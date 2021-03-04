رجل الأعمال الكويتي أحمد السالم يعلن طلاقه رسمياً من ملكة كابلي.. ماذا جرى بينهما؟!

أعلن مشهور السوشيال ميديا ورجل الأعمال الكويتي أحمد السالم، طلاقه رسمياً من الفاشينستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي.

صك طلاق ملكة كابلي

ونشر أحمد السالم صورةً من صك الطلاق الذي صدر من وزارة العدل في السعودية، وأرفقها بتعليق قال فيه: “الحمدلله على كل شيء.. الله يعوضني ويعوضها خيرا”.

طلاق أحمد السالم وملكة كابلي 💔 pic.twitter.com/5t8QGinaTk — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 4, 2021

وظهرت خلافات ملكة كابلي وأحمد السالم إلى العلن بعد تراشقات غير صريحة بينهما عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

قصة من وحي الخيال

ونشرت ملكة كابلي مقطع فيديو قبل أيام عبر حسابها روت فيه قصة قالت إنها من وحي الخيال عن شخصية ترتكب الكبائر في الخفاء وتتظاهر بالطيبة والمثالية أمام الناس.

وقالت ملكة كابلي حينها: “هذا الشخص اللي يسوي الكبائر مستغل إن الناس ما تدري عنه هذا الشيء لأنه في الظلام ولسة ما انعرف. هذا الشخص اللي من وحي الخيال راح ينعرف طبعا، وهو ينتقد الناس اللى ذنوبهم في النور هذا يدخن في النور وهذه متبرجة في النور”.

وتابعت: “أنا حكيت لكم هذه القصة من الخيال لأن في ناس جد طيبة وتصدق أي شيء”.

الفجر في الخصومة

وقال أحمد السالم في فيديو أيضاً: “متى أفضل وقت الإنسان يعرف الأشخاص اللي حواليه.. متى أعرف أن هذا الشخص عليه حسافة. ولا ما عليه حسافة.. وقت الصداقة لا تظهر معدن الأشخاص”.

وأضاف حينها: “آية المنافق ثلاثة منها إذا خاصم فجر.. فالشخص اللي خاصم وفجر فيك هذا ما عليه حسافة”.

وكانت بداية الخلافات حين نشرت ملكة كابلي رسائل غامضة عبر “سناب شات” حول الخيانة، وظهرت بمقطع فيديو وهي تقود سيارتها. وتُغني مع ديانا حداد: “وإذا راحوا شصير، حبكم بعد ميفيد”، مرفقة الفيديو بتعليق: “الغشاش والكذاب يسوي فضل لوغاب”.

خليك مع الرخيص

كما نشرت ملكة كابلي صورة كُتب عليها: “لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك”، وعلقت على صورة أخرى قائلة.: “ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك”.

وفي صورة أخرى كتبت: “خليك مع الرخيص.. أنا غالي عليك”.

وتصدر هاشتاج #ملكه_كابلي حينها التريند السعودي بعدما فسر الناشطون أنها تعرضت للخيانة من زوجها أحمد السالم.

يُشار إلى أن ملكة كابلي وأحمد السالم لهما طفلة واحدة تدعى قمر، وكان الزوجان يثيران الجدل دائماً بمشاركتهما تفاصيل حياتهما لدرجة. نشر صور غرفة الولادة أثناء وضعها مولودتها واستعراض المستشفى وتجهيزها المبالغ به لهما.

كما نشرت ملكة كابلي تفاصيل سهرة خاصة حين احتفل طليقها بها بعد ولادتها وقام بإهدائها سيارة ليموزين فخمة وزين المنزل بـ500 وردة عن كل يوم قضاه معها بعد الزواج، وأهداها لاحقاً آيفون 11 مصنوع من ذهب 24 قيراط.

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