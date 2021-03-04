أمير الكويت نواف الأحمد يطير إلى أمريكا لإجراء فحوصات طبية.. ما الذي جرى له؟

توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية.

فحوصات طبية معتادة

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح سافر اليوم الخميس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوص الطبية المعتادة.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة https://t.co/KCZMsHM0uU#كونا #كويت pic.twitter.com/Vglo90VX7u — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 4, 2021

الحكومة الجديدة

جاء ذلك، بعد أن أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر.

وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيراً، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل.

كما ضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلي.

تصريحات سابقة لأمير الكويت

وبعد إعلان الحكومة الكويتية، دعا أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد الصباح أعضاء الحكومة الجديدة إلى سرعة الإنجاز والعمل لخلق الفرص للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد على ضرورة الانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق ما ينشده أبناء الشعب.

وقال أمير الكويت: “أجد لزاماً عليّ أن أدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء، متسلحين في ذلك بنسيجنا الاجتماعي. ووحدتنا الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام، عملاً بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية”.

وفي كلمته، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على التعاون بين السلطتين، مؤكداً أنه سوف يكون نبراساً لنا، إطاره الدستور والقانون، بما يخدم الكويت والأولويات التي نتفق عليها.

انتخاب مجلس الأمة

إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية الكويتية، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، بعدم قبول الطعن الخاص في انتخاب رئيس مجلس الأمة.

وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم للمحكمة الخاص ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي، التي جرت في 5 ديسمبر الماضي.

محطات تشكيل الحكومة الكويتية منذ 2019

في 2 مارس/ آذار 2021 أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يتولى رئاستها صباح خالد الحمد الصباح. وفقا لمرسوم سابق في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي بتكليفه، وفقا وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وأصبحت الحكومة الجديدة هي ثالث حكومة يتم تشكيلها برئاسة نفس رئيس الوزراء منذ 2019. عندما كلفه أمير البلاد. الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح بتشكيل حكومة بدأت عملها في ديسمبر/ كانون الأول من ذات العام.

ملامح الحكومة الجديدة

تضم الحكومة الجديدة 4 وزراء جدد هم (عبدالله الرومي – مشعان العتيبي – شايع الشايع – عبدالله السلمان). بينما غادرها كل من (أنس الصالح – عبدالله معرفي – نواف الياسين – فيصل المدلج).

وتم استحداث حقيبتين في الحكومة الجديدة هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات.

بينما تم فصل “التربية” عن “التعليم العالي”، إضافة إلى فصل 5 جهات عن وزارة شؤون مجلس الوزراء وإلحاقها بوزارة العدل.

وهي: إدارة الفتوى والتشريع وجهاز المناقصات العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة شؤون القصر. ووحدة التحريات المالية، بحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تمثيل النساء في الحكومة الجديدة اقتصر على وزيرة واحدة هي رنا الفارس، التي شغلت. منصب وزيرة الأشغال، بحسب “الأنباء”.

أهداف الحكومة

ولفتت الصحيفة إلى أن أهداف الحكومة الجديدة تتركز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته وتطوير التعليم. وربطه بسوق العمل وتطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار.

وتشمل أيضا العمل على تنويع مصادر الدخل بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز الأمن السيبراني، والتعاون مع السلطة. التشريعية ومجلس الأمة لحلحلة بعض الملفات السياسية. ومواصلة التعاون وفقا للدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.

حكومات صباح خالد الصباح الثلاثة

وكانت أول حكومات رئيس الوزراء الحالي صباح خالد الصباح في 17 ديسمبر 2019 عندما قام بتشكيل الحكومة الأولى. التي استقالت لاحقا.

ليقوم بتشكيل الحكومة للمرة الثانية في 14 ديسمبر 2020، التي استقالت أيضا في يناير الماضي، ليتم تكليفه للمرة. الثالثة بتشكيلها في 24 يناير وتعيينه رسميا في 2 مارس 2021، بمرسوم أميري تلاه أداء القسم أمام أمير البلاد.

وترجع أسباب خلاف الحكومة السابقة ومجلس الأمة إلى عدم مراعاة الحكومة لاتجاهات المجلس وما يعتبره النواب. هيمنة للسلطة التنفيذية على تكوين البرلمان. والإخلال بالالتزام الدستوري بالمماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.

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