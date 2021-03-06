تجمع شواذ في جدة يثير غضباً واسعاً
تجمع شواذ في جدة يثير غضباً واسعاً
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تجمع شواذ في جدة يثير غضباً واسعاً.. شبان تعانقوا وتبادلوا القبلات في أطهر بقاع الأرض

كتب وطن
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فجر لمجموعة من الشواذ جنسياً في مدينة جدة بالسعودية، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قبلات حميمية علناً

ويظهر بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، تعذر “وطن” عن نشره، مجموعة رجال في مكان مفتوح بمدينة جدة، ويقوم شابان بتقبيل بعضهما وأداء بعض الحركات الخارجة فوق سيارة وسط هتافات الآخرين.

وأشعل الفيديو غضباً واسعاً في السعودية، وتصدرت هاشتاجات #تجمع_شواذ_في_جده ، و #شواذ_الكبري_الميت، التريند على “تويتر”، عبر خلاله الناشطون عن سخطهم من انحدار المستوى الأخلاقي في المجتمع، مطالبين بالقبض عليهم.

تجمع شواذ في جدة

وعلق الأكاديمي والكاتب محمود رفعت:”شاهدوا بأعينكم كيف يتم هدم #مكة، منذ قليل #تجمع_شواذ_في_جدة وذكور تقبل بعضها من الفم بحفل علني.. هل من العقل ترك مقدسات المسلمين بيدهم؟ “.

كما تابع: “لمن لا يعرف الجغرافيا: حدود #مكة_المكرمة تقع في #جدة ومن جدة يُحرِم المسلمون لدخول #الحرم_المكي أي أن هذا تم في #مكة_المكرمة أنشروه ليفيق مغيبون”.

وكتب مغرد باسم عبدالله أحمد: “عندما أرى أحداث الدنيا في هذا الزمان أتخلى عن كثير من الأحلام والأمنيات وأتمسك بأمنية واحدة أن يحسن الله خاتمتنا أستغفر الله العظيم”.

قوم لوط

وتمنت أخرى أن يعاقبهم الله قبل القانون، وكتبت: ” يالله يارب انك ترسل عليهم الصوالب معد يقدرون يتحركون من الفراش انك القادر ع كل شيء”.

كما ذكر آخر بمصير قوم لوط، وعلق: “حق وحقيقة، أصبحنا في زمان يستهان به من الكبائر ويغض الطرف عن الفواحش و تنتهك الأعراض ويسمونها طيش شباب، أهلك الله قوم لوط لأفعالهم الخسيسة والدنيئة، والآن تعاد القصة مرة أخرى بلا عظة ولا عبرة”.

واستشهد آخر بحديث شريف، وكتب: “قال النبي صلى الله عليه و سلم: “ملعون من عمل بعمل قوم لوط”

وألقى آخر باللوم على رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وكتب: ” وليه مستغربين الوضع ! ولي الأمر فاشينيستا ومستشاره يروج لفرق الشواذ من مخانيث كوريا وش الغريب؟ السكوت عن هالشرذمه يعني رضاك وكل شي له تبعات ويعتبر تمهيد الموضوع انتشار الشذوذ”.

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ووافقه آخر الرأي وكتب: “هذا مايدعو له من يحضر الفرق الغنائية الكورية وعمهم تركي”.

حفل شذوذ في الرياض

ولا يعد تجمع الشواذ في جدة هو الأول في المملكة، ففي يوليو الماضي، تداول ناشطون عبر السوشيال ميديا، فيديو لشاب شاذ جنسياً في مدينة الرياض.

كما ظهر بالفيديو حينها شاب مُتشبه بالنساء، وسط حفلة شواذ ومثليين جنسياً، ويرتدي تيشرت شفاف يكشف جسده تماماً، بينما يظهر اثنان آخران بالفيديو بوضعية خادشة للحياء.

تصريح قانوني لمنظمة شواذ

وفي ديسمبر 2019، أعلنت منظمة تدعى “مختلف” على صفحتها بتويتر أنها أول منظمة رسمية في المملكة للدفاع عن المثليين جنسيا وحقوقهم وأنها حصلت على تصريح قانوني للعمل بالمملكة.

وفي تعريفها على تويتر تذكر المنظمة المزعومة ما نصه:”منظمة مختلف هي أول منظمة سعودية تمثل. وتدعم حقوق الأفراد مثليين ومثليات الجنس والعابرين والعابرات جنسيا والكوير واللاجنسيين والبايسكشوال وجميع افراد مجتمع الميم”.

وأثار ظهور هذه المنظمة والترويج لها من قبل أتباعها على تويتر موجة غضب واسعة في أوساط السعوديين. المحافظين الذين انهالوا عليها بالتعليقات والردود اللاذعة.

كما أوقفت السلطات السعودية سابقاً عدداً من الشبان بعد إقامتهم حفل زفاف لشواذ جنسياً في جدة، مستخدمين. ملابس نسائية، وكان لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آنذاك قيمة، قبل أن يلغيها ابن سلمان.

وسبق أن قامت شرطة الرياض بمداهمة حفل صاخب لمجموعة من المثليين في شقة سكنية وألقت القبض. على 13 شخص كان بعضهم يرتدي ملابس نسائية فيما عثر بحوزتهم على أكثر من 9 زجاجات خمور وكمية من المخدرات وأعضاء جنسية صناعية.

وكر المثليين في الرياض

كما كشفت التحقيقات آنذاك أن الشقة التي تحولت لوكر للمثليين جنسياً يديرها خمسيني فرغ نفسه لتجهيز السهرات. الحمراء لهم وعمل على توفير الملابس النسائية وأدوات التجميل والأعضاء الجنسية الصناعية مقابل ممارسة الشذوذ مع بعضهم.

وقبل أعوام أجرت السلطات السعودية تحقيقا مع 50 شخصا زعموا أنهم حضروا زفافاً لمثليين في المدينة المنورة. وكانت بطاقات الدعوة تشير إلى أنها كانت مناسبة تجمع مثليين.

وبقيت هذه الحوادث، في ازدياد بالمدن السعودية والتي تتعلق باعتقال الشرطة لعدد من المثليين خلال زفاف. أو حفل جماعي وغيره، وبلغ  عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بقضايا الشذوذ الجنسي حوالي 19 ألف شخص في عام 2008.

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