شرطة عمان تضبط عصابة من الفتيات في مسقط تبتز العمانيين بصور مغرية

ألقت أجهزة الأمن في سلطنة عمان، القبض على عصابة إفريقية متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق صور مزيفة.

إغراء واحتيال

وذكرت شرطة عمان السلطانية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن قيادة شرطة محافظة مسقط . اعتقلت رجل وامرأتين إفريقيتين تقومان بإغراء الأشخاص بالصور عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن العصابة تقوم باستدراج الضحايا إلى مقر سكنهم، وتقوم بالاحتيال عليهم وابتزازهم لاحقاً. مقابل الحصول على النقود.

وشددت الشرطة على أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية ضد العصابة.

قيادة شرطة محافظة مسقط تلقي القبض على شخص وامرأتين إفريقيتين تقومان بإغراء الأشخاص بالصور عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي واستدراجهم إلى مقر سُكناهم للاحتيال عليهم وابتزازهم لاحقا، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 4, 2021

شقة دبي

وتنتشر عصابات إفريقية مُشابهة في دول الخليج بشكل كبير، خاصة الإمارات التي شهدت جريمة بطلتها سيدة في دبي. تستدرج الرجال طالبي المتعة الحرام إلى شقتها وما يحدث بعد دخولهم الشقة ووقوعهم في الفخ صادم.

ووفق ما نقلته صحيفة “الإمارات اليوم” حينها، فإن مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالإمارة. تلقى معلومات أمنية تفيد بوجود عصابات من الجنسية الإفريقية تنفذ عمليات ابتزاز إلكتروني من خلال وضع صور فتيات أوروبيات. على وسائل التواصل الاجتماعي، وإيهام الضحية بأن المتحدث فتاة ترغب بالتعرف عليه.

وأشار إلى أن الضحية يتجه نحو عنوان سكن الفتاة وعندما يصل إلى هناك يصدم بامرأة أخرى غير صاحبة الصورة. ثم يكتشف أنه وقع في كمين.

إذ يتكالب عليه أفراد العصابة ويضربونه ويصورونه في أوضاع مخلة، ثم يسرقون كل أغراضه بل يجبرونه على الإفصاح. عن الرقم السري لبطاقاته البنكية ويسحبون رصيده، ثم يخلون سبيله بعد تهديده وابتزازه بالصورة التي التقطوها له.

ومن خلال التحقيق معهم، تبين أنهم يقومون باستئجار الشقق بهويات مزورة حتى لا يتم الإمساك بهم، ويستدرجون إليها الضحايا.

طيار قبل دعوة فتاة أمريكية

كذلك سقط طيار في إحدى شركات الطيران الإماراتية ضحيّة لعصابة إفريقية تعمل أيضاً في دبي .

وتعرّف الطيار عبر تطبيق “واتساب” إلى فتاة أخبرته أنها أمريكية، وطلبت منه الحضور إلى شقتها لتناول كوب. من الشاي معها، فقبل الدعوة.

وبالفعل، توجه الطيار إلى مقر سكن “الفتاة” وما ان وصل وطرق باب الشقة، حتى وجد نفسه وكأنه يفتح باب جحيم. إذ استقبلته امرأة أفريقية، سألها عن “صديقته الجديدة”، فأخبرته أنها تنتظره في الداخل، فدخل ليجد 4 من الرجال، ومثلهم من النساء. وجميعهم من الجنسية عينها.

وعلى الفور بدأوا بضرب الطيار على أنحاء متفرقة من جسده، وأجبروه على خلع ملابسه، وأخذوا هاتفه، وصوروه عارياً. واستولوا على بطاقاته البنكية.

ولما رفض الطيار تسليمهم الأرقام السرية لتلك البطاقات، أخرجت إحدى الفتيات مكوى ملابس حاراً، وهددته. بكيِّ جلده اذا ظل مصرّا على الرفض، فخاف، وسلّمهم إياها .

وكلفت العصابة أحد عناصرها باستخدام البطاقات للتأكد من صحتها، فسحب مبالغ مالية من حساب المجني. عليه قرابة 19450 درهماً، وعاد إلى الشقة ليعطيهم اشارة الافراج عنه، قبل الهروب الجماعي من المكان.

عمان وبائعات الهوى

الجدير بالذكر أن شرطة عمان السلطانية وجهت قبل أسابيع ضربة لبائعات الهوى في البلاد.

وأعلنت الشرطة حينها أنها ألقت القبض على عدد من النسوة الأجنبيات في جنوب الباطنة، بتهمة ممارستهم. أعمال منافية للآداب. في مشهد تكرر قبلها في الخوير بمسقط.

وقالت شرطة سلطنة عمان في بيان رسمي نشرته آنذاك عبر صفحتها بتويتر، إن قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة. ألقت القبض على 18 امرأة أجنبية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تُلقي القبض على عدد ١٨ امرأة أجنبية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، وتستكمل بحقهن الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 10, 2021

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشرطة السلطانية في بيان رسمي لها على تويتر أيضا، أن قيادة شرطة محافظة مسقط . تساندها التشكيلات المعنية، نفذت عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد 63 من النسوة من جنسيات مختلفة يقمن بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

في إطار الجهود المستمرة والمتواصلة للمحافظة على الأمن والنظام والآداب العامة نفذت قيادة شرطة محافظة مسقط تساندها التشكيلات المعنية عملية أسفرت عن ضبط عدد 63 من النسوة من جنسيات مختلفة يقمن بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق العامة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهن للجهات القضائية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 4, 2021

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