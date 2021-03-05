في تطوّر جديد يضع حاكم دبي محمد بن راشد في مأزق، أكدت الأمم المتحدة الجمعة، أنها لم تتلقّ حتى الآن أي دليل من حكومة الإمارات على أن ابنته الشيخة لطيفة، مازالت على قيد الحياة.

وقال المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، للصحافيين “لم نتلق أي إثبات لذلك من الإمارات”.

وأكد وقوع اتصالات بين المفوضية السامية وممثلين عن دولة الإمارات في جنيف، لكن من دون نتائج تذكر.

الأمم المتحدة طلبت اثباتات

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت، في 19 فبراير/شباط الفائت، من أبوظبي إثبات أن الشيخة، ابنه حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتيّ. لا تزال على قيد الحياة، بعدما أكّدت مقاطع مصورة، سجلتها الشيخة لطيفة سرا، وبثّها برنامج بانوراما بي بي سي، أنها “محتجزة”، وتخشى فقدان حياتها.

وذكرت BBC أن المقاطع التي بثتها تم تصويرها بعد قرابة عام من اعتقال لطيفة، وإعادتها إلى دبي.

وبُثت المقاطع المصوّرة غير المؤرّخة في وقت عبّر فيه أصدقاء لطيفة عن القلق إزاء توقفهم عن تلقي أي رسائل سرية منها.

وفي بيان لها، الشهر الماضي، شدّدت العائلة الحاكمة في دبي على أن الشيخة لطيفة “تتلقى العلاج في منزلها” ، وقالت سفارة دولة الإمارات في لندن إن “وضعها في تحسن”، مضيفة: “نأمل في أن تستأنف نشاطاتاتها العامة في الوقت المناسب”.

ولم تٌشاهد الشيخة لطيفة ، البالغة من العمر 35 عاما ، في العلن منذ محاولتها الفاشلة الهرب من دولة الإمارات في آذار/مارس 2018.

اختطاف الشيخة لطيفة و تاجر سلاح بريطاني

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مؤخراً ما قالت إنها تفاصيل مروعة بشأن المقايضة التي عقدها حاكم دبي. محمد بن راشد للحصول على ابنته الشيخة لطيفة إبان هروبها للهند قبل عدة سنوات.

وقالت الصحيفة، إن تاجر سلاح بريطانياً متورطاً في فضيحة رشوة، استُخدم ضمن عملية تبادل شهدت احتجاز الشيخة لطيفة. على يد القوات الهندية وإعادتها إلى دبي حيث ظلت “رهينة” والدها الملياردير.

وكانت الشيخة لطيفة (35 عاماً)، أعلنت نيّتها الفرار من بلدها، في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب في مارس/آذار 2018. وذلك بسبب ما قالت إنه سوء معاملة تتعرّض لها من والدها.

وعُثر على الشيخة لطيفة لاحقاً في مركب قبالة السواحل الهندية، وتمّت إعادتها إلى دبي في أبريل/نيسان.

صفقة تبادل

وقالت الصحيفة البريطانية، إن دبي سلمت تاجر السلاح البريطاني كريستيان ميشيل إلى الهند بعد أسابيع فقط. من اعتقال لطيفة، من قِبل القوات الخاصة الهندية قبالة سواحل غوا في مارس/آذار 2018.

وتجمع لطيفةَ علاقةٌ سيئة بوالدها منذ سنوات، أدت إلى محاولتها الفرار من مملكته مرتين.

محاولة فرار فاشلة من الشيخة لطيفة

وفق الصحيفة، حاولت الشيخة لطيفة، الفرار من دبي مرة في عام 2002 والثانية في عام 2018، وتقول إنها محتجزةٌ. الآن لدى والدها، وإنها هُددت بضربها بالرصاص إن لم تتعاون.

وأضافت: “كما حاولت شقيقتها شمسة أيضاً الهروب من دبي عندما كان عمرها 19 عاماً في سنة 2000، لأنها كانت. غاضبة من أن والدها منعها من الذهاب إلى الجامعة. ولأنها تشعر بالاشمئزاز من السجل الحقوقي لدبي”.

واستدركت الصحيفة: “لكن أُلقي القبض على الشيخة لطيفة أيضاً، من قِبل رجال يعملون لدى والدها في إنجلترا. وأعيدت إلى دبي.

ونفى الشيخ كافة مزاعم الإساءة كافةً التي أطلقتها ابنته، وهي واحدة ضمن 30 ابناً وابنة أنجبهم من ست زوجات.

الأمم المتحدة تتهم قوات خاصة هندية

وتربط الأمم المتحدة رسمياً بين اعتقال الأميرة لطيفة وتسليم ميشيل، المتهم بقبول رشوة بقيمة 40 مليون. إسترليني (55.8 مليون دولار)، لبيع مروحيات بريطانية الصنع إلى الهند، ودعت إلى الإفراج عنه.

وقال تقرير صادر عن فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاعتقال التعسفي، إن التهم الموجهة إلى ميشيل لها دوافع سياسية. فيما لم يذكر لطيفة بالاسم.