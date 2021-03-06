رصد نشطاء أحدث ظهور للاعلامي السعودي والمذيع السابق في قناة الجزيرة علي الظفيري في تطبيق “كلاب هاوس” بعد سنوات من إختفائه وغيابه عن المشهد الاعلامي.

ظهور الاعلامي السابق في قناة الجزيرة علي الظفيري في تطبيق كلاب هاوس بعد سنوات من إختفائه وغيابه عن المشهد الاعلامي#المصالحة_الخليجية pic.twitter.com/kanlkNMBV0 — مرصد قطر (@Marsadqatar) March 6, 2021

وبعد اتفاق المصالحة الخليجية الأخير، طرح مغرّدون ونشطاء تساؤلاً عن مصير الإعلامي السعودي المذيع السابق في قناة الجزيرة علي الظفيري.

وكتبت الناشطة السعودية المعارضة علياء الحويطي: “هل سنراه قريباً على شاشة الجزيرة!! هل سيخرج من السجن بعد الحكم عليه بـ5 سنوات بتهمة التخابر مع قطر” .

هل سنراه قريباً على شاشة الجزيرة!!هل سيخرج من السجن بعد الحكم عليه ب5 سنوات بتهمة "التخابر مع قطر" . #علي_الظفيري

#المصالحة_القطرية_السعودية pic.twitter.com/l9RkcPpzQo — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) January 5, 2021

كما علق الباحث الموريتاني محمد المختار الشنقيطي بقوله: “افتقدتُ -كما افتقد كثيرون- الأخ الكريم، والصديق العزيز، والإعلامي اللامع، علي الظفيري. فعسى تكون المصالحة السعودية_القطرية فاتحة رجوعه لشاشة الجزيرة بطلعته البهية، وهو يقول مبتسماً في صدر برنامجه: فأهلا وسهلا بكم”.

افتقدتُ -كما افتقد كثيرون- الأخ الكريم، والصديق العزيز، والإعلامي اللامع، #علي_الظفيري. فعسى تكون #المصالحة_السعودية_القطرية فاتحة رجوعه لشاشة #الجزيرة بطلعته البهية، وهو يقول مبتسماً في صدر برنامجه: "فأهلا وسهلا بكم"… pic.twitter.com/1tdpq8Hjmx — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) January 7, 2021

الشيخة القطرية مريم آل ثاني فتمنّت عودة علي الظفيري إلى شاشة الجزيرة.

علي الظفيري قيد الإقامة الجبرية

وكان علي الظفيري (41 عامًا) غادر إلى السعودية في يونيو/حزيران 2017 بعد أيام من إعلان حصار قطر، بناء على طلب استدعاء تلقاه من السلطات هناك بهدف “التحاور معه”.

وبعد دخول “الظفيري” الأراضي السعودية تمكن من إبلاغ مقربين منه أنه قيد الإقامة الجبرية.

وبعد انقطاع عن الاتصال بكل معارفه في الدوحة لأيام، تم بث تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، في الـ22 من يونيو/حزيران، تُعلن استقالته من قناة “الجزيرة”.

وجاء في تلك التغريدة المنسوبة لـ”الظفيري”: “طاعة لله وولاة الأمر، حفظهم الله، وانحيازًا للوطن، والتزامًا بسياساته وقوانينه، أستقيل من قناة الجزيرة”.

“ضغوط شديدة”

وقالت مصادر إن “الظفيري” قدم استقالته بعد تعرضه لضغوط شديدة من السلطات السعودية، مرجحة أن يكون الرجل أُجبر على تسليم كلمة المرور الخاصة بحسابه على “تويتر” لأجهزة الأمن.

ونشرت صحيفة “الوطن” السعودية مقالا بعنوان “المملكة أولًا وأخيرًا”. قالت إن “الظفيري” كتبه، حيث تضمن المقال هجوما على كل دول المنطقة وجماعاتها، بما فيها جماعة “الإخوان المسلمون”.