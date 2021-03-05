“لا تهبط إلى مستوى صالح السعدون”.. لماذا قال مغرد عماني للمفكر عبدالله النفيسي هذه الكلمات؟!

أثارت تغريدة للمفكر الكويتي، الدكتور عبد الله النفيسي، بشأن المفاوضات الدائرة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان جدلاً واسعاً.

استهدافات جديدة للخليج والجزيرة العربية

وأكد اعبدالله لنفيسي، أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز قوة جماعة الحوثي في اليمن عبر المفاوضات الجارية بينهما في سلطنة عمان.

وقال النفيسي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “المحادثات الجارية الآن بين الأمريكان والحوثي في سلطنة عمان تهدف إلى تعزيز قوّة الحوثي في اليمن”.

وأضاف المفكر عبدالله النفيسي: “يكفي ذلك كمؤشر لسياسة إدارة بايدن في الخليج والجزيرة العربية. إذا أضفنا لذلك تهافت الأمريكان على التفاهم مع إيران أدركنا استهدافات الإدارة الجديدة في الخليج والجزيرة العربية”.

المحادثات الجارية الآن بين الأمريكان والحوثي في سلطنة عُمان تهدف إلى تعزيز قوّة الحوثي في اليمن ويكفي ذلك كمؤشر لسياسة إدارة بايدن في الخليج والجزيرة العربية . إذا أضفنا لذلك تهافت الأمريكان على التفاهم مع إيران أدركنا إستهدافات الإدارة الجديدة في الخليج والجزيرة العربية. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) March 6, 2021

رد الشاهين على تصريحات المفكر عبدالله النفيسي

وفي السياق، رد المغرد العُماني الشهير “الشاهين”، على تصريحات المفكر الكويتي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، موضحاً بعض التفاصيل المهمة بشأن المفاوضات بين أمريكا والحوثيين في سلطنة عمان.

وقال الشاهين: “أمريكا تجتمع بأطراف الصراع اليمني في عمان التي تعترف بالحكومة الشرعية ممثلة رسمية لليمن وعبر سفارتها”.

وأضاف: “عملية التفاوض مع كل الأطراف في عمان تأتي من كون السلطنة شريك عالمي موثوق في عملية السلام دون غيرها. بعض التحاليل تحتاج للواقعية”.

وفي مطالبته للمفكر الكويتي بالتروي، قال “الشاهين” للدكتور عبدالله النفيسي: “لا تهبط لمستوى صالح السعدون أعز الله السامعين”. حيث أن السعدون كاتب سعودي مثير للجدل

امريكا تجتمع بأطراف الصراع اليمني في عمان التي تعترف بالحكومة الشرعية ممثلة رسمية لليمن وعبر سفارتها. وعملية التفاوض مع كل الاطراف في عمان تأتي من كون السلطنة شريك عالمي موثوق في عملية السلام دون غيرها.

بعض التحاليل تحتاج للواقعية

لا تهبط لمستوى صالح السعدون أعز الله السامعين https://t.co/1IAiPlK3Nz — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 6, 2021

اسناد قوات التحالف

وأضاف الشاهين: “حاولت الولايات المتحدة تقديم الاسناد لقوات التحالف في حربها لليمن، ففشلت للأسباب. التالية التي دعتها لرفع الدعم”.

وتابع: “وجدت بالتحالف جيشاً يتحدث ٣٤ لغة مختلفة ولا يجيد غيرها مما شكل معضلة في اصدار وتوحيه اوامر العمليات. وجدت دولاً تنتظر ان تحتل الولايات المتحدة اليمن”.

حاولت الولايات المتحدة تقديم الاسناد لقوات التحالف في حربها لليمن،،، ففشلت للاسباب التالية التي دعتها لرفع الدعم

👈🏻 وجدت بالتحالف جيشاً يتحدث ٣٤ لغة مختلفة ولا يجيد غيرها مما شكل معضلة في اصدار وتوحيه اوامر العمليات

👈🏻 وجدت دولاً تنتظر ان تحتل الولايات المتحدة اليمن وتحتل ،،،،،،، — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 6, 2021

وأكمل: “وتحتل اسرائيل إيران بينما تكتفي قياداتهم بأكل الفستق ومتابعة مباريات الدوري من مراكز القيادة”.

وتابع: ” لا يوجد جندي واحد على الاطلاق بالتحالف يمتلك خبرة قتالية ولو على مستوى حظيرة او رهط، بما فيها القوات الخاصة”.

وأكمل: “حادت قيادة التحالف عن ضرب الأهداف المشروعة جوا وقصفت الاطفال والنساء”.

اسرائيل ايران بينما تكتفي قياداتهم بأكل الفستق ومتابعة مباريات الدوري من مراكز القيادة

👈🏻 لا يوجد جندي واحد على الاطلاق بالتحالف يمتلك خبرة قتالية ولو على مستوى حظيرة او رهط ،،،بما فيها القوات الخاصة

👈🏻 حادت قيادة التحالف عن ضرب الاهداف المشروعة جوا وقصفت الاطفال والنساء — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 6, 2021

إعادة الشرعية

واستكمل الشاهين: “إعادة الشرعية لم تكن هدف التحالف، بل تقسيم اليمن ونهب ثرواته وموانئه، بذمتك حرب ٧ سنوات. ضد قبيلة؟؟؟ الحرب العالمية الثانية ما اخذت كل هذا الوقت”.

واستطرد: “حصار اليمن بحد ذاته خطأ شديد الغباء من طرف التحالف الذي لم يقارن وضع اليابان والمانيا. تحت الحصار ليعلم قدرة اليمني على استغلال موارده الذاتية وتطوير قدرات الردع الخاصة به”.

👈🏻 إعادة الشرعية لم تكن هدف التحالف ،، بل تقسيم اليمن ونهب ثرواته وموانئه ،،، بذمتك حرب ٧ سنوات ضد قبيلة ؟؟؟ الحرب العالمية الثانية ما اخذت كل هذا الوقت

👈🏻 حصار اليمن بحد ذاته خطأ شديد الغباء من طرف التحالف الذي لم يقارن وضع اليابان والمانيا تحت الحصار ليعلم قدرة اليمني على،،،، — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 6, 2021

وأضاف: “مجازر التحالف في اليمن قلبت معادلة الرأي العام، بالتزامن مع تحول التحالف من شيلات الهجوم. الى نحيب الدفاع وبكاءه والاستغاثة بالـ (واحيوه) للدفاع الجوي الأمريكي”.

وتساءل: “أفبعد هذا الا تفهمون؟؟ عمان تحاول انتشالكم مما انتم فيه”.

استغلال موارده الذاتية وتطوير قدرات الردع الخاصة به

👈🏻 مجازر التحالف في اليمن قلبت معادلة الرأي العام،،، بالتزامن مع تحول التحالف من شيلات الهجوم الى نحيب الدفاع وبكاءه والاستغاثة بالـ (واحيوه) للدفاع الجوي الامريكي 🔴 أفبعد هذا الا تفهمون ؟؟ عمان تحاول انتشالكم مما انتم فيه — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 6, 2021

مباحثات مباشرة

وفي وقت سابق، كشف مصادر خليجية عن مباحثات سرية مباشرة بين الإدارة الأمريكية الجديدة. وجماعة الحوثي في سلطنة عُمان.

وحسب المصادر، فإن تلك المباحثات يقودها المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندركينغ، من أجل التوصل. إلى صيغة لوقف الحرب في اليمن.

وقالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمريكية إن المحادثات التي لم يعلن عنها أي من الجانبين رسميا. جرت في العاصمة العمانية مسقط في 26 شباط/ فبراير بين المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ. وكبير مفاوضي جماعة الحوثي محمد عبد السلام. الذي يتخذ من مسقط مقرا لتحركاته الدبلوماسية الخارجية.

وأشارت إلى أن اجتماع مسقط جاء في إطار نهج الجزرة والعصا الجديد للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن الشهر الماضي وقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية.

كما تراجع بايدن عن قرار سلفه دونالد ترامب بتسمية الحوثيين بالإرهابيين.

وذكرت أن ليندركينغ التقى مع عبد السلام في مسقط بعد اجتماعه مع مسؤولين سعوديين ومسؤولين من الأمم المتحدة في الرياض، كما زار الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر خلال جولته الإقليمية.

وقالت المصادر إن ليندركينغ ضغط على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب وشجع الحوثيين على الانخراط في نشاط مع الرياض في محادثات افتراضية بشأن وقف إطلاق النار.

عقوبات جديدة

الى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على قياديين عسكريين من جماعة الحوثي.

واتهمت أمريكا الجماعة بشراء أسلحة من إيران وتنظيم هجمات، بعد أن كثف التنظيم هجومه على السعودية، وكثف هجومه على الأرض في محافظة مأرب اليمنية.

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