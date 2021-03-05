سعودي يعتدي على “طفلتين” وسط الشارع ويوثق فعلته بالفيديو متفاخراً

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب سعودي، يقوم بالاعتداء على طفلتين بالشارع لفظياً وجسدياً، ويوثق فعلته بالفيديو ويتفاخر بها.

ألفاظ خارجة وقذف

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، طفلتان ترتديان عباءة، وتسيران في الشارع، وخلفهما شاب يقوم بشتمهما بألفاظ خارجة. ثم يقوم برميها بعلبة أو كوب مليء بمشروب ما.

مقطع متداول لشخص "معتوه" يعتدي على طفلة ويقذفها ويتفاخر بفعلته! pic.twitter.com/p0HDgK0dyD — WHR (@whrumor) March 5, 2021

وتكتفي الطفلتان بإكمال سيرهما، وكأنهما خائفتان مما حدث، بينما علق ناشر الفيديو ساخراً: “شوية طهبلة ما تضر”.

ما فجر موجة غضب بين الناشطين الذين طالبوا بإلقاء القبض عليه، فكتب أحدهم: “كان أول العاصي ينكشف لأن المجتمع صغير. حالياً كبر المجتمع وتباعدت الناس ولكن سبحان الله سلّط على العصاة الجوالات يصور ذنبه ويفضح نفسه بنفسه”.

كان اول العاصي ينكشف لان المجتمع صغير ، حالياً كبر المجتمع وتباعدت الناس ولكن سبحان الله سلّط على العصاة الجوالات يصور ذنبه ويفضح نفسه بنفسه https://t.co/CPid05wrq2 — لؤي (@LTD_37) March 5, 2021

مغردون غاضبون

وعلق آخر: “المعتوه القليل الأدب ناسي في قانون تحمي هالطفلة، الأشكال القذرة من صوته تعرف ستايله وأسلوب حياته”.

المعتوووه القليل الادب ناسي في قانون تحمي هالطفلة ☺️ الاشكال القذره من صوته تعرف استايله واسلوب حياته (( قرف)) https://t.co/jQ47g8PCXp — 🏹 ®️🤎 (@lady_R2016) March 5, 2021

ورجح آخر ألا يتم معاقبة الشاب ما جعله يتمادى، وكتب: “ضامن إنه محد بيعاقبه، وإن المجتمع بيبرر تصرفه، على ايش يخاف؟”.

ضامن انه محد بيعاقبه وان المجتمع بيبرر تصرفه، على ايش يخاف؟ https://t.co/iXJxddNSYx — qq (@Iemonsquezyy) March 5, 2021

واكتفت مغردة باسم زينة بالقول: “يتطورون من سيء إلى أسوأ”.

يتطورون من سيء إلى اسوء 💗 https://t.co/mmPb0pkgrM — 𝗭𝗜𝗔𝗡 (@B0YNIGHT) March 5, 2021

وطالب خلف بسرعة القبض عليه، وكتب:” ما أرتاح إلا إذا شفت تم القبض على هذا الخسيس”.

ما ارتاح الا اذا شفت تم القبض على هذا الخسيس https://t.co/75HpplbNdY — khalaf’ (@DqJbap) March 5, 2021

وهاجمت مغردة كافة الشباب وقالت: “العيال ليش مايقدرون يمشون بالشارع وهم سادين حلوقهم؟هل الموضوع صعب لهدرجة”.

العيال ليش مايقدرون يمشون بالشارع وهم سادين حلوقهم؟هل الموضوع صعب لهدرجه https://t.co/43jU5MweZX — mary (@eocoss) March 5, 2021

وفيما لم يصدر تعليق رسمي من الجهات المسؤولة حول الفيديو، تشهد المملكة حوادث غريبة منذ التغييرات الكبيرة التي أجراها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت مزاعم الانفتاح، وغيب دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي كانت تقف حائلاً ضد هذه الممارسات.

وسبق أن تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة تحرش مجموعة شباب، بشاب آخر وسيم أمام ماكينة صرافة في جدة.

وظهر بالفيديو لحظة ذهاب الشاب إلى ماكينة الصرافة، فيقترب منه شابان يسأله أحدهما: “بكم ليلتك”، ليفقد أعصابه ويقوم بطرحه أرضاً ويضربه بقوة.

ويأتي الشاب الآخر لمحاولة إنقاذ صديقه، فيقوم أيضاً الشاب الذي تم التحرش به بضربه، ما دفعه إلى الهروب، بينما بقى الشاب الأول عاجزاً عن الحركة.

فيديو متداول لشاب وسيم تعرض للتحرش من شخصين امام صرافة بعدما قال له احدهم "بكم ليلتك؟" وهكذا كان رد فعل الشاب .. pic.twitter.com/h6R0dwgsVo — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 24, 2021

وذكر المغردون أن أحد الشباب المتحرشين أصيب بكسر في الفك إثر الاعتداء عليه.

تحرش بفتاة داخل سيارتها

كما ظهر شاب بفيديو وهو يتحرش بفتاة داخل سيارتها بطريقة وصفها مغرّدون بالمُقززة.

ويظهر الفيديو قيام شاب بالتحرش بالفتاة من خلف زجاج سيارتها، عبر اخراج لسانه بطريقة غير أخلاقية.

مقطع متداول لشاب يتحرش بفتاة في سيارتها بطريقة مُقززة. pic.twitter.com/kGNg5ny9VJ — WHR (@whrumor) January 29, 2021

الجدير بالذكر أن مجلس وزراء المملكة عقد اجتماعا برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. حيث صادق على حزمة قرارات بينها إضافة فقرة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وتقول هذه الفقرة : “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية. أو في أي وسيلة أخرى مناسبة. وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية”.

كما وينص نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018. على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين. لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وعقب إصدار التعديل، تداول الآلاف من مستخدمي تطبيق “تويتر” في المملكة هاشتاغ “نظام مكافحة جريمة التحرش”. ليصعد بسرعة كبيرة إلى قمة “الأكثر تداولا” في السعودية.

كما ورحب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل بهذا التعديل معتبرين أنه خطوة قوية للقضاء على ظاهرة التحرش.

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