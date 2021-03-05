ما سر البطاقة البرتقالية التي سيحملها الحكام الإسبان في المباريات القادمة ؟!

ربما الأمر جديداً في عالم كرة القدم مع أن الفكرة كانت منذ سنوات. أن يشير حاكم اللقاء بالبطاقة ذات اللون البرتغالي الجديد.

بعدما تعود عشاق وجماهير الكرة في أرجاء العالم، وكذلك اللاعبين داخل الكرة المستديرة في إسبانيا. على البطاقتين الصفراء والحمراء الثقيلة. التي يوجهها الحكام في وجه اللاعبين. خلال المنافسات القادمة.

لكن مبادرة جميلة للمرة الثانية على التوالي يطلقها الاتحاد الإسباني. والتي يتم تنفيذها للعام الثاني على التوالي. بمناسبة يوم المرأة العالمي احتفالاً بها. والذي سيبدأ الأسبوع القادم.

كما ويصادف في الثامن من شهر مارس / أذار المقبل، من باب تكريم واحترام المرأة في كافة دول العالم. تقديراً لدورها وإنجازاتها في كافة المجالات المختلفة.

🎙| ما الذي جعلكِ تختارين أن تصبحي لاعبة كرة قدم؟ 🇨🇾| كريستينا فريدا: "لعبت العديد من الرياضات في طفولتي، ولكن كان هناك شيءٌ مميز في كرة القدم، أحببت أن ألعبها أكثر من أي رياضةٍ أخرى، لذلك قررت أن أقضي بقية حياتي في لعبها".#لقاءات_الكرة_النسائية pic.twitter.com/qvzf1tVgbb — كرة القدم النسائية | (@WFootballAr) February 25, 2021

حيث سيستخدم حكام منافسات الدوري الإسباني للدرجتين تلك البطاقة. في دور الدرجة الأولى والثانية.

خلال تحكيمهم لمباريات الدوري. من أجل تسليط الضوء على دور المرأة في جميع المجالات. وخاصة في عالم الرياضة. وفق ما أوردته صحيفة ” أس” الإسبانية.

البطولات الدولية

وكما ذكرت الصحيفة الإسبانية، نقلاً عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم. بأن الحكم “غوادالوبي بوارس”. كان أول حكم إسباني.

لجنة التحكيم في الإتحاد الإسباني ⭕️ من بين 100 مداخلة بتقنية حكم الفيديو المساعد ، كان ينبغي في 13 مناسبة أن تتدخل ولم تفعل ذلك وفي 3 مناسبات تدخلت ولم يكن ينبغي أن تفعل ذلك ⭕️ نسبة إتباع حكام الساحة لقرارات حكام تقنية الفيديو حتى الان في هذا الموسم تتعدى اكثر من 94% pic.twitter.com/lqunrr1ZvA — شبكة CopeArab (@COPE_AR) March 2, 2021

قد استخدم تلك البطاقة، في بطولتين دولتين للرجال خلال الموسم الجاري. حيث كانت في الدوري الأوروبي. وكذلك دوري الأمم الأوروبية.

وأردف الاتحاد الإسباني في تقرير الذي نشرته الصحيفة، قائلاً: ” أنه يتم إدارة جميع مباريات الدرجة الأولى في الكرة النسائية الإسبانية من قبل حكام سيدات.

حيث يبلغ إجمالي عددهم 22 حكماً رئيسياً، وكذلك بنفس العدد مساعدات في الكرة الإسبانية”.

ومع بداية الأسبوع القادم سيقوم. الحكام الإسبان. بقرار من الاتحاد من الإسباني لكرة القدم. باستخدام البطاقة البرتغالية.

في منافسات الدوري ” الليغا”. حيث سنشهدها في مباراة الديربي بين ريال مدريد ونظيره الجار أتلتيكو مدريد.

نظام البطاقة البرتقالية

كما وتقوم البطاقة البرتقالية على السماح للحكام بإرسال اللاعبين إلى خط التماس لفترة محدودة. مثلما في لعبة كرة اليد. ومن مشاريع أسطورة الكرة الفرنسي ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ميشيل بلاتيني”.

والتي نفذت في عام 2009م. إضافة حكمين في كل مباراة مهمة كل منهما مراقبة خط المرمى والتأكد من أن الكرة قد تجاوزت الخط أم لا. ليقوم الاتحاد الإسباني بتنفيذ تلك المبادرة في منافساته الكروية في إسبانيا.

فكرة البطاقة

وقد كشفت صحيفة ” الاندبندنت” البريطانية في تقرير لها نشر في وقت سابق، خلال تصريح صحفي مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي “بلاتيني”. قائلاً: ” إن هذه الفكرة ما زالت في بداياتها لأولى ولكنها ممكنة”.

وأضاف، بقوله: ” لنتكلم بلغة الكرة” تحدث بلاتيني. عن إمكانيات استبدال خمسة لاعبين بدلا من ثلاثة. على أن يتم استبدال اللاعبين الإضافيين في فترة الاستراحة وليس أثناء المباراة بين الفرق المنافسة داخل أرضية الملعب”.

كما وخرج بلاتيني بتلك فكرة، من أجل البدء بتطبيقها في بطولة الأمم الأوروبية عام 2020م. في 16 بلد مختلف في دول العالم، وأن تشارك البرازيل واليابان في تلك المسابقة.

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

صعود برشلونة وتراجع غريمه الريال

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

تقرير رابطة الدوري الإسباني عن رواتب الأندية..#ريال_مدريد يسدد 473 مليون يورو سنوياً فيما يدفع #برشلونة 347 مليون يورو pic.twitter.com/jLc5h9enMn — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) March 2, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن. كما و جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

هدافي الليغا الاسباني

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

يتطلع ماميتش لترك بصمته أمام المدرب الملقب بـ"شبيشل ون" وهو الذي سبق أن حقق إنجازاً عالمياً بقيادة #العين لتحقيق وصافة #مونديال_الأندية في عام 2018 لكنه يتطلع هذه المرة لتحقيق إنجاز في البطولات الأوروبية pic.twitter.com/I7opAUg9qV — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) February 26, 2021

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. كما بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

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