الهزائم التاريخية تلاحق ليفربول على ميدانه بعد الخسارة أمام تشيلسي

في أول مرة في تاريخ الكرة الإنجليزية يتلقى فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز”. الهزيمة الخامسة على ملعبه ” الآنفليد”.

أمام فريق تشيلسي “البلوز” في منافسات الأسبوع ال 29 من منافسات الدوري الإنجليزي بهدف نظيف دون رد من أصحاب الأرض.

هدف الفوز في المباراة

ونجح لاعب الوسط الإنجليزي في فريق تشيلسي ” ميسون ماونت” 22 عاماً. في إحراز هدف اللقاء وخطف النقاط الثلاثة الثمينة له للصعود في صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليح”.

في مواجهة حملت قوية أمام منافسه المستضيف ليفربول في الدقيقة ال 42 قبل نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة.

Match highlights 📲👇

After a performance like that, why not watch and enjoy the best bits all over again 😉 #LIVCHE pic.twitter.com/liIqRjHSG7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 5, 2021

كما وكبد فريق تشيلسي الخسارة التاريخية على صعيد نادي ليفربول ” الريدز”. الخامسة على ميدانه. والتي لم يسبق أن الفريق قد خسر في موسم واحد.

ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. لينفرد الفريق الضيف في الصعود في ترتيب الدوري ويحتل المركز الرابع مؤقتاً. مع تراجع فريق ليفربول إلى المركز السابع في الدوري الممتاز.

الانتصار الأول لفريق تشيلسي

وحقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز الأول منذ 7 سنوات في تاريخ مسيرته الكروية بعد قيادة الألماني توماس توخيل الذي يقدم الأداء الجيد مع الفريق. على ميدان ” الآنفيلد”.

وبعد 129 عام من تأسيس النادي يخسر ليفربول 5 مُباريات مُتتالية على ارضية الانفيلد للمرة الأولى بتاريخه 😔😔 pic.twitter.com/oJ8esMYoVO — E P L W O R L D (@EPLworld) March 5, 2021

منذ قدومه إلى الفريق بعد إقالة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد. الذي قدم نتائج كارثية مع بداية انطلاق الموسم الجاري.

تشكيلة فريق ليفربول

وقد لعب في التشكيلة الأساسية اعتمد عليها المدرب الألماني يورجن كلوب، في مركز حراسة المرمى، البرازيلي أليسون بيكر

في مركز خط الدفاع، لعب كلاً من: اللاعب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، آندي روبرتسون، إلى جانب إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو.

Yes lads! Great performance from the whole team!💪🏻💙 pic.twitter.com/jwQKQ6JoGQ — César Azpilicueta (@CesarAzpi) March 4, 2021

وفي مركز خط الوسط، اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، والإسباني تياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى الأسترالي جونز

كما جاء خط هجوم الفريق، لعب ثلاثي الفريق اللاعب المصر محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني.

تشكيلة فريق تشيلسي

واعتمد المدرب الألماني توماس توخيل على تشكيلة أساسية مكون من اللاعبين: في حراس المرمى إدوارد ميندي، أما في خط الدفاع لعب كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا.

"We were sharp, very focused, very brave in everything we did."

Lots for the boss to be happy with after tonight's display 🔥#LIVCHE pic.twitter.com/RuMYG8dtQP — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 5, 2021

وفي خط الوسط لعب كلاً من: ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، رايس جيمس، إلى جانب إشراك اللاعبين ماسون ماونت، هودسون أودوي.

ولعب كرأس حربة في هجوم فريق تشيلسي اللاعب تيمو فيرنر.

هدافي الدوري الممتاز

كما ويتربع النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً.

بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 15 هدفاً.

اعترف ترينت أن ليفربول ليس لديه شكوى بشأن الهزيمة التي تعرض لها أمام تشيلسي وشدد على ضرورة العودة إلى المسار الصحيح على الفور. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2021

وكما يأتي زميله في الإنجليزي هاري كين في فريق تتوتنهام الإنجليزي برصيد 14 هدفاً. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م. متساوياً مع زميله مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس الرصيد من الأهداف. في الترتيب

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 13 هدفاً. متساوياً بذلك.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وينفرد فريق المان سيتي في صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 65 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

صعود تشيلسي في الترتيب

وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي ” الثعالب” برصيد 50 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق تشيلسي بعد تحقيقه الفوز على حامل اللقب السابق ليفربول الإنجليزي برصيد 47 نقطة.

حكيم زياش من مباراة تشيلسي و ليفربول، المباراة إنتهت بفوز البلوز 1-0 🇲🇦🧙‍♂️ pic.twitter.com/9f1hqrhS3b — Club Maroc (@Clubmaroc1) March 4, 2021

تراجع ليفربول وصعود إيفرتون

وفي المركز الخامس يحتل فريق إيفرتون ” التوفيز” برصيد 46 نقطة. بعد الفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف دون رد.

تراجع وست هام وصعود توتنهام في البريميرليج

بينما يحتل في المركز السادس وست هام برصيد 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق. مع تراجع فريق ليفربول بعد الخسارة الخامسة على ملعبه أمام فريق تشيلسي بهدف نظيف دون رد. ليحتل في المركز السابع من الترتيب برصيد 43 نقطة.

أما في المركز الثامن يحتل فريق توتنهام ” السيبرز” الإنجليزي برصيد 39 نقطة. متساوياً مع فريق أستون فيلا الإنجليزي في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الممتازة هذا الموسم.

تراجع ليدز وصعود الأرسنال

كما جاء في المركز الحادي عشر فريق ليدز الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال الصاعد في الترتيب برصيد 35 نقطة. في المركز الثاني عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 34 نقطة.

أما في المركز الثالث عشر جاء فريق كريستال بالاس برصيد 34 نقطة. بينما في المركز الرابع عشر جاء فريق ساوثهامتون برصيد 30 نقطة.

بينما جاء في المركز الخامس عشر بيرنلي برصيد 29 نقطة. وفي المركز السادس عشر برايتون المتراجع في منافسات الدوري برصيد 26 نقطة.

🗣 تيم شيروود: "ما فعله توماس توخيل مع تشيلسي هو تنظيمهم. يبدون صلبين للغاية في الخلف وهم جيدون من الناحية التكتيكية. كان يعرف كيف نهج ليفربول و كما أن كان لديه خطة جيدة لهم." pic.twitter.com/MztFKY6y6n — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) March 4, 2021

وفي المركز السابع عشر جاء فريق نيوكاسل يونايتد متساوياً في عدد النقاط مع برايتون. لكن في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب جاء فولهام برصيد 23 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب جاء ويست بروميتش برصيد 17 نقطة. بينما حل في أدنى ترتيب الجدول شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقطة. في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك