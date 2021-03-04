” شاهد” هدف خرافي في الدوري الإنجليزي على طريقة أسلوب “التيكي تاكا”

في منافسات الأسبوع ال 29 الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة. سجل فريق شيفيلد يونايتد هدفاً في قمة الروعة والجمال. في شباك فريق ضيفه ” أستون فيلا”. بعد 12 تمريرة.

حيث لمست الكرة معظم لاعبي الفريق بمن فيهم حارس فريق شيلفيد يونايتد. وانتهت بتسجيل الهدف في زاوية صعبة على يمن حارس مرمى فريق ” أستون فيلا”. بطريقة مقصية رائعة.

سلسلة من التمريرات تنتهي بهدف لشيفيلد يونايتد الوحيد والثمين امام استون فيلا 🎵😍pic.twitter.com/dgj21H5Nnq — E P L W O R L D (@EPLworld) March 4, 2021

هجمة شيفيلد يونايتد الإنجليزي. تناقل من خلالها اللاعبين في صفوف الفريق. اللامسات الجميلة. والتي منعت الفريق المنافس من السيطرة على الكرة بالمطلق داخل أرضية الكرة المستديرة.

التمريرات العرضية

من خلال التمريرات العرضية على الظهرين اليمين والأيسر للفريق. وصولاً في نهاية الأمر إلى المهاجم في فريق شيفيلد يونايتد البريطاني “ديفيد ماكجولدريك” 33عاماً.

في الدقيقة ال 30 من عمر زمن الشوط الأول من المباراة. كما كان الهدف الوحيد الذي سجل في اللقاء في شباك فريق “أستون فيلا”.

11 تمريرة = هدف الفوز 👏 تيكي تاكا البليدز ⚔️pic.twitter.com/QEmwKD6WgF — شيفيلد يونايتد (@SUFCArabic) March 4, 2021

وبهذا الهدف الرائع، حقق فريق شيفيلد يونايتد. النقاط الثلاثة الثمينة. بعد ترتيبه في أدنى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

من أجل الصعود. والنجاة من توديع منافسات الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” خلال المواسم المقبلة.

أسلوب التيكي تاكا

ويعد أسلوب التيكي تاكا من أساليب لعب كرة القدم وذلك بالتمريرات القصيرة والحركة والتعامل مع الكرة من خلال عدة قنوات والحفاظ على الاستحواذ على الكرة.

كما ويرتبط هذا الأسلوب بنادي أياكس أمستردام الهولندي بقيادة رينوس ميتشليز مبتكرها في حقبة السبعينات من القرن الماضي.

وأيضا نادي برشلونة في الدوري الإسباني منذ كان يوهان كرويف مديراً للنادي واستمر اتباع هذا الأسلوب إلى الآن.

"خضنا المباراة بعشرة لاعبين وأظهرنا ما نملكه من قوة وعزيمة وحققنا نتيجة إيجابية". – مكغولدريك عن الفوز على أستون فيلا 💪 pic.twitter.com/PonFqoMkjq — شيفيلد يونايتد (@SUFCArabic) March 4, 2021

وكذلك مرتبط بمنتخب إسبانيا لكرة القدم برئاسة مدرائه لويس أراغونيس وفيسنتي ديل بوسكي. كما تبتعد طريقة أسلوب “تيكي تاكا” عن التفكير التقليدي.

والمرتبط بتشكيلات الفرق بل تعتمد المفهوم المستمد من اللعب في المنطقتين داخل أرضية كرة ملعب الكرة المستديرة. أمام الخصم والمنافس.

برشلونة والمدرب غوارديولا

كما ولعب المدرب الإسباني الحالي” بيب غوارديولا” 50 عاماً. لفريق المان سيتي. هذا الأسلوب عندما كان مدرباً لفريق برشلونة الإسباني في الفترة ما بين ” 2008- 2012م”.

جعلت الفريق الكتالوني. الفريق الأكثر سيطرة خلال مشاركته على صعيد الدوري المحلي الإسباني. وكذلك دوري أبطال أوروبا. من خلال الاعتماد على ذلك الأسلوب.

كما وتعتمد طريقة “التيكي تاكا”، على الضغط العالي على الفريق الخصم والمنافس، وكذلك الاستحواذ على الكرة ومنع المنافس من لامسها بالمطلق داخل أرضية المعلب.

واستخلاصها بسرعة بعد فقدانها، والتعامل مع الكرة بأفضل طريقة. من خلال التمريرات بين اللاعبين بسرعة وذكاء دون فقدها. قبل إحراز الهدف في شباك الخصم.

طرد لاعب شيفليد يونايتد

ولعب فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي منقوص العدد ب 10 لاعبين. بعد حكم القاء في الدقيقة ال 57 من مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء أمام منافسه ” أستون فيلا”، المدافع الإنجليزي “فيل جاغيلكا” 38 عاماً.

70'| بعد مرور أكثر من ساعة، البليدز يكملون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فيل جاغيلكا ⚔️ pic.twitter.com/h1oNVknEJ2 — شيفيلد يونايتد (@SUFCArabic) March 3, 2021

بعد عرقلته لأحد لاعبي فريق المنافس على ميدانه. ليشهر حكم اللقاء على الفور البطاقة الحمراء في وجه اللاعب. وإخراجه من أرضية الملعب.

هدافي الدوري الممتاز

كما ويتربع النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً.

بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 15 هدفاً.

وكما يأتي زميله في الإنجليزي هاري كين في فريق تتوتنهام الإنجليزي برصيد 14 هدفاً. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 13 هدفاً. متساوياً بذلك.

مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس الرصيد من الأهداف. في الترتيب الخامس من صدارة هدافي الدوري.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وينفرد فريق المان سيتي في صدارة الترتيب بالدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 65 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

وست هام في المركز الرابع

وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي ” الثعالب” برصيد 50 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق وست هام يونايتد.

88'| أداء بطولي للبليدز. نقترب من حصد النقاط الثلاث على حساب @AVFCArabia ⚔️ pic.twitter.com/2Ud55qKjJI — شيفيلد يونايتد (@SUFCArabic) March 3, 2021

بعد تحقيقه الفوز على منافسه المتعثر في الدوري الإنجليزي في أخر 6 جولات برصيد 45 نقطة.

صعود تشيلسي وتراجع ليفربول

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي ” البلوز” برصيد 44 نقطة. الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري.

أما في المركز السادس ليفربول الإنجليزي ” الريدز” 43 نقطة. الذي يقدم كذلك أداءً سيئاً خلال منافسات الموسم الحالي.

تراجع توتنهام وإيفرتون وأرسنال

بينما يحتل في المركز السابع إيفرتون ” التوفيز” برصيد 43 نقطة متساوياً بذلك مع فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”.

أمام في المركز الثامن يحتل فريق توتنهام ” السيبرز” الإنجليزي برصيد 39 نقطة. متساوياً مع فريق أستون فيلا الإنجليزي في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الممتازة هذا الموسم.

تراجع ليدز وصعود الأرسنال

كما جاء في المركز الحادي عشر فريق ليدز الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال الصاعد في الترتيب برصيد 35 نقطة. في المركز الثاني عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 34 نقطة.

أما في المركز الثالث عشر جاء فريق كريستال بالاس برصيد 34 نقطة. بينما في المركز الرابع عشر جاء فريق ساوثهامتون برصيد 30 نقطة.

بينما جاء في المركز الخامس عشر بيرنلي برصيد 29 نقطة. وفي المركز السادس عشر برايتون المتراجع في منافسات الدوري برصيد 26 نقطة.

وفي المركز السابع عشر جاء فريق نيوكاسل يونايتد متساوياً في عدد النقاط مع برايتون. لكن في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب جاء فولهام برصيد 23 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب جاء ويست بروميتش برصيد 17 نقطة. بينما حل في أدنى ترتيب الجدول شيفيلد يونايتد برصيد 14 نقطة. في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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