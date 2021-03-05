مباراة برشلونة وأوساسونا
مباراة برشلونة وأوساسونا
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موعد مباراة برشلونة وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

كتب وطن
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يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مباراته أمام منافسه أوساسونا في الأسبوع ال 26. من منافسات الدوري الإسباني، بعد معنويات عالية نتيجة فوزه على فريق إشبيلية بثلاثية رائعة مقابل هدفين. في مباراة إياب كأس ملك إسبانيا. ليتأهل إلى نهائي الكأس.

ويضرب موعد ناري يتجدد مرة أخرى خلال الموسم الجاري مع فريق أتلتيك بلباو. في مباراة حسم اللقب. والتي من المقرر أن تعقد في يوم ال 17 من شهر إبريل المقبل.

موعد المباراة

كما من المقرر أن يخوض فريق برشلونة الإسباني أمام منافسه أوساسونا. في مباراة قوية وشديدة بين الفريقين في ختام  الجولة ال 26 من الدوري ” الليغا” على ملعب” ملعب أل سادار”.

في تمام الساعة عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والكويت والبحرين واليمن.

فيما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً اليوم السبت. بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا. وسوريا ولبنان، وكذلك الأردن.

القنوات الناقلة

وستبث أمام نظيره أوساسونا على شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

كما وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 1” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وستبث أيضاً عبر قناة “beIN Sports HD 4” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على اللقاء

ومن المقرر حسب جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. سيكون المعلق البحريني خالد الحدي. للتعليق على أحداث اللقاء بين المنافسين. في مواجهة تحمل القوة والإثارة المحافظة على سلسلة الانتصارات في الدوري الإسباني.

لفريق الكتالوني الإسباني من أجل مواصلة الصعود في الترتيب في الدوري. والاستفادة من تعثر جاره ريال مدريد الإسباني لتقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد.

تشكيلة فريق برشلونة

ويلعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

وفي خط دفاع الفريق الكتالوني سيلعب كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

أما في خط هجوم الفريق سيلعب الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني .

غياب بيكيه

كما وتعرض المدافع الإسباني جيرارد بيكيه. خلال مواجهة فريق برشلونة في مباراة حملت القوة والشراسة من قبل الفريق الكتالوني. طيلة دقائق اللقاء.

والذي نجح في قلب الطاولة على فريق إشبيلية مرة أخرى في غضون أسبوع واحداً. وتحقيق الفوز الثمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لعام 2020-2021م.

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تفاصيل الإصابة

كما ونشر فريق برشلونة الإسباني مساء يوم الأربعاء الماضي. بعد مباراة الفريق أمام فريق إشبيلية في رسمي له عبر حسابه الرسمي. بأن الفحوصات الطبية تؤكد إصابة بيكيه. في الجانبي للركبة اليمنى. كما أن مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

هدف القاتل لبيكيه

واستطاع الإسباني بيكيه في فوز فريق فريقه برشلونة الإسباني. والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بتسجيله الهدف الثاني من ضربة رأسية بعد ركنية عرضية من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 33 عاماً في الوقت البديل.

قبل انتهاء المباراة وحسم اللقاء للفريق الضيف لإشبيلية. لتعود المنافسة من جديد في الأشواط الإضافية. وبعد المباراة قد اشتكى من آلام، وأنهى المباراة وهو يعرج على أرجله.

عودة بيكيه مؤخراً

كما وشهدت مباراة عودة اللاعب الإسباني في فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه 34 عاماً، إلى تدريبات الفريق البلوغرانا الإسباني في دوري أبطال أوروبا أمام فريق باريس سان جيرمان، بعد الإصابة التي غيبته عن الملاعب ل 3 أشهر تقريباً.

وقد نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من إدارة فريق برشلونة في وقت سابق، بأن الإسباني بيكيه مدافع فريق الكتالوني سيعود إلى صفوف تشكيلة الأساسية لفريق برشلونة الإسباني أمام منافسه القوي باريس سان جيرمان.

فيما تم اتخاذ القرار النهائي بعد مشاركة المدافع الإسباني بيكيه. في التدريبات الجماعية من قبل إدارة الفريق والجهاز الطبي، بشأن اقحامه بتشكيلة الفريق أمام منافسه باريس سان جيرمان بعد التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي.

كما وأصيب الإسباني جيرارد بيكيه قائد فريق برشلونة الإسباني في أربطة الركبة يوم 21 من شهر نوفمبر العام الماضي، في مباراة قوية أمام متصدر الدوري فريق أتلتيكو مدريد بداية الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

تساوي برشلونة مع فريق الريال

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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