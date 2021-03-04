العثور على فتاة مقتولة في مسقط
العثور على فتاة مقتولة في مسقط
حياتنا

العثور على فتاة عربية مقتولة في مسقط بعد تعذيبها واعتقال المشتبه بهم فما قصتها؟!

كتب وطن
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عثرت الأجهزة الأمنية في مسقط بسلطنة عمان، على جثمان فتاة مقيمة من جنسية عربية، وذلك بعد تلقي بلاغ عن فقدانها.

اعتداء وقتل

وذكرت شرطة عمان السلطانية في بيان نشرته عبر “تويتر”، ورصدته “وطن”، أن قيادة شرطة محافظة مسقط بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات. والتحقيقات الجنائية، ألقت القبض على شخصين من ذات جنسية للاشتباه بهما في الاعتداء عليها وقتلها.

وأشارت الشرطة إلى أن القضية قيد الإجراءات، دون كشف المزيد من التفاصيل.

جريمة البريمي

كما شهدت سلطنة عمان جريمة مشابهة في نوفمبر الماضي، حين كشف إعلامي كويتي معروف ـ متخصص بأخبار الحوادث والجرائم ـ إن. ولاية البريمي شهدت جريمة بشعة راح ضحيتها امرأة سورية وابنتها، عثر على جثتيهما مقطعتين في صندوق سيارة.

وذكر الإعلامي الكويتي المتخصص بالحوادث والجرائم، أبو طلال الحمراني تفاصيل جريمة بتغريدات عبر “تويتر” قال خلالها إن الأجهزة الأمنية. بعمان عثرت على جثة امرأة سورية تدعى “ف، م” وابنتها مقطعتين في صندوق مركبة نوع هونداي حمراء.

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وأشار “الحمراني” إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان القتيلتين، قبل يومين وعثر عليهن بعد بلاغ من أحد بوجود دماء تخرج من صندوق. مركبة متوقفة في مواقف قريبة من أحد الأسواق في البريمي.

كما ذكر ناشطون عمانيون حينها أن الضحية السورية كانت متزوجة من إماراتي، وبعد طلاقها قدمت إلى عمان وبحوزتها الكثير من النقود والذهب.

وبعد اختفائها، قام نجلها – بحسب رواية الناشطون – بإبلاغ الأجهزة الأمنية لأنها لم ترد على اتصالاته لمدة يومين. وتم اكتشاف أمرها بعدما بدأت رائحة العفن تفوح من سيارة.

وبدا الدم ظاهراً على الصندوق من الخلف، فأبلغوا السكان القريبون من السوق، الشرطة التي وجدت أن آخر اتصال في هاتف الضحية كان من شخص ، ولا تزال التحقيقات جارية.

كما قالت شرطة عمان السلطانية في بيان لها في وقت لاحق إن قيادة شرطة محافظة البريمي بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات. الجنائية ألقت القبض على شخصين بتهمة قتل امرأتين من ذاتِ جنسيتهما.

وأفاد بيان الشرطة عبر صفحته الرسمية بتويتر بأن القضية قيد الإجراءات، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

الجدير بالذكر أن سلطنة عمان، صنفت كخامس أكثر الدول أماناً وخلواً من الجريمة في العالم. طبقاً لمؤشر أصدرته مؤخراً قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”.

وبحسب ما نقلت حينها “وكالة الأنباء العُمانية”، حصلت السلطنة على 79.50 نقطة في مستوى الأمان، و20.62. في معدل انتشار الجريمة.

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