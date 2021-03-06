فاجعة في مصر.. مصرع 20 مصرياً وإصابة آخرين في انقلاب شاحنة على حافلة ركاب

أودى حادث سير وقع في العاصمة المصرية القاهرة، بحياة ثمانية عشر مصرياً بينهم أطفال، وذلك بعد انقلاب شاحنة على حافلة ركاب. ما أدى لتدمير الحافلة بالكامل.

تصادم حافلة وشاحنة

وقال مسؤولان في وزارة الصحة المصرية، إن 20 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرين، في حادث تصادم بين حافلة صغيرة وشاحنة على طريق سريع جنوبي العاصمة القاهرة.

ووقع الحادث في محافظة الجيزة، الواقعة على مسافة نحو 80 كيلومتراً جنوب القاهرة.

وقال المسؤولان الصحيان، إن المصابين نُقلوا إلى المستشفى للعلاج. وإن جثث المتوفين نُقلت إلى أكثر من مستشفى. في الجيزة ومحافظة بني سويف المجاورة.

هذا ما كشفته المعاينة المبدئية

من جانبه، قال مصدر أمني إن المعاينة المبدئية أشارت إلى انفجار إطار أمامي في الشاحنة، ما أدى إلى انقلابها. على الحافلة التي كانت تمر بجوارها.

ولم يستطع سائق الشاحنة تدارك الموقف بعد تعرض إطار مركبته للانفجار. ما تسبب بفقدانه السيطرة على الشاحنة. التي كانت تسير بسرعة على الطريق العام السريع في منطقة الجيزة. التي تبعد مسافة 80 كم جنوبي القاهرة.

ضحايا مجهولي الهوية

من جهتها، قالت وسائل إعلام مصرية، إن من بين الضحايا 9 أطفال، وإن عدداً منهم مجهولو الهوية، وتتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً.

يأتي ذلك بينما بدأت النيابة العامة بالتحقيق في حادث التصادم، لمعرفة ظروفه وملابساته، حيث يستجوب. رجال المباحث عدداً من المصابين، من بينهم سائق السيارة النقل.

وقال موقع “اليوم السابع” إن التحريات أكدت عدم وجود شبهة جنائية.

صور الحادث مروعة

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي نشر مصريون صوراً لمكان الحادثة، رصدتها “وطن”، والتي أظهرت شاحنة كبيرة منقلبة. وبجانبها الحافلة التي بدت متضررة بشكل كبير.

عاجل . اتش نيوز

مصادر أمنية

مصرع 18 واصابه 5 في حادث تصادم مروع بين سياره ميكروباص بأخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانه بدائره مركز اطفيح بمحافظة الجيزه pic.twitter.com/9wfACGwRXL — Hany elnono (@elnono_hany) March 5, 2021

وتتكرر حوادث السير في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرق، وتهالُك السيارات. وفقاً لما يقوله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عاجل | مصرع 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بأخرى نقل بالقرب من نفق #الزعفرانة بدائرة مركز #أطفيح بمحافظة #الجيزة pic.twitter.com/ouUjL4l1T5 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 5, 2021

الداخلية المصرية

وفي السياق، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن أجهزتها الأمنية أُبلغت بانقلاب سيارة بطريق الكريمات. مشيرةً إلى وجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح.

وأوضحت الوزارة، أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، حيث أنه تبين بالفحص أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل “مقطورة” بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة.

وأضافت الوزارة: “أدى ذلك إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق. واصطدامها بالمواجهة بـ”ميكروباص” حال قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط”.

وأشارت إلى أن ذلك أسفر عن وفاة 18 شخص وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم “الميكروباص”.

وبينت الوزارة، أنه تم نقل الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات، كما أمكن ضبط قائد سيارة النقل المذكور. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد. مضيفةً: “تم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

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