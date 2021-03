أثارت وفاة الناشط ونجم السوشيال ميديا الأردني عبود العمري، عن عمر ناهز 23 عاماً، حزناً واسعاً بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر ظهور لعبود العمري

وتصدر هاشتاج #عبود_العمري، و#موت_الغفلة، التريندات عبر “تويتر”، حيث نشر عبود العمري قبل وفاته بساعات فقط. أكثر من مقطع فيديو وثق خلالها يومياته، قبل أن يفارق الحياة جراء حادث سير مروع في جنوب أفريقيا.

وكان آخر ظهور لعبود العمري من خلال فيديو نشره عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام“، وثق خلاله رحلته السياحية إلى جنوب أفريقيا.

وبدأ الفيديو باستيقاظ عبود العمري. وتناوله كوب شاي ساخن. وإلقائه الصباح على مُتابعيه، ثم تحدث عن إعجابه بجمال النساء الأفريقيات، وقوله إنه قد يتزوج إحداهن.

ويقول عبود بالفيديو: “صباح الخير، قدمت إلى أفريقيا لتغيير جو، ولم أعلم أن الأفريقيات جميلات، وخفيفات الظل، تغير كل تفكيري، كنت أعتقد أًصحاب الشعر البني هم الأجمل في العالم، ولكني الآن غيرت نظرتي”.

“لا تستغرب يا والدي لو عدت بأفريقية وتزوجتها”

وتابع عبود العمري موجهاً حديثه لوالده: “لا تستغرب يا والدي لو عدت بأفريقية إلى المنزل وتزوجتها، وحول المثل القائل من طينة بلادك لط عخدادك. لا أريد أن ألط خدادي بطين بلادي، لا تحاول معي”.

ثم ظهر عبود العمري برفقة أصدقائه في الرحلة، ويروي أحدهم موقفاً طريفاً حدث له بسبب أسعار المواصلات المرتفعة هناك، وسط ضحكاتهم، ثم يبدأون نزهتهم مع سائق أفريقي ويرقصون على أنغام أغاني أردنية.

عبود يتحدث عن الموت

وأعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو يتحدث فيه عبود عن الموت.

وقال عبود بالفيديو المتداول: ”لا أحد يموت قبل أن ينتهي أجله أو تنتهي وظيفته في الحياة. وهناك آية قرآنية أقرأها كل يوم 20 مرة غيرت حياتي وجعلتني أؤمن أن كل شيء بيد الله”.

كما وأوضح عبود العمري أن تلك الآية هي: “وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم”.

I was just watching his stories on ig when my sister told me he was dead. I couldn't believe it i thought it was some sort of prank. This is so shoking and heartbreaking to all of us. He will be missed. الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه#عبود_العمريpic.twitter.com/BEJ1ZcDpj3 — 🍊⁷ (@tete95Kth1) March 6, 2021

صدمة في الأردن

وتداول الناشطون هذا الفيديو بشكل كبير، وسط تعبيرهم عن حزنهم وصدمتهم، ودعائهم له بالرحمة والمغفرة.

abood you're one of the best moments that happened in my life u were an angel u never failed on making millions of people laugh in our darkest days i still cant believe it it feels like a dream its very shocking im speechless may your soul rest in peace

#عبود_العمري الله يرحمك pic.twitter.com/KqAHkRf4jr — zeena⁷ (@vaulizeu) March 7, 2021

#عبود_العمري كلنا نسامح بعض كلنا نفرح بعض كلنا نزور بعض مابنعرف بكرا اش هيصير تصالحوا تحابو بيفيدكم هل الشي. 😔

ربنا يرحمك ياعبود هو انا مابتابعه بس حزنت عليه وكسرت قلبنا ع فراقك 💔💔💔#الموت_الغفله — 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤𝐬𝐰𝐚𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐧 🦢 (@min_ha_12) March 7, 2021

كانت فاجعه النا كلنا إلى بحبه والي بس بعرفه 🥺💔الله يرحمك ويغفر إليك ويسكنه فسيح جناته ويغفر إليه ويصبر أهله ويلهمهم الصبر والسلوان،#عبود_العمري — ابعدو عني (@qtjjyo) March 7, 2021

انا بالحلم شوفتك يا عبود صحيت فالليل عشان اشوف ستوري بس رجعت تلفون كملت نومي سبحان الله ربي ما كان بدو وجعلي قلبي ف الليل صحيت فتحت الانستا كانت صدمة عمري 💔

لا حول ولا قوة إلا بالله

الله يرحمك يا عبود يجعل مثواه الجنه يارب #عبود_العمري pic.twitter.com/NY1RcghdDF — Hla هلا (@HlaSu97) March 7, 2021

أن تسمع خبر موت بعد ساعات قليلة لشخص كنت فاتح ع الستوري عنده وهو مبسوط في رحلة سياحية شيء يدعونا جميعا لمراجعة حساباتنا وانو الموت يجي فجأة وفي لمحة بصر ،موت عبود المفروض يعلمنا انو ما نحط بقلبنا ع حدا ولا نحقد ع حدا ،موت عبود تنبيه النا كلنا انو الدنيا ما الها قيمة#عبود_العمري pic.twitter.com/yRaK7ROELQ — البث المباشر من عمّان (@JrRadioMedia) March 7, 2021

مصير أصدقاء عبود العمري

هذا وقد أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردينة بياناً كشفت خلاله أن رفاق العمري الأربعة مُصابين إصابات متوسطة. وتم نقلهم إلى المستشفى، ووضعهم الصحي مستقر.

كما وأكدت الوزارة أنه تم التواصل مع جميع ذوي المصابين وعائلة العمري. وإبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفي إلى الأردن بناءً على طلب ذويه.

الجدير بالذكر أن العمري سيعرض له عمل كوميدي في رمضان المقبل، وهو من إنتاج قناة “رؤيا” الأردنية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك