شاهد ماذا فعلت زوجة السلطان هيثم بن طارق “السيدة الجليلة” في الشارع بولاية بهلاء

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة السلطان العُماني هيثم بن طارق، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، اعجاب العمانيين.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية ظهرت تستمع لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء.

استماع السيدة الجليلة عهد البوسعيدية لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء .. حقيقةً قرب #السيدة_الجليلة من أحوال الشعب أمر غير مستغرب، بارك الله في عمرها، وأدام عليها الصحة والعافية. pic.twitter.com/SDudYg8Zzo — الشيبة خلفان (@5alfan1) March 4, 2021

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعجابهم بتصرف السيدة الجليلة. معتبرين أن قربها من أحوال الشعب أمر غير مستغرب.

وقال مغرد: “الأخلاق الرفيعه من كرم وتواضع يصطفي بها الله ويخص بها عباده الصالحين المؤمنين الصادقين”.

وأضاف: “هكذا مولاي المفدى هيثم وحرمه سيدتي الجليلة عهد في هذه الساعة. اسأل الله لهم الصحة والعافية وادامهم سند للأمتين العربية والإسلامية”.

الاخلاق الرفيعه من كرم وتواضع يصطفي بها الله ويخص بها عباده الصالحين المؤمنين الصادقين هكذا مولاي المفدى هيثم وحرمه سيدتي الجليله عهد في هذه الساعه اسأل الله لهم الصحه والعافيه وادامهم سند للا متين العربيه والاسلاميه — أحمد منصور فاضل السريري (@rxVvPekNI1De40R) March 4, 2021

رسالة مطمئنة للشعب

وقال عدنان البلوشي: “هذا الحراك الوطني الكبير سيكون له نتائج وتأثير ايجابي مهم في قادم الوقت ورسالة مطمئنة للشعب. بان العين لم ولن تغفل عن رعاية ابناء الوطن”.

وتابع: “يتجلى ذلك من خلال الزيارات المتسارعة والمتتالية لربوع الغبيراء والوقوف على طبيعة المرحلة وسبل معالجتها. وكلنا ثقة في عهد مولانا المعظم”.

هذا الحراك الوطني الكبير سيكون له نتائج وتاثير ايجابي مهم في قادم الوقت ورسالة مطمئنة للشعب بان العين لم ولن تغفل عن رعاية ابناء الوطن ويتجلى ذلك من خلال الزيارات المتسارعة والمتتالية لربوع الغبيراء والوقوف على طبيعة المرحلة وسبل معالجتها وكلنا ثقة في عهد مولانا المعظم . — عدنان البلوشي (@Adnan_Othman99) March 4, 2021

وقالت عائشة العلوي: ” زيارات السيدة الجليلة عهد البوسعيدية المتتالية تنم عن اهتمام شخصي بالشأن الداخلي. وستتربع هذه السيدة على قلوب العمانيين بفضل ما تملكه من دماثة ولطف ولين “.

وأضافت: “لا شك أن الاسرة المالكة لها الاهتمام والخلق ذاته. متعهم الله جميعا بالسعادة وأمد في اعمارهم وبارك في ارزاقهم”.

زيارات #السيدة_الجليلة عهد البوسعيدية

المتتالية تنم عن إهتمام شخصي بالشأن الداخلي وستتربع هذه السيدة على قلوب العمانيين بفضل ما تملكة من دماثة ولطف ولين

ولا شك أن الاسرة المالكة لها الاهتمام والخلق ذاته

متعهم الله جميعا بالسعادة وامد في اعمارهم وبارك في ارزاقهم — عائشه عبدالله العلوي (@aishaalalwi9) March 4, 2021

وقال حساب “السيف السريع”: “ما شاء الله عليها اخلاق ورقي عالي لها لاستماعها للمواطنين. أكيد إنها راح تنقل كل متطلبات الشعب لسلطان لأن هي الوحيد الأقرب له من بعد الله سبحانه حفظكم الله جميعاً”.

ماشاءالله عليها اخلاق ورقي عالي لها لاستماعها للمواطنين.. اكيد انها راح تنقل كل متطلبات الشعب لسلطان لان هي الوحيد الاقرب له من بعد الله سبحانه … حفظكم الله جميعاً — ⚔️🦅السيف السريع🦅⚔️ (@fastswordoman) March 4, 2021

وقال حساب آخر: “عاشت الله يحفظها أسعدنا جدا نزولها للشارع واستماعها للمواطنين. وهذا دور الأم الحانية على شعبها ونتوسم فيها الخير”.

عاشت الله يحفظها أسعدنا جدا نزولها للشارع واستماعها للمواطنين وهذا دور الأم الحانيه على شعبها ونتوسم فيها الخير — الحياة أنا.. (@alhayatana) March 4, 2021

كما قال آخر: “لفتة جميلة من السيدة الجليلة. المواطن البسيط يفرح لما يكون قريب منه مثل هذه الشخصيات يقدر يوصل افكاره وطموحاته بدون وسيط، ربي يحفظها يا رب”.

لفته جميلة من السيدة الجليلة… المواطن البسيط يفرح لما يكون قريب منه مثل هذه الشخصيات يقدر يوصل افكاره وطموحاته بدون وسيط .. ربي يحفظها يارب ♥️ — looosh (@looosh7978) March 4, 2021

وقالت يسرى بنت سالم: “من تواضع السيدة الجليلة عهد عُمان بأنها لم تضع حاجزًا بينها وبين أبناء الوطن. بل تكاتفت معهم في السراء والضراء”.

من تواضع السيدة الجليلة عهد عُمان بأنها لم تضع حاجزًا بينها وبين أبناء الوطن، بل تكاتفت معهم في السراء والضراء. — Yusra Salim | يُسرى بِنْت سالم (@Shulab) March 4, 2021

إطلالة زوجة السلطان حديث العمانيين

وقبل ايام، تفاعل العديد من المغردين والنشطاء العمانيين في السلطنة. بشكل كبير مع أحدث إطلالة لزوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

#السيدة_الجليلة حرم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – pic.twitter.com/kdPzXpV51y — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 2, 2021

الصور الرسمية المتداولة لإطلالة السيدة عهد البوسعيدية، أظهرتها بملابس لافتة خضراء اللون نسقت باحترافية.

وأشاد ناشطون بزوجة السلطان هيثم وحضورها الدائم بين المواطنين، لافتين إلى جمالها البارز وفي نفس الوقت الوقار والاحترام الذي تظهر به كوجهة مشرفة للسلطنة.

ورغم الظهور القليل لها إلا أن النشطاء في السلطنة يشيدون دائما بإطلالات السيدة عهد زوجة السلطان، ودورها الفاعل في المجتمع خاصة في الجانب الإنساني.

عقوبة من يتعدى على أفراد الأسرة المالكة

وتزامناً مع تصدر زوجة السلطان هيثم، حديث العمانيين أعاد حساب “إنستا عمان” المختص بالشأن العماني. نشر نص المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر في البلاد.

وذكر الحساب بما نص عليه قانون المطبوعات والنشر، تحديدً في الفصل الرابع، حول المسائل المحظور نشرها. وهي ما من شأنه النيل من شخص السلطان أو أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة.

كما نصت المادة على أنه لا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام. أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وفي المادة 35 من نفس القانون، نصت على أن من خالف أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. أو بغرامة لا تتجاوز “ألفي” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

أحلام تشكر زوجة السلطان هيثم بن طارق

كما يشار إلى أنه قبل أيام أيضاً باركت عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق للفنانة الاماراتية أحلام الشامسي ألبومها الجديد “فدوة عيونك”.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك”.

تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب🇴🇲🇦🇪🌹 pic.twitter.com/KAmYV2yer2 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

وتابعت: “كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب”.

أحلام ترغب في الغناء أمام حرم السلطان

كما أبدت أحلام في تغريدة ثانية، رغبتها في الغناء أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان.

اتمنى هذا التشريف ان اغني امام السيده الجليله #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيديه رعاها الله في يوم المرأه العمانيه في #الاوبرا_السلطانيه في عمان الفخر 🇴🇲🇦🇪🌹♥️شكراً لك 🙏🏻 https://t.co/zavnGZXC5d — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

جدير بالذكر أنه وفي 16 أكتوبر 2020، تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفلها الغنائي، الذي أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية.

كما شاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي.

وعلقت:”أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري.. أكلام في الأوبرا السلطانية”.

لقب السيدة الجليلة

الجدير بالذكر أن لقب “السيدة الجليلة” الخاص بزوجة السلطان هيثم، هو لقب يشبه لقب السيدة الأولى لذي يستخدم في بعض الدول.

ويطلق على زوجات الرؤساء أو الحكام في تلك الدول. ولكنه لقب خاص في عمان.

وكان آخر من حصلت على هذا اللقب وذكرت في وسائل الإعلام العمانية به، هي والدة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

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