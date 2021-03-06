آخر ظهور للأردني عبود العمري وحديثه عن الموت يشعل السوشيال ميديا
آخر ظهور للأردني عبود العمري وحديثه عن الموت يشعل السوشيال ميديا
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شاهد آخر ظهور للأردني عبود العمري قبل وفاته وحديثه عن الموت يشعل المواقع

كتب وطن
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أثارت وفاة الناشط ونجم السوشيال ميديا الأردني عبود العمري، عن عمر ناهز 23 عاماً، حزناً واسعاً بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر ظهور لعبود العمري

وتصدر #عبود_العمري، و#موت_الغفلة، التريندات عبر “تويتر”، حيث نشر عبود العمري قبل وفاته بساعات فقط. أكثر من مقطع فيديو وثق خلالها يومياته، قبل أن يفارق الحياة جراء حادث سير مروع في جنوب أفريقيا.

وكان آخر ظهور لعبود العمري من خلال فيديو نشره عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام“، وثق خلاله رحلته السياحية إلى جنوب أفريقيا.

وبدأ الفيديو باستيقاظ عبود العمري. وتناوله كوب شاي ساخن. وإلقائه الصباح على مُتابعيه، ثم تحدث عن إعجابه بجمال النساء الأفريقيات، وقوله إنه قد يتزوج إحداهن.

ويقول عبود بالفيديو: “صباح الخير، قدمت إلى أفريقيا لتغيير جو، ولم أعلم أن الأفريقيات جميلات، وخفيفات الظل، تغير كل تفكيري، كنت أعتقد أًصحاب الشعر البني هم الأجمل في العالم، ولكني الآن غيرت نظرتي”.

“لا تستغرب يا والدي لو عدت بأفريقية  وتزوجتها”

وتابع عبود العمري موجهاً حديثه لوالده: “لا تستغرب يا والدي لو عدت بأفريقية إلى المنزل وتزوجتها، وحول المثل القائل من طينة بلادك لط عخدادك. لا أريد أن ألط خدادي بطين بلادي، لا تحاول معي”.

ثم ظهر عبود العمري برفقة أصدقائه في الرحلة، ويروي أحدهم موقفاً طريفاً حدث له بسبب أسعار المواصلات المرتفعة هناك، وسط ضحكاتهم، ثم يبدأون نزهتهم مع سائق أفريقي ويرقصون على أغاني أردنية.

عبود يتحدث عن الموت

وأعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو يتحدث فيه عبود عن الموت.

وقال عبود بالفيديو المتداول: ”لا أحد يموت قبل أن ينتهي أجله أو تنتهي وظيفته في الحياة. وهناك آية قرآنية أقرأها كل يوم 20 مرة غيرت حياتي وجعلتني أؤمن أن كل شيء بيد الله”.

كما وأوضح عبود العمري أن تلك الآية هي: “وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم”.

صدمة في الأردن

وتداول الناشطون هذا الفيديو بشكل كبير، وسط تعبيرهم عن حزنهم وصدمتهم، ودعائهم له بالرحمة والمغفرة.

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مصير أصدقاء عبود العمري

هذا وقد أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردينة بياناً كشفت خلاله أن رفاق العمري الأربعة مُصابين إصابات متوسطة. وتم نقلهم إلى المستشفى، ووضعهم الصحي مستقر.

كما وأكدت الوزارة أنه تم التواصل مع جميع ذوي المصابين وعائلة العمري. وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفي إلى الأردن بناءً على طلب ذويه.

الجدير بالذكر أن العمري سيعرض له كوميدي في رمضان المقبل، وهو من إنتاج قناة “رؤيا” الأردنية.

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