كشف أسطورة عالم كرة القدم البرازيلي ومحطم الأرقام القياسية المعتزل “بيليه” 80 عاماً. خلال حوار صحفي معه.

عن رؤية النجم الفرنسي المهاري في صفوف باريس سان جيرمان كيليان مبابي 22 عاماً خليفة له في عالم كرة القدم.

كما وأشار البرازيلي “بيليه”، في تصريحات لصحيفة “La Gazzetta dello Sport” الإيطالية. بأن اللاعب الفرنسي مبابي.

الذي يقدم المستوى العالي من المهارات الفردية. في إطار لكي يكون في المستقبل القريب بطل العالم في رياضة كرة القدم.

كيليان مبابي وبيليهpic.twitter.com/Mt4sOxW1mS — Yalla Shoot (@YallaShootApps) April 3, 2019

الأسطورة لا يمازح

وأردف الأسطورة الكروية بيليه، قائلاً: “أنا لا أمزح، مبابي يمكن أن يكون خليفتي. وأرى الكثير في قدرته على اللعب بسرعة. إنه مهاجم سريع التفكير والتصرف في كرة القدم بذكاء”.

أرسين فينغر (مدرب أرسنال السابق) :"كيليان سيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم سواء في باريس سان جيرمان أو في ريال مدريد. أتمنى أن لا يحد كيليان نفسه فوق كل شيء. لقد قلت قبل عدة سنوات أن هناك بعض أوجه التشابه بين مبابي وبيليه." pic.twitter.com/PK1Nk2lEft — STUFFRMC (@StuffRMC) March 3, 2021

وأضاف بيليه،” كما أنه عندما يتلقى الكرة يعرف ماذا يفعل وأين يذهب وكيف يلعب لإيجاد الحل الأفضل ؟!. في كرة القدم اليوم، وهذه السمات مهمة”.

إحصائيات مبابي خلال الموسم

ونجح اللاعب الفرنسي كليان مبابي المهاجم في صفوف فريق باريس سان جيرمان، من تسجيل 18 هدفاً خلال 23 مباراة فقط. في الموسم الجاري مع الفريق الباريسي في الدوري المحلي الفرنسي للدرجة الأولى الممتازة.

إلى جانب إضافة 6 تمريرات حاسمة للفريق. كما أنه كان رجل المباراة في مواجهة فريق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. في غياب البرازيلي نيمار.

📰 الكونفيديشيال | يواصل بيريز إعطاء الأولوية للظفر بتوقيع مبابي على التعاقد مع هالاند، اللاعب الذي يريده ريال مدريد، وهم على إستعداد لدفع 150 مليون يورو لضم الفرنسي. pic.twitter.com/Z8THo2oaUf — Blancos Global (@Blancos_Global) March 4, 2021

حيث أنه سجل في شباك الكتالوني وعلى أرض ملعب ” الكامب نو” هاتريك. في ذهاب دور ال 16 من مسابقة أبطال أوروبا 2020-2021م.

قبل مواجهة العودة. والتي من المتوقع أن يشارك زميله البرازيلي بعد تعرضه للإصابة في كاحل القدم. والتي غيبته عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع.

وفق ما أفادت به إدارة نادي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. والتي من المقرر أن تعقد في يوم العاشر من شهر مارس / أذار المقبل.

🔢 – اللاعب 4 👤 – بيليه

🇧🇷 – الجنسية : البرازيل

🗓 – بدأ عام 1957 – اعتزل 1977 .. العمر 80 ⚽️ – سجل 767 هدف pic.twitter.com/w8Z5jKT534 — ✎ MORTADA (@MORTADA_8_19) February 27, 2021

وقد كشفت شبكة “cuatro ” الإسبانية في وقت سابق. بأن اللاعب الفرنسي كليليان مبابي 22 عاماً، سيتخذ أحد أهم القرارات في مسيرته في الأيام المقبلة؛ حيث سيضطر هذا الصيف إلى تجديد أو مغادرة الفريق الفرنسي.

عرض التجديد أو البيع

كما كشفت الوسيلة الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان. لن ينتظروا حتى الصيف المقبل، ويريدون من مبابي الرد على عرض التجديد مع موعد أقصاه نهاية شهر مارس الجاري، بينما يراقب ريال مدريد المفاوضات من بعيد، ولن يدخل المشهد حتى يتم وضع مبابي. في السوق وطرحه للبيع في حال طالب اللاعب الفرنسي الرحيل عن فريقه الباريسي.

هدافي الدوريات الخمس الكبري 🇪🇬 محمد صلاح : 17 هدف 🇵🇹 رونالدو : 18 هدف 🇦🇷 ميسي : 18 هدف 🇦🇹 ليفاندوفسكي : 26 هدف 🇨🇵 مبابي : 16 هدف فخر العرب 👑 #محمد_صلاح pic.twitter.com/WpFoifQhTR — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) February 27, 2021

وبدأ فريق باريس سان جيرمان بالضغط على مبابي للرد على عرض التجديد؛ حيث أكد ليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي. أنه سيتعين اتخاذ قرار في وقت قصير لأنه لا يمكن المماطلة أكثر بشأن هذه القضية.

يا مانشستر سيتي، احذروا! حملة تبرعات نظمها مشجعو ليفربول من أجل التعاقد مع كيليان مبابي. pic.twitter.com/IvmFZ7RgCE — #أحداث_الكرة_الانجليزية (@Silvr_EPL) March 6, 2021

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية فرنسية، قائلاً:” لقد وصلنا إلى نقطة حيث يتعين علينا اتخاذ موقف واتخاذ قرار. نتحدث، نتحدث منذ فترة طويلة، إن موقفنا واضح، ونحن نعرف ما نريد وسنقرر ذلك قريباً “.

كما وحدد إدارة باريس سان جيرمان موعداً نهائياً لمبابي لتجديد عقده مع النادي؛ حيث سيتوجب على المهاجم الفرنسي حسم مستقبله على الأكثر بعد مباراة الإياب ضد برشلونة. المقرر في العاشر من شهر أذار/ مارس الجاري. على ميدانه، ملعب ” حديقة الأمراء” الفرنسية.

الصراع على البقاء

ويريد الفرنسي ليوناردو التخطيط للموسم المقبل، ويكون هدفه هو بقاء البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي إلى حين مونديال قطر 2022م، لكن النادي لن يستمر مع كيليان مبابي في حال لم يوافق على التجديد.

كما لن ينتظر الفريق الباريسي حتى الصيف، وسيطرح على الفرنسي مبابي إلى السوق قبل يونيو/ حزيران القادم. في حال قرر اللاعب عدم التجديد مع فريق البي أس جي.

وسيظل ريال مدريد بعيداً عن القضية ولن يدخل بعرض حتى يعلن ناصر الخليفي بأن مبابي متاح في السوق، ستكون تلك هي اللحظة التي ستبدأ فيها المفاوضات بين الناديين. خلال المسيرة الكروية في عالم الكرة المستديرة.

⚠️ لوري وايتويل – الاثلثيك | هالاند هو الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد قد يتجه إلى كليان مبابي إذا فشل باريس سان جيرمان في الفوز بدوري أبطال أوروبا. • النادي معجب بهاري كين كذلك. pic.twitter.com/Jb59GGvkAW — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) March 5, 2021

كشف النجم البرازيلي “نيمار جونيور” 28 عاماً المهاجم في صفوف فريق نادي باريس سان جيرمان في مقابلة صحفية معه عبر قناة ” تي أف 1″ الفرنسية، عن أمله في البقاء مع فريق البي أس جي الفرنسي، إلى ما بعد الموسم الحالي.

وأردف اللاعب البرازيلي نيمار، قائلاً: ” أنا سعيد للغاية في الوقت الحالي، لقد تغيرت الأمور كثيراً، مضيفاً لا أستطيع أن أقول السبب حقاً، ولكنني أشعر بأنني بحالة جيدة، ولقد تأقلمت مع الفريق، وأنا أكثر هدوءاً، وسعيد جداً هنا، وأريد البقاء في فريق باريس سان جيرمان”.

مبابي ونيمار

وبين نجم السامبا البرازيلية نيمار، أنه يريد من الديك الفرنسي كيليان مبابي تجديد عقده مع الفريق أيضاً، خصوصاً بعدما ارتبط اسم المهاجم الفرنسي مبابي بفريق نادي ريال مدريد الإسباني مؤخراً واحتمال نقله محتمل، وهذا يحتاج وقت للتفكير بهذا الأمر.

وقد انتقل النجم البرازيلي نيمار بصفقة تعد الأغلى في العالم من فريقه السابق برشلونة الإسباني، من أجل اللعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، وقد بلغت قيمتها 222 مليون يورو في عام 2017م.

الفتى الذهبي

وأشار اللاعب البرازيلي نيمار عن زميله في الفريق الفرنسي مبابي، قائلاً: ” لدينا علاقة كالأخوة أنا ومبابي 22 عاماً، أنا الأكبر سناً، ونحن أن نلعب معاً كثيراً. مردفاً أحب أن أجعله يعطي أفضل ما لديه، وقد أسميته الفتى الذهبي، لأنه ذهبي حقاً ولديه قلب كبير حتى في خارج الملعب هو رائع”.

وقد أحرز اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في كافة المسابقات 16 هدفاً.

ماركا | هالاند سيكون الهدف إذا جدد مبابي أو رفض باريس سان جيرمان البيع ، لن يكون سهلًا التعاقد مع النرويجي ولكن 150 مليون الذي يريده دورتموند ليس من الصعب دفعه حيث ان النادي يملك 125 مليون الآن وعلى استعداد بيع عدة لاعبين الصيف المقبل. pic.twitter.com/qwpnG529HM — Blancos Global (@Blancos_Global) March 5, 2021

بينما سجل زميله البرازيلي نيمار رغم غيابه عن الفريق بسبب الإصابة لفترة طويلة عن الملاعب والمشاركة نحو 13 هدفاً هذا الموسم مع فريق البي أس جي الفرنسي.

مبابي وريال مدريد

وصرح في وقت سابق اللاعب الفرنسي “كيليان مبابي، قائلاً: “إنني أفكر في تجديد العقد لفترة طويلة مع الإدارة في صفوف الفريق الباريسي خلال الفترة القادمة”.

يأتي ذلك وسط أنظار إدارة ريال مدريد الإسباني من أجل خطف مبابي والاستفادة من خدماته داخل صفوف الفريق الملكي الإسباني.

📰 ديلي ميل | ريال مدريد مستعد لبيع رافائيل فاران بـ 61 مليون جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد هذا الصيف لتمويل صفقة كيليان مبابي. pic.twitter.com/pfJbrGBRD2 — Blancos Global (@Blancos_Global) March 2, 2021

كما قال مبابي في تصريحات صحفية: “سأكون دائماً ممتناً للنادي. لكنني أريد أن أفكر ماذا أريد أن أفعله في السنوات القادمة. وقد يتغير تفكيري ولكن يجب أن أتخذ قراري قريباً بهذا الشأن”.

انتهاء العقد مع باريس سان جيرمان

وأردف مبابي:” إذا وقعت على تعاقد جديد مع إدارة باريس سان جيرمان. سيكون ذلك بمثابة استثمار لي على مدى السنوات الطويلة المقبلة. حيث أنني أشعر بحالة جيدة داخل الفريق وأنا سعيد جداً منذ أول يوم لي هنا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في عام 2022م القادم، فيما انتقل اللاعب إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان قادماً من فريق موناكو الفرنسي في صفقة معقدة مع رغبة مبابي في الرحيل بصفقة بلغت قيمتها 180مليون يورو في عام 2017م.

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