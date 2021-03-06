تجمع شواذ في جدة يثير غضباً واسعاً.. شبان تعانقوا وتبادلوا القبلات في أطهر بقاع الأرض

فجر مقطع فيديو لمجموعة من الشواذ جنسياً في مدينة جدة بالسعودية، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قبلات حميمية علناً

ويظهر بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، تعذر “وطن” عن نشره، مجموعة رجال في مكان مفتوح بمدينة جدة، ويقوم شابان بتقبيل بعضهما وأداء بعض الحركات الخارجة فوق سيارة وسط هتافات الآخرين.

وأشعل الفيديو غضباً واسعاً في السعودية، وتصدرت هاشتاجات #تجمع_شواذ_في_جده ، و #شواذ_الكبري_الميت، التريند على “تويتر”، عبر خلاله الناشطون عن سخطهم من انحدار المستوى الأخلاقي في المجتمع، مطالبين بالقبض عليهم.

تجمع شواذ في جدة

وعلق الأكاديمي والكاتب محمود رفعت:”شاهدوا بأعينكم كيف يتم هدم #مكة، منذ قليل #تجمع_شواذ_في_جدة وذكور تقبل بعضها من الفم بحفل علني.. هل من العقل ترك مقدسات المسلمين بيدهم؟ “.

كما تابع: “لمن لا يعرف الجغرافيا: حدود #مكة_المكرمة تقع في #جدة ومن جدة يُحرِم المسلمون لدخول #الحرم_المكي أي أن هذا تم في #مكة_المكرمة أنشروه ليفيق مغيبون”.

شاهدوا بأعينكم كيف يتم هدم #مكة، منذ قليل #تجمع_شواذ_في_جدة وذكور تقبل بعضها من الفم بحفل علني.. هل من العقل ترك مقدسات المسلمين بيدهم؟

لمن لا يعرف الجغرافيا: حدود #مكة_المكرمة تقع في #جدة ومن جدة يُحرِم المسلمون لدخول #الحرم_المكي أي أن هذا تم في #مكة_المكرمة

أنشروه ليفيق مغيبون pic.twitter.com/WjyrUScMB7 — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) March 6, 2021

وكتب مغرد باسم عبدالله أحمد: “عندما أرى أحداث الدنيا في هذا الزمان أتخلى عن كثير من الأحلام والأمنيات وأتمسك بأمنية واحدة أن يحسن الله خاتمتنا أستغفر الله العظيم”.

#تجمع_شواذ_في_جده عندما أرى أحداث الدنيا في هذا الزمان أتخلى عن كثير من الأحلام والأمنيات وأتمسك بأمنية واحدة أن يحسن الله خاتمتنا أستغفر الله العظيم — Abdallah Ahmad (@abofajr84470) March 6, 2021

قوم لوط

وتمنت أخرى أن يعاقبهم الله قبل القانون، وكتبت: ” يالله يارب انك ترسل عليهم الصوالب معد يقدرون يتحركون من الفراش انك القادر ع كل شيء”.

يالله يارب انك ترسل عليهم الصوالب معد يقدرون يتحركون من الفراش انك القادر ع كل شيء #تجمع_شواذ_في_جده — صيتهۃ⚚ (@xio__08) March 6, 2021

كما ذكر آخر بمصير قوم لوط، وعلق: “حق وحقيقة، أصبحنا في زمان يستهان به من الكبائر ويغض الطرف عن الفواحش و تنتهك الأعراض ويسمونها طيش شباب، أهلك الله قوم لوط لأفعالهم الخسيسة والدنيئة، والآن تعاد القصة مرة أخرى بلا عظة ولا عبرة”.

حق و حقيقه، اصبحنا في زمان يستهان به من الكبائر و يغض الطرف عن الفواحش و تنتهك الاعراض و يسمونها طيش شباب، اهلك الله قوم لوط لافعالهم الخسيسة و الدنيئة، و الان تعاد القصة مره اخرى بلا عضة ولا عبره #تجمع_شواذ_في_جده — K.A.G (@kaamfg2002) March 6, 2021

واستشهد آخر بحديث شريف، وكتب: “قال النبي صلى الله عليه و سلم: “ملعون من عمل بعمل قوم لوط”

#تجمع_شواذ_في_جده

قال النبي صلى الله عليه و سلم: "ملعون من عمل بعمل قوم لوط" — اهداء (@ehdaa77) March 6, 2021

وألقى آخر باللوم على رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وكتب: ” وليه مستغربين الوضع ! ولي الأمر فاشينيستا ومستشاره يروج لفرق الشواذ من مخانيث كوريا وش الغريب؟ السكوت عن هالشرذمه يعني رضاك وكل شي له تبعات ويعتبر تمهيد الموضوع انتشار الشذوذ”.

#تجمع_شواذ_في_جده وليه مستغربين الوضع ! ولي الأمر فاشينيستا ومستشاره يروج لفرق الشواذ من مخاىـْيث كوريا وش الغريب السكوت عن هالشرذمه يعني رضاك وكل شي له تبعات ويعتبر تمهيد الموضوع انتشار الشذوذ pic.twitter.com/hmSGsZPjUU — 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (@xxzwq2) March 5, 2021

ووافقه آخر الرأي وكتب: “هذا مايدعو له من يحضر الفرق الغنائية الكورية وعمهم تركي”.

هذا مايدعو له من يحضر الفرق الغنائية الكورية وعمهم تركي #تجمع_شواذ_في_جده — عاشق المجد الازرق💙💙٦١🇦🇪🇸🇦 (@nas2wee) March 6, 2021

حفل شذوذ في الرياض

ولا يعد تجمع الشواذ في جدة هو الأول في المملكة، ففي يوليو الماضي، تداول ناشطون عبر السوشيال ميديا، فيديو لشاب شاذ جنسياً في مدينة الرياض.

كما ظهر بالفيديو حينها شاب مُتشبه بالنساء، وسط حفلة شواذ ومثليين جنسياً، ويرتدي تيشرت شفاف يكشف جسده تماماً، بينما يظهر اثنان آخران بالفيديو بوضعية خادشة للحياء.

شاب يثير الجدل بتصويره فيديو خادش وتصويره لحفلة شذوذ مثلين🏳️‍🌈 بمدينة الرياض عبر ستوري السناب pic.twitter.com/ejdjFeuSKH — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 12, 2020

تصريح قانوني لمنظمة شواذ

وفي ديسمبر 2019، أعلنت منظمة تدعى “مختلف” على صفحتها بتويتر أنها أول منظمة رسمية في المملكة للدفاع عن المثليين جنسيا وحقوقهم وأنها حصلت على تصريح قانوني للعمل بالمملكة.

"مختلفون" منظمة للدفاع عن المثليين والمتحولين جنسيا تعلن حصولها على تأشيرة قانون للعمل في السعودية pic.twitter.com/LPzh9ZqiP0 — مجلة ميم (@MeemMagazine) December 3, 2019

وفي تعريفها على تويتر تذكر المنظمة المزعومة ما نصه:”منظمة مختلف هي أول منظمة سعودية تمثل. وتدعم حقوق الأفراد مثليين ومثليات الجنس والعابرين والعابرات جنسيا والكوير واللاجنسيين والبايسكشوال وجميع افراد مجتمع الميم”.

وأثار ظهور هذه المنظمة والترويج لها من قبل أتباعها على تويتر موجة غضب واسعة في أوساط السعوديين. المحافظين الذين انهالوا عليها بالتعليقات والردود اللاذعة.

كما أوقفت السلطات السعودية سابقاً عدداً من الشبان بعد إقامتهم حفل زفاف لشواذ جنسياً في جدة، مستخدمين. ملابس نسائية، وكان لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آنذاك قيمة، قبل أن يلغيها ابن سلمان.

وسبق أن قامت شرطة الرياض بمداهمة حفل صاخب لمجموعة من المثليين في شقة سكنية وألقت القبض. على 13 شخص كان بعضهم يرتدي ملابس نسائية فيما عثر بحوزتهم على أكثر من 9 زجاجات خمور وكمية من المخدرات وأعضاء جنسية صناعية.

وكر المثليين في الرياض

كما كشفت التحقيقات آنذاك أن الشقة التي تحولت لوكر للمثليين جنسياً يديرها خمسيني فرغ نفسه لتجهيز السهرات. الحمراء لهم وعمل على توفير الملابس النسائية وأدوات التجميل والأعضاء الجنسية الصناعية مقابل ممارسة الشذوذ مع بعضهم.

وقبل أعوام أجرت السلطات السعودية تحقيقا مع 50 شخصا زعموا أنهم حضروا زفافاً لمثليين في المدينة المنورة. وكانت بطاقات الدعوة تشير إلى أنها كانت مناسبة تجمع مثليين.

وبقيت هذه الحوادث، في ازدياد بالمدن السعودية والتي تتعلق باعتقال الشرطة لعدد من المثليين خلال زفاف. أو حفل جماعي وغيره، وبلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بقضايا الشذوذ الجنسي حوالي 19 ألف شخص في عام 2008.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك