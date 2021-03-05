سعودي يتحرش بطفلتين في الشارع
سعودي يتحرش بطفلتين في الشارع
Videoحياتنا

سعودي يعتدي على “طفلتين” وسط الشارع ويوثق فعلته بالفيديو متفاخراً

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب ، يقوم بالاعتداء على طفلتين بالشارع لفظياً وجسدياً، ويوثق فعلته بالفيديو ويتفاخر بها.

ألفاظ خارجة وقذف

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، طفلتان ترتديان عباءة، وتسيران في الشارع، وخلفهما شاب يقوم بشتمهما بألفاظ خارجة. ثم يقوم برميها بعلبة أو كوب مليء بمشروب ما.

وتكتفي الطفلتان بإكمال سيرهما، وكأنهما خائفتان مما حدث، بينما علق ناشر الفيديو ساخراً: “شوية طهبلة ما تضر”.

ما فجر موجة غضب بين الناشطين الذين طالبوا بإلقاء القبض عليه، فكتب أحدهم: “كان أول العاصي ينكشف لأن المجتمع صغير. حالياً كبر المجتمع وتباعدت الناس ولكن سبحان الله سلّط على العصاة الجوالات يصور ذنبه ويفضح نفسه بنفسه”.

مغردون غاضبون

وعلق آخر: “المعتوه القليل الأدب ناسي في قانون تحمي هالطفلة، الأشكال القذرة من صوته تعرف ستايله وأسلوب حياته”.

ورجح آخر ألا يتم معاقبة الشاب ما جعله يتمادى، وكتب: “ضامن إنه محد بيعاقبه، وإن المجتمع بيبرر تصرفه، على ايش يخاف؟”.

واكتفت مغردة باسم زينة بالقول: “يتطورون من سيء إلى أسوأ”.

وطالب خلف بسرعة القبض عليه، وكتب:” ما أرتاح إلا إذا شفت تم القبض على هذا الخسيس”.

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وهاجمت مغردة كافة الشباب وقالت: “العيال ليش مايقدرون يمشون بالشارع وهم سادين حلوقهم؟هل الموضوع لهدرجة”.

وفيما لم يصدر تعليق رسمي من الجهات المسؤولة حول الفيديو، تشهد المملكة حوادث غريبة منذ التغييرات الكبيرة التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت مزاعم الانفتاح، وغيب دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن ، والتي كانت تقف حائلاً ضد هذه الممارسات.

تحرش بشاب وسيم

وسبق أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة تحرش مجموعة شباب، بشاب آخر وسيم أمام ماكينة صرافة في جدة.

وظهر بالفيديو لحظة ذهاب الشاب إلى ماكينة الصرافة، فيقترب منه شابان يسأله أحدهما: “بكم ليلتك”، ليفقد أعصابه ويقوم بطرحه أرضاً ويضربه بقوة.

ويأتي الشاب الآخر لمحاولة إنقاذ صديقه، فيقوم أيضاً الشاب الذي تم التحرش به بضربه، ما دفعه إلى الهروب، بينما بقى الشاب الأول عاجزاً عن الحركة.

وذكر المغردون أن أحد الشباب المتحرشين أصيب بكسر في الفك إثر الاعتداء عليه.

تحرش بفتاة داخل سيارتها

كما ظهر شاب بفيديو وهو يتحرش بفتاة داخل سيارتها بطريقة وصفها مغرّدون بالمُقززة.

ويظهر الفيديو قيام شاب بالتحرش بالفتاة من خلف زجاج سيارتها، عبر اخراج لسانه بطريقة غير أخلاقية.

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تطبيق “تويتر” في المملكة هاشتاغ “نظام مكافحة جريمة التحرش”. ليصعد بسرعة كبيرة إلى “الأكثر تداولا” في السعودية.

كما ورحب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل بهذا التعديل معتبرين أنه خطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.

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