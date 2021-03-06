نزار الفارس يضع شرطاً أمام رانيا يوسف مقابل التنازل عن ملاحقتها قضائيا

عقد المذيع العراقي نزار الفارس، مؤتمراً صحفياً في القاهرة مع محاميه المستشار هيثم عباس، وذلك للتحدث حول القضايا القائمة من قبله ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف.

سأتنازل بشرط واحد

وأكد نزار الفارس في البداية أنه اختار عقد المؤتمر في مصر ليثبت أنه ليست لديه أزمات مع المجتمع المصري. كما يزعم البعض، وقال: “أنا بين أهلي وناسي”.

وأشار نزار الفارس إلى أنه على استعداد أن يتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد رانيا يوسف بشرط واحد. وهو أن تقدم اعتذارها له.

وقال الفارس في المؤتمر: “ليست لدي أي مشاكل مع رانيا يوسف، وكنا راضيين عن الحوار، واختلفنا فنيا فقط. وإذا اعتذرت عبر وسائل الإعلام، مستعد فورا للتنازل عن القضايا التي رفعتها ضدها، أنا أحترمها وأقدّرها”.

أغنية إسرائيلية

وأكد الفارس أنه ورانيا يوسف استفادا من المقابلة المثيرة للجدل التي جمعتهما، إذ ازدادت شهرته عربيا. بينما هي توسعت شهرتها في العراق.

كما شدد نزار الفارس على أن رانيا يوسف كانت تعلم بجميع شروط البرنامج، وقال: “أخبرت رانيا يوسف أنني سأسمعها. أغنية إسرائيلية، وقالت موافقة، وعرفتها أنني سأتكلم عن جرأتها ووافقت أيضاً”.

وسبق أن أكد الفارس أنه قام بتشغيل أغنية إسرائيلية لرانيا يوسف من أجل التفاعل والرقص عليها، إلا إنها رفضت الأمر نهائيًا.

أخذت أجراً

ونفى الفارس أن تكون رانيا يوسف قد أجرت اللقاء مجاناً كما قالت، مضيفاً: “رانيا أخذت أجرا من البرنامج ولكن. لا أستطيع قول أخذت كم، ولكنها محترمة، وقدَرت ميزانية البرنامج”.

وتابع فارس: “نعاني من تخليص التصاريح للإعلام العراقي في مصر، ونطالب مكتب الرئيس بالتسهيل، كي يكون. هنالك تبادل إعلام بين البلدين”.

من جانبه، تحدث محامي الفارس عن تفاصيل الدعوى القضائية وقال: “نطالب رانيا يوسف بتعويض عن اتهامها له بالتحرش. والسب، والقذف، ولو المحكمة حكمت بتعويض مادي، سيكون معنى ذلك أننا لسنا كاذبين”.

تعويض مالي قدره خمسة ملايين جنيه!

ورفع نزار الفارس في وقت سابق دعوى قضائية ضد رانيا يوسف حيث قام بتوجيه تهمة السب والقذف والتشهير. على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الفارس من المحكمة تعويض مالي قدره خمسة ملايين جنيه، بسبب ما قالته الفنانة رانيا يوسف أثناء تصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الفارس، في بيان صحفي، أنه قام بتهنئة الفنانة رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر بحقها.

ووجهت لرانيا يوسف مجموعة من التهم ومنها ازدراء الأديان والتي طالتها بعد عرض الحلقة الخاصة بها على برنامج ” مع فارس”.

وأشار الفارس، إلى أنه فوجئ باتهامات رانيا يوسف له في العديد من التصريحات الخاصة بها، سواء تهم بالتحرش. بها أو تهم بأنه شخص “بلا شرف”.

وقال الفارس: “أرفض ذلك جملةً وتفصيلاً وعليه أنتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانوني منها واثقا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة”.

فيما أكمل المحامي هيثم عباس محامي الإعلامي نزار الفارس في بيان جاء على لسانه. قائلًا ” موكله تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذف معاقب علية قانوناً.

وأضاف المحامي: “ما الحال عندما يكون الأمر متعلق بإعلامي يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة. لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم”.

رانيا يوسف تشكر “القضاء الشامخ”

وأصدر القضاء المصري حكم براءة بحق رانيا يوسف من تهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، وازدراء الأديان في قضية ”الحجاب والمؤخرة“.

وبعد إعلان براءتها، شكرت الفنانة المصرية رانيا يوسف القضاء المصري، وكتبت ، عبر حسابها على ”تويتر“: ”شكرًا للقضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر“.

شكرا القضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات في مصر 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ULUlxMhcg1 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) February 21, 2021

وكان المحامي طارق العوضي، أعلن أنّ محكمة جنح قصر النيل حكمت ببراءة موكلتنا الفنانة رانيا يوسف.

عاجل ؛

بتوفيق من الله تعالي ؛

محكمة جنح قصر النيل تحكم ببراءة موكلتنا الفنانة رانيا يوسف . — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) February 21, 2021

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية، إلى تصريحات رانيا يوسف في حوار مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقدم برنامج ”مع الفارس عبر ”قناة الرشيد“ العراقية.

وردت عند سؤالها عن الحجاب: ”يا ساتر يارب ليه، الطرحة دي هتزود مني إيه؟! وأنا شايفة من غير حجاب أحلى ومستورة، وإحنا منذ متى كنا محجبات، المصريات لم يكنّ محجبات والحجاب فرض علينا أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات“.

وحول تعمد إظهار ”مؤخرتها“ قالت يوسف: ”لقيتها حلوة.. ولما يبقى عندك حاجة حلوة ليه ماتظهرهاش، تخبيها ولا تظهرها وأنا من رأيي إنه لو عندي حاجة حلوة نتباهى بها (وأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) لو عندك بيت حلو اظهره، ولو عندك شغل حلو اظهره؛ وهو ما أثار غضب المصريين“.

ليقوم محامون برفع دعاوى قضائية ضد رانيا يوسف، يتهمونها بالحديت عن بروز مؤخرتها، وعن الحجاب والدين بشكل غير لائق؛ ما اعتبره البعض ازدراء للأديان.

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