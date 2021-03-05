زوجة السلطان هيثم تستمع للمواطنين في الشارع
زوجة السلطان هيثم تستمع للمواطنين في الشارع
Videoالهدهد

شاهد ماذا فعلت زوجة السلطان هيثم بن طارق “السيدة الجليلة” في الشارع بولاية بهلاء

كتب وطن
0

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة السلطان العُماني هيثم بن ، السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، اعجاب العمانيين.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فإن السيدة الجليلة عهد البوسعيدية ظهرت تستمع لأحد المواطنين أثناء زيارتها لولاية بهلاء.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعجابهم بتصرف السيدة الجليلة. معتبرين أن قربها من أحوال الشعب أمر غير مستغرب.

وقال مغرد: “الأخلاق الرفيعه من كرم وتواضع يصطفي بها الله ويخص بها عباده الصالحين المؤمنين الصادقين”.

وأضاف: “هكذا مولاي المفدى هيثم وحرمه سيدتي الجليلة عهد في هذه الساعة. اسأل الله لهم الصحة والعافية وادامهم سند للأمتين العربية والإسلامية”.

رسالة مطمئنة للشعب

وقال عدنان البلوشي: “هذا الحراك الوطني الكبير سيكون له نتائج وتأثير ايجابي مهم في قادم الوقت ورسالة مطمئنة للشعب. بان العين لم ولن تغفل عن رعاية ابناء الوطن”.

وتابع: “يتجلى ذلك من خلال الزيارات المتسارعة والمتتالية لربوع الغبيراء والوقوف على طبيعة المرحلة وسبل معالجتها. وكلنا ثقة في عهد المعظم”.

وقالت عائشة العلوي: ” زيارات السيدة الجليلة عهد البوسعيدية المتتالية تنم عن اهتمام شخصي بالشأن الداخلي. وستتربع هذه السيدة على قلوب العمانيين بفضل ما تملكه من دماثة ولطف ولين “.

وأضافت: “ شك أن الاسرة المالكة لها والخلق ذاته. متعهم الله جميعا بالسعادة وأمد في اعمارهم وبارك في ارزاقهم”.

وقال حساب “السيف السريع”: “ما شاء الله عليها اخلاق ورقي عالي لها لاستماعها للمواطنين. أكيد إنها راح تنقل كل متطلبات الشعب لسلطان لأن هي الوحيد الأقرب له من بعد الله سبحانه حفظكم الله جميعاً”.

وقال حساب آخر: “عاشت الله يحفظها أسعدنا جدا نزولها للشارع واستماعها للمواطنين. وهذا دور الأم الحانية على شعبها ونتوسم فيها الخير”.

كما قال آخر: “لفتة جميلة من السيدة الجليلة. المواطن البسيط يفرح لما يكون قريب منه مثل هذه الشخصيات يقدر يوصل افكاره وطموحاته بدون وسيط، ربي يحفظها يا رب”.

وقالت يسرى بنت سالم: “من تواضع السيدة الجليلة عهد عُمان بأنها لم تضع حاجزًا بينها وبين أبناء الوطن. بل تكاتفت معهم في السراء والضراء”.

إطلالة زوجة السلطان حديث العمانيين

اقرأ أيضاً

“التوظيف المباشر” مطلب عام من قبل العمانيين.. فهل يستجيب السلطان هيثم بن طارق؟

ما قصة هاشتاج “عهد عمان” الذي تصدر الترند في السلطنة خلال ساعات قليلة

بعد تصدر زوجة السلطان هيثم حديث العمانيين .. هذه عقوبة من يتعدى على أفراد الأسرة المالكة

وقبل ايام، تفاعل العديد من المغردين والنشطاء العمانيين في السلطنة. بشكل كبير مع أحدث إطلالة لزوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

الصور الرسمية المتداولة لإطلالة السيدة عهد البوسعيدية، أظهرتها بملابس لافتة خضراء اللون نسقت باحترافية.

وأشاد ناشطون بزوجة السلطان هيثم وحضورها الدائم بين المواطنين، لافتين إلى جمالها البارز وفي نفس الوقت الوقار والاحترام الذي تظهر به كوجهة مشرفة للسلطنة.

ورغم الظهور القليل لها إلا أن النشطاء في السلطنة يشيدون دائما بإطلالات السيدة عهد زوجة السلطان، ودورها الفاعل في المجتمع خاصة في الجانب الإنساني.

عقوبة من يتعدى على أفراد الأسرة المالكة

وتزامناً مع تصدر زوجة السلطان هيثم، حديث العمانيين أعاد حساب “إنستا عمان” المختص بالشأن العماني. نشر نص المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر في البلاد.

وذكر الحساب بما نص عليه قانون المطبوعات والنشر، تحديدً في الفصل الرابع، حول المسائل المحظور نشرها. وهي ما من شأنه النيل من شخص السلطان أو أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة.

كما نصت المادة على أنه لا يجوز  ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام. أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الحنيف.

وفي المادة 35 من نفس القانون، نصت على أن من خالف أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. أو بغرامة لا تتجاوز “ألفي” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.

أحلام تشكر زوجة السلطان هيثم بن طارق

كما يشار إلى أنه قبل أيام أيضاً باركت عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق للفنانة الاماراتية أحلام الشامسي ألبومها الجديد “فدوة عيونك”.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك”.

وتابعت: “كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب”.

أحلام ترغب في الغناء أمام حرم السلطان

كما أبدت أحلام في تغريدة ثانية، رغبتها في الغناء أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية في في الأوبرا السلطانية في عمان.

جدير بالذكر أنه وفي 16 أكتوبر 2020، تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفلها الغنائي، الذي أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية.

كما شاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي.

وعلقت:”أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري.. أكلام في الأوبرا السلطانية”.

لقب السيدة الجليلة

الجدير بالذكر أن لقب “السيدة الجليلة” الخاص بزوجة السلطان هيثم، هو لقب يشبه لقب السيدة الأولى لذي يستخدم في بعض الدول.

ويطلق على زوجات الرؤساء أو الحكام في تلك الدول. ولكنه لقب خاص في عمان.

وكان آخر من حصلت على هذا اللقب وذكرت في وسائل الإعلام العمانية به، هي والدة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“التوظيف المباشر” مطلب عام من قبل العمانيين.. فهل يستجيب السلطان هيثم بن…

الهدهد

ما قصة هاشتاج “عهد عمان” الذي تصدر الترند في السلطنة خلال ساعات قليلة

حياتنا

بعد تصدر زوجة السلطان هيثم حديث العمانيين .. هذه عقوبة من يتعدى على أفراد الأسرة…

حياتنا

لماذا قالت أحلام لزوجة السلطان هيثم بن طارق: “سأظل مديون لك طول العمر”!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More