، إنه تعرض لضرب نار عام 1998 حين كان على المنصة خلال حفل غنائي.

وألمح راغب علامة إلى أن السبب وراء هذه الحادثة الخطيرة، هي علاقة عاطفية.

وقال الفنان: ” علاقة عاطفية كادت أن تدمرني وتقضي علي. لا أتهم أحدا إلا هذه الدائرة العاطفية الخطيرة، ولم تكن الدائرة شخصا واحدا وتمت بشكل أو بشكل آخر“.

وأضاف علامة: “أنا لا يوجد لدي عدو، وليس من الممكن أن يأتي شخص في بلد أمنية بامتياز ويفعل هكذا دون أن يترك وراءه خيط. لم تكن الدائرة شخصا واحدا، هي دائرة خطرة وكانت لدي شكوك، ولا أحد لديه مصلحة في أن يؤذيني”.

راغب علامة يحذر أبناءه

وحول ما إذا أصبح أكثر حذراً في علاقاته بسبب هذه القصة، قال راغب: “تزوجت بعدها مباشرة، لكنني نبهت خالد ولؤي لذلك الخطر”.

وتحدث راغب علامة عن حياة الوهج في شبابه خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وقال إنه كان شابا يبني مستقبله في تلك الفترة حين كان شاباً، أما الآن فمهمته أن ينتبه لمستقبله حتى يحافظ على ما بناه.

ونوه راغب علامة إلى أن الشغف لديه كما هو سابقاً. لكن نظرته للحياة تغيرت تماماً، وذلك بعدما وقع في الكثير من الأخطاء التي تعلم منها الدروس، وعلمها لأبنائه.

هجوم راغب علامة على المسؤولين اللبنانيين

وفي سياق آخر، شن راغب علامة قبل أيام هجوما عنيفا على المسؤولين في لبنان بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله تقاتل عدد من اللبنانيين على شراء الحليب للأطفال.

وأعاد راغب علامة نشر مقطع فيديو المشاجرة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وعلق: “يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمرتوا لبنان الجميل. وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته، صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال”.

وتابع الفنان اللبناني: “يا أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصلوكم عالكراسي. بإذن الله نهايتكم وخيمة، اقرأوا التاريخ”.

يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمّرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته. صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال. يا أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلّكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصّلوكم عالكراسي. بإذن الله نهايتكم وخيمة ، إقرأوا التاريخ pic.twitter.com/urGRrjwhs8 — RaghebAlama (@raghebalama) March 4, 2021

انقلاب عسكري

وسبق أن دعا راغب علامة الجيش اللبناني إلى استلام الحُكم بالقوة. ومُحاسبة السلطة على الفساد ونهب ثروات لبنان، مُعتبراً أنه الحل الوحيد لمشاكل الدولة.

وقال راغب علامة حينها في لقاء تلفزيوني عبر فضائية MTV اللبنانية: “ما أُخذ من الشعب اللبناني بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ولا يوجد أهم من الجيش حاليا شفافية وأخلاقا خاصة وأنه لا يوجد اثنان يختلفان على استلام الجيش للسلطة بالقوة”.

وتابع راغب: “على الجيش اللبناني أن يقوم بفتح تحقيقات في جميع ما حدث بالبلاد بكل شفافية وعرض تلك التحقيقات عبر شاشات التلفزيون. بشرط ألا تتجه الأمور ناحية تصفية حسابات سياسية”.

وقال راغب إن حكومة حسان دياب استلمت أرضا محروقة من قبل زعماء الطوائف وتوابعهم أي الطبقة الحاكمة عبر الـ30 عامًا الماضية، ولم يتركوا شيئاً.

وشبه راغب علامة الحكومة اللبنانية بالمواطن الذي يطلب من مواطن آخر احترق منزله. أن يقوم بإعادة بنائه وتأثيثه في يومين فقط، مبدياً تعاطفه معهم.

وأكد راغب أنه في حال عُرض عليه منصب وزير في الحكومة اللبنانية فإنه لن يوافق، لأنه سيفشل مؤكداً إلا في حالة واحدة وهي وجود دعم دولي.

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