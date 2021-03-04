ناصر الدويلة يستفز نساء الكويت
ناصر الدويلة يستفز نساء الكويت
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ناصر الدويلة يستفز نساء الكويت وهذا ما قاله عن “انفلات الحريم” وفجر غضبهن

كتب وطن
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أثار السياسي الكويتي البارز والنائب السابق بمجلس الأمة ناصر الدويلة، جدلا واسعا في الأوساط الكويتية بعدما اتهم نساء الكويت. بأنهن سبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ادعى ناصر الدويلة، أن نساء الكويت هن السبب الرئيسي في انتشار. كورونا نظرا لكثرة ذهابهم للأسواق.

وكذلك حضورهن حفلات الأعراس والاستقبالات والتي برأيه “وكر كورونا الرئيسي.”

وتحت وسم “الحظر_على_الحريم_بس”، اقترح السياسي الكويتي على الحكومة أن يقتصر الحظر المرتقب على النساء فقط.

وطالب الدويلة أيضا بسحب سيارات النساء أو إعطاء الرجال مهر للزواج من زوجة أُخرى.

وتباينت ردود الكويتيين مابين مؤيد ومعارض لحديث ناصر الدويلة.

وهاجمه النساء مؤكدين ان السبب الرئيسي بانتشار الفيروس هو اجتماع الرجال في مقر الديوانيات الخاصة و في المزارع والسفر من دولة إلى أخرى.

بينما أيد البعض الدويلة في رأيه مطالبين بالسيطرة على النساء.

فيما ذهب فريق آخر للتندر على الموقف بالصور والتعليقات الساخرة.

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براءة الدويلة من تهمة الإساءة للسعودية

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين، أيدت ‏محكمة التمييز في الكويت براءة المحامي، ناصر الدويلة، من تهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية. في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وجاء الحكم موافقا لحكم محكمة الاستئناف والجنايات الذي صدر عام 2019، ببراءة الدويلة من الإساءة إلى السعودية وولي عهدها. الأمير محمد بن سلمان من خلال تغريدات.

وسبق أن أحيل الدويلة إلى القضاء في بلاده، بتهم تتعلق بالإساءة إلى الإمارات.

من خلال تغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه حصل على حكم بالبراءة من تلك التهم.

الكويت تفرض حظرا للتجول

واليوم، الخميس، قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وذكر بيان للمجلس أن الحظر يشمل الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل.

قفزة قياسية بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 1716 حالة جديدة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في آخر 24 ساعة.

وحسب البيان اليومي للوزارة، فقد ارتفع عدد الحالات الإجمالية المؤكدة الإصابة بفيروس كورونا بالبلاد إلى 196.497 ألف حالة. منهم 12.071 حالة لا يزالون يخضعون للعلاج.

وأشار البيان إلى تماثل نحو 1125 حالة للشفاء من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي عند 183.321 ألف حالة.

وبشأن الوفيات، فقد سجلت الوزارة 8 حالات وفاة في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي عند 1.105 ألف حالة منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وقد سجلت الكويت قفزة قياسية في إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.

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