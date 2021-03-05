تعرف على موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

في مباراة ستشهد القوة والإثارة وكذلك تحمل في طيتها المفاجأة. وسط الانتظار المرتقب لعشاق وجماهير الأهلي المصري في مصر وأرجاء الوطن العربي. مساء السبت.

كما من المقرر أن يخوضها الفريق الأهلاوي حامل اللقب السابق لدوري أبطال أفريقيا دور المجموعة الثالثة أمام منافسه الكونغو الديمقراطي فيتا كلوب بطل الدوري المحلي.

موعد مباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة بين كلا الفريقين. والتي ستقام على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر واليمن والبحرين. والكويت. والحادية عشر بتوقيت دولة الامارات وعمان.

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان وليبيا. وكذلك دولة السودان.

فريقنا يؤدي المران الأخير إستعداداً لمواجهة فيتا كلوب 💪🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/yUTYrs87fB — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 5, 2021

وستنقل وقائع المباراة القمة بين المنافسين القويين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات ومنافسات دوري أبطال أفريقيا.

كما ستنقل عبر قناة ” beIN SPORTS HD 4″. بترد عبر القمر الصناعي النايل سات أفقي 11054. ومعدل الترميز27500. ومعدل تصحيح3/2.

وعلى القمر الصناعي سهيل سات. بتردد عمودي 11585. ومعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

كما ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين فريق الأهلي المصري ونظيره فيتا كلوب الكونغو الديمقراطي المعلق المصري علي محمد علي. العامل في قنوات شبكة قنوات ” بي أن سبورت” الرياضية القطرية.

رسميًا – علي محمد علي مُعلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب pic.twitter.com/I3aEQNgANi — Magicano🥉 (@Magicanoo74) March 5, 2021

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي” بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه بطل الدوري التنزاني سيمبا بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

🗒 | اليكم قائمة فريقنا لمواجهة فيتا كلوب بدوري الأبطال.🦅 🔴 | #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Mn3Fxw3ApZ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 5, 2021

وفي مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

كما سيغيب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ. وكذلك محمود عبد المنعم الشهير “كهربا” بعد عقوبة النادي عليه لعدم الالتزام.

والتي خرج على إثرها من أرضية المعلب. في الدقيقة ال 24 من أحداث الشوط الأول، في مباراة دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

الخسارة الأولى

في أولى خسارته في منافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا العام 2020-2021م. تلقى حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري أمام منافسه العنيد والبطل التنزاني سيمبا بهدف نظيف دون رد. ليتصدر مجموعته في البطولة. كما خلال المباراة التي جمعت البطلين على ميدان الأخير.

🚨| الأهلي يغرم كهربا مائتي ألف جنيه.. ويستبعده من المباريات لمدة شهر . pic.twitter.com/763nYGOLtm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 3, 2021

الهدف الصاروخي التنزاني

وسجل هدف اللقاء الرائع في شباك حارس مرمى فريق الأهلي المصري ” محمد الشناوي” 32 عاماً. المهاجم الموزامبيق ” لويس ميكويسوني” 25 عاماً.

في فريق المستضيف سيمبا التنزاني. بتسديدة قوية جاءت في زاوية صعبة على الفريق الضيف المصري في الدقيقة ال 31 من المباراة.

ليتصدر بذلك الهدف صدارة مجموعته المنافسة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. بست نقاط ثمينة، ليحل من بعده الفريق الخاسر الأهلي المصري.

وكما فيتا كلوب الكونغولي. بثلاث نقاط، ثم يأتي البطل السوداني المريخ في أدنى ترتيب المجموعة.

الأداء الباهت للأهلي

كما لم يقدم البطل المصري السابق الأهلي. الأداء الجيد أمام منافسه في المباراة أمام منافسه سيمبا التنزاني. طيلة مجريات اللقاء بين الفريقين.

في الدورة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا. مع الرتم البطيئ الذي خيم على صفوف فريق الأهلي المصري داخل المعلب.

وكذلك لم يصنع فريق الأهلي المصري. أي هجمات جماعية خطيرة أمام الفريق المستضيف التنزاني. كما أن الهدف الوحيد جاء نتيجة التمركز الخاطئ للصفوف خط الوسط في الميدان.

الذي نجح فيها هداف الفريق المنافس من تسديد الهدف من مسافة بعيدة على حارس مرمى الأهلي المصري.

الفوز على المريخ

كما ونجح فريق الأهلي المصري في تحقيق الفوز الأول في أولى مواجهاته أمام بطل الدوري السوداني المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في مباراة شهدت السيطرة والقوة بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا لعام 2020-2021م. منتصف الأسبوع الماضي.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 30 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 24 نقطة. متساوياً مع فريق مصر المقاصة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة من جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.

موسيماني في المؤتمر الصحفي لمباراة فيتا كلوب عن كهربا :"نحب جميع اللاعبين، ولسنا ضد أحد، ونريد فقط من الجميع أن يُقاتل من أجل الفريق. pic.twitter.com/wb3YbzKIP8 — Magicano🥉 (@Magicanoo74) March 5, 2021

كما جاء فريق إنبي في ترتيب في المركز الرابع برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة مع فريق المصري البوسعيدي بنفس النقاط. ليحتل في المركز الخامس.

وفي المركز السادس يأتي فريق بيراميدز المصري برصيد برصيد 22 نقطة. كما يتساوى مع المصري البوسعيدي. أما في المركز السابع جاء فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 21 نقطة.

كما يحتل المركز الثامن جاء فريق الجونة المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه الاتحاد السكندري المصري بنفس النقاط في ترتيب المركز التاسع.

وفي المركز العاشر من جدول الترتيب. يأتي ترتيب فريق سموحة المصري برصيد 19 في الدوري المصري الممتاز.

ترتيب فيتا كلوب الكونغو الديمقراطي

كما ويحتل فريق فيتا كلوب في ثاني ترتيب الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن الجار المنافس مازيمبي برصيد 36 نقطة. الذي يتربع على صدارة الترتيب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك