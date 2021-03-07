بعد وفاته.. مشاري البلام يعيد كويتياً مفقوداً منذ 25 عاماً إلى عائلته؟!

أثار مواطن كويتي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عثوره على عمه المفقود منذ 25 عاماً، وذلك بسبب وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام.

سافر ولم يعد

ويقول المواطن جاسم محمد في تسجيل صوتي نقلته حسابات إخبارية محلية ورصدته “وطن”، إنه عثر على عمه حسن حسين الفيلكاوي. والذي فُقد عام 1996 في أمريكا حيث سافر هناك لدراسة اللغة الإنجليزية.

وأشار جاسم إلى أن عمه فقد منذ ذلك الحين ولم يتم العثور عليه أو تلقي خبر منه، مؤكداً أن العائلة استنفدت جميع الطرق للبحث عنه. بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة والإنتربول ووسائل الإعلام دون جدوى.

وتابع: “اعتقدنا أنه تعرض للاعتداء من قبل قطاع الطرق، وقاموا بسرقته وقتله، وأخفوا أوراقه”.

حسن الفيلكاوي يظهر فجأة

وأضاف: “قبل خمسة أيام دخل لي شخص عبر حسابي على تويتر رغم أنه حساب جديد وأضع صورتي عليه، وسألني ما إذا كنت جاسم محمد. وأخبرني أنه عمي حسن، لكني من الصدمة لم أصدقه، وقلت إنه شخص ينتحل صفته”.

وتواصل جاسم مع الشخص عبر الهاتف، ليتبين فعلاً أنه عمه حسن المفقود منذ سنوات، وكشف أن سبب اختفائه يعود إلى أنه فقد. الذاكرة بسبب تعرضه لحادث في أمريكا.

وتابع جاسم: “عادت الذاكرة لعمي بعد وفاة الفنان مشاري البلام، لأنه صديقه منذ أيام الثانوية والجامعة”.

مشاري البلام يظهر في حلم الفيلكاوي

واستطرد: “حلم عمي بمشاري البلام يوم وفاته، وحين استيقظ، ذهب إلى تويتر ليبحث عنه، وبدأ يسترجع الذاكرة، ووجد أن صديقه توفي. واستمر بالبحث عن تويتر إلى أن وجدني”.

وأشار جاسم إلى أن عمه تمكن من العثور على وثائقه وأوراقه الثبوتية بعدما تذكر أين كان يخفيها وقدمها للسفارة الكويتية. ومن المتوقع أن يعود قريباً إلى الكويت لعائلته.

#فيديو.. المواطن الكويتي #حسن_الفيلكاوي المفقود في #أميركا منذ 1996 مازال حيا وعودته إلى الديرة قريبا – استرد ذاكرته بعد رؤيته للفنان الراحل #مشاري_البلام في المنام pic.twitter.com/TsJg8qn6Lt — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) March 6, 2021

وتصدرت قضية حسن الفيلكاوي وسائل الإعلام المحلية منتصف التسعينات، وذلك بعدما كان متجهاً إلى أمريكا على. متن طائرة كان من المقرر أن تحط في هولندا أولاً، إلا أن أخباره انقطعت بعد مضي شهرين على سفره.

وكان الفيلكاوي أبلغ أسرته قبل أيام من اختفائه، أنه سيعود إلى الكويت لترتيب أوراقه والعودة مجدداً لإكمال دراسته.

وذكرت عائلته في تصريحات صحفية حينها إنهم لدى مراجعتهم مطار الكويت تبين أن حسن الفيلكاوي غادر إلى هولندا عام 1996. ولا يوجد له تأشيرة لدخول أمريكا.

فيلم هندي!

وأثارت قصة حسن الفيلكاوي جدلاً بين المغردين عبر “تويتر”، فمنهم من تساءل عن حياته طوال الفترة الماضية. ومنهم من سخر من القصة وشكك بصحتها.

الكوايتة بدو يصدقون مسلسلاتهم ويطبقونها بالواقع.. https://t.co/y6lWBALzp4 — سُليمان (@san94153) March 7, 2021

وين ومن وين عاش ، مشرد في امريكا ؟؟؟ https://t.co/2eHais4w3Y — النون (@khskh3n) March 7, 2021

وقسمبالله مو قصدي اتطنز بس نفس قصة المسلسل اللي قاعده اشوفه 🙂😂💔 https://t.co/KSAxBm1dxd — فــآآتــوو🤍 (@Faatoo__) March 6, 2021

موضوعه أقوى من الممية 🤣 https://t.co/Dy3u1c8wrH — يعقوب (@jacoub87) March 7, 2021

انا عني صدقت مدري عن الباقين https://t.co/2Hne3l0Sv3 — Jovic (@SirJovic1) March 7, 2021

شبيه مشاري البلام يظهر في تركيا

وسبق أن تداول نشطاء فيديو لشخص قالوا انه شبيه الفنان الكويتي مشاري البلام، وأنه ظهر بعد أيام على وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ويظهر الفيديو مواطن تركي يعمل في مهنة صيد الأسماك شبيه للفنان الراحل مشاري البلام .

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفيديو عبر حسابها بموقع انستغرام.

وعلقت العيدان على الفيديو بقولها: “شبيه المرحوم مشاري البلام في تركيا.. يمكن في ناس تشبهه لكن ما في أحد يشبهه في أخلاقه ورقيه وطيبته.. الله يرحمك يا مشاري”.

مشاري البلام

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، في 25 فبراير الماضي بسبب مضاعفات فيروس كورونا. الذي أصابه قبل أيام وسط جدل حول سبب وفاته.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الكويتية والشخصيات العامة، وفاة مشاري البلام، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى. من اللقاح المضاد للفيروس.

حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت ودخل العناية المركزة حتى وفاته .

وبعد الجدل الواسع الذي انتشر حول وفاة البلام، حيث ذهب البعض أن تلقيه لقاح كورونا هو سبب وفاته، أكد الدكتور أحمد العمار، مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، أن إصابة البلام بكورونا والتي تسببت بوفاته لم تكن بسبب اللقاح. بل لكون المناعة لم تكتمل.

وتصدّر وسم باسم الفنان مشاري البلام مواقع التواصل الاجتماعيّ، في دول الخليج، بعد الإعلان عن وفاته.

وعبّر المغردون عن حزنهم لرحيله، مستذكرين وسط عبارات النعي، أعماله الفنية التي قدّمها.

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