أتلتيك بلباو يقصي ليفانتي وصدام ناري يتجدد في نهائي الكأس أمام برشلونة

نجح فريق أتلتيك بلباو من إقصاء منافسه ليفانتي. بعد مباراة حملت العناء والمنافسة الشديدة بين كلا الفريقين.

والتي امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل في الوقت الأصلي من اللقاء في دور إياب النصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

لينتهي المباراة بين المنافسين، في فوز فريق أتلتيك بلباو على حساب فريقه المنافس ليفانتي. بثنائية مقابل هدف وحيد. ليضرب بذلك موعداً نارياً جديداً خلال الموسم الجاري. أمام فريق برشلونة ” البلوغرانا”.

كما وسبق وأن واجه كلا الفريقان في المباريات الحاسمة على اللقب. حيث توج فريق أتلتيك بلباو على الفريق الكتالوني الإسباني بكأس السوبر الإسباني. بهدفين مقابل هدف وحيد.

طرد ميسي

وشهد اللقاء أنذاك، طرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المباراة في الدقيقة ال 121 من الشوط الثاني الإضافي من اللقاء. بعد عرقلته لأحد لاعبيه الفريق المنافس في نهائي القمة. ليتجدد مرة أخرى.

ضربة الجزاء

وأحرز لاعب الوسط الإسباني ” راؤول غارسيا” 34 عاماً. في الدقيقة ال30. عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق من أحداث الشوط الأول من المباراة.

بعد هدف التقدم الذي سجله الفريق المنافس ليفانتي عن طريق المهاجم الإسباني ” روجر مارتي” 30 عاماً في الدقيقة ال17. بعد تسديدة قوية جاءت في شباك أتلتيك بلباو. لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لبين الفريقين بتساوي مع نتيجة مباراة الذهاب.

هدف التأهل

استطاع المهاجم ولاعب الجناح الأيمن الإسباني ” ألكس بيرنجوير” 25 عاماً. في الدقيقة ال112. من الشوط الإضافي.

ليتأهل الفريق إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بشق الأنفس. بعد مباراة مثيرة أمام منافسه العنيد ليفاني. بهدفين مقابل هدف وحيد.

حدث تاريخي

وسيلعب فريق أتلتيك بلباو بعد وصوله لمرتين متتالين في حدث تاريخي خلال مسيرته الكروية خلال الموسم الحالي. مع فريق برشلونة مرة أخرى.

في مباراة رد الثأر للفريق الكتالوني. في يوم ال17 من شهر إبريل المقبل. مباراة ستشهد الإثارة والقوة والشراسة لكلا المنافسين.

تشكيلة أتليتك بلباو

واعتمد المدرب الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال 55 عاماً على تشكيلته الأساسية المعتادة أمام منافسه برشلونة الإسباني في المواجهة الثانية خلال الموسم الحالي، في مركز حراسة المرمى الإسباني أوناي سيمون.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: اللاعب الإسباني ميكيل بالينزياجا، ومواطنه إينيغو مارتينيز، واللاعب ييراي ألفاريز، بالإضافة إلى إقحام اللاعب أندير كابا الإسباني.

وفي الوسط لعب كلاً من: اللاعب الإسباني إيكر مونياين، ومواطنه أوناي فينسيدور، واللاعب دانييل غارسيا كارييو، إلى جانب اللاعب الإسباني أوسكار دي ماركوس.

أما هجوم الفريق اعتمد على الثنائي، الإسباني راؤول غارسيا، ومواطنه إينياكي ويليامز.

تشكيلة فريق ليفانتي

ولعب مدرب فريق ليفانتي الإسباني “فرنسيسكو لوبيز” 53 عاماً، على تشكيلة أساسية مكونة من حارس المرمى الإسباني “أيتور فيرنانديز أباريسكتا”.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: الإسباني كارلوس كليرك، ومواطنه سيرجيو بوستيغو ريدوندو، البرتغالي روبن فيزو، إلى جانب إقحام اللاعب الإسباني خورخي ميرامون.

أما في خط الوسط جاء كلاً من: اللاعب المقدوني إنيس باردي، والصربي نيمانيا رادويا، والإسباني ميكائيل مالسا، بالإضافة إلى مشاركة اللاعب الإسباني خوسيه لويس.

Como las grandes familias, caemos JUNTOS. Nos levantamos JUNTOS. Nos quedan muchos retos por cumplir. Nunca caminarás solo #LevanteUD PD: Todos los días sale el ☀️ gente #OrgullGranota 💙❤ pic.twitter.com/YkhwfXxrhy — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) March 5, 2021

وفي الهجوم لعب الثنائي اللاعب الإسباني داني جوميز، ومواطنه روجر مارتي، بينما سيغيب عن المباراة في صفوف الفريق كلاً من: اللاعب الإسباني خورخي دي فروتوس، لاعب بلد الجبل الأسود نيكولا فوكيفيتش، لاعب خط الوسط الإسباني خوسيه كامبانيا بداعي الإصابة.

نتيجة مباراة الذهاب

كما وانتهت مباراة الذهاب لفريق ليفانتي أمام أتليتك بلباو. بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما، حيث سيخوض فريق أتليتك بلباو خارج قواعده. مع سعي وطموح الفريق بتحقيق الانتصار. من أجل مواجهة ثقيلة ونارية أمام برشلونة مرة أخرى في نهائي الكأس. أم ستحمل المباراة المفاجأة ويتأهل أصحاب الأرض ليفانتي؟!

حيث سيستضيف فريق ليفانتي على ميدانه ضيفه الثقيل الذي توج بكأس السوبر الإسباني خلال الموسم الحالي. على حساب فريق برشلونة الإسباني، على ملعب استاد “سيوتات دي فالنسيا”.

ترتيب الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

صعود برشلونة وتعثر ريال مدريد

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك