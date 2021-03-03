يوفنتوس ينتفض أمام ضيفيه سبيزيا ورونالدو يواصل صناعة التاريخ

تغلب فريق يوفنتوس الإيطالي في مباراة شهدت السيطرة والتفوق لسيدة العجوز الإيطالي على أجواء مجريات اللقاء مع منافسه الضيف سبيزيا. والتي انتهت بالثلاثية النظيفة دون رد في منافسات الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

رونالدو والرقم القياسي الجديد

كما وواصل النجم الأرجنتيني ” كريستيانو رونالدو” 36 عاماً. من النجاح مرة أخرى من تحطيم رقم قياسي جديد داخل أسوار قلعة يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”.

بعد تسجيل الدون رونالدو هدفاً من بين ثلاثية الأهداف الليلة الماضية في شباك منافسه سبيزيا. التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “أليانز أرينا” في افتتاح الجولة ال 25 من منافسات الدوري الممتاز 2020-2021م.

📊 | 4 + 4 + 4 – كريستيانو رونالدو هو أول لاعب يسجل أربعة أهداف على الأقل بقدمه اليمنى (12) والقدم اليسرى (4) والرأس (4) في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى الجارية. pic.twitter.com/irVcyzSE78 — Curva Juventus (@CurvaJ) March 3, 2021

كما وكشفت شبكة ” أوبتا” الإحصائية الرياضية. أن النجم البرتغالي رونالدو، قد أصبح بهدفه في مباراة الليلة الماضية. كأول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل 20 هدفاً أو أكثر في منافسات ال12 الأخيرة . في الدوريات الكبرى على مستوى قارة أوروبا “بيج 5”.

يوفنتوس والثلاثية النظيفة

وجاء هدف التقدم لفريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز”. الذي يواصل الصعود في ترتيب الدوري الممتاز. من أجل الدفاع عن لقبه. عن طريق اللاعب الإسباني ” ألفارو موراتا” 28 عاماً بتسديدة قوية جاءت في شباك الضيف سبيزيا في الدقيقة ال 62.

🎙️| الأسطورة بوفون:

الأعتزال؟

يوجد في رأسي تاريخ معين اتوقف عنده عن ممارسة كرة القدم في يونيو 2023. هذا هو الحد الأقصى. لكنني قد اعتزال أيضًا في غضون أربعة أشهر. pic.twitter.com/SCU4tXmsdy — Curva Juventus (@CurvaJ) March 3, 2021

كما وأضاف فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” الهدف الثاني في الدقيقة ال 71 من المباراة. بواسطة لاعب الظهير الأيمن الإيطالي “فيديريكو كييزا” 23 عاماً بعد تمريرة عرضية رائعة. ليسجلها اللاعب في شباك منافسه سبيزيا.

وحاول فريق سبيزيا العودة إلى مجريات اللقاء من خلال الوصول إلى شباك فريق يوفنتوس. لكن اليوفي قد قدم أداءً مميزة في مباراة من أجل خطف نقاط ثمينة للصعود والفوز في المباراة.

هدف القاتل لرونالدو

وختم هداف الدوري الإيطالي وفريق يوفنتوس “كريستيانو رونالدو” بهدفه التاريخي في الدقيقة ال 89 قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة. بسديدة قوية جاءت على يمين حارس فريق الخصم. لينتهي اللقاء بتفوق أصحاب الأرض يوفنتوس على ضيفه سبيزيا بثلاثية نظيفة دون رد.

محطم الأرقام القياسية

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التس تعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

تانكريدي باليميري (صحفي إيطالي) : طلب كريستيانو رونالدو من يوفنتوس تمديد

العقد لمدة عام آخر حتى عام 2023 لكن

لم يرد يوفنتوس بعد قد يتعين عليهم بيعه

بسبب الراتب المرتفع ما أرهق خزينة النادي pic.twitter.com/d6xFCaWU3t — E P L W O R L D (@EPLworld) March 3, 2021

وعلى صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

تلك اللحظات القاسية والصعبة التي بكى اللاعب رونالدو بعد خروجه في دقائق المباراة الأولى بسبب الإصابة الذي لم تمكنه من ذلك من مواصلة المباراة.

الروح المعنوية

لكن الأسطورة رونالدو كان يقوم بدور المدرب على دكة البلاء في تشجيع زملاءه ويرفع من روحهم المعنوية، من أجل الفوز والتتويج بهذا اللقب الذي كان يحلمُ بالحصول عليه، كما وحقق لقب دوري الأمم الأوروبي في النسخة الأولى لها عام 2019م.

التفكير في تجديد العقد

وكشفت صحيفة “التورتو الإيطالية” في وقت سابق، أن إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي يفكر في تجديد عقده مع المهاجم كريستيانو رونالدو على الرغم من بلوغ السن السادس والثلاثون من عمره، حيث أن إدارة الفريق ترى أنه لا يزال اللاعب يقدم أداءً جديداً ومستوى رائع داخل صفوف الفريق محققاً الألقاب للفريق على صعيد الدوري المحلي وكأس السوبر مؤخراً.

ومنذ قدوم اللاعب إلى نادي السيدة العجوز الإيطالي قادماً من فريق ريال مدريد الإسباني، فقد سجل 22 هدفاً في 23 مباراة منذ بداية الموسم في كافة المسابقات.

27 مع سبورتنج لشبونة

196 مع مانشستر يونايتد

292 مع ريال مدريد

85 مع يوفنتوس كريستيانو رونالدو وصل لمبباراته رقم 600 في الدوريات الأوروبية على مستوى الأندية ️⚽️7⃣ pic.twitter.com/N98effquQz — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 2, 2021

التي شارك فيها رونالدو مع فريق اليوفي، مردفةً : ” يبدو أن النجم البرتغالى أصغر من عمره لكونه يمتلك بالمهارات واللياقة البدنية العالية”.

وأضافت الصحيفة، قائلاً: عقد جديد لرونالدو ستقده إدارة اليوفي خلال الأيام القادمة، بعد نجاحه بقيادة الفريق والفوز بهدفي على انتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا في مباراة الذهاب”.

ترتيب هدفي الدوري

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 20 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو”. الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

بينما يأتي في المركز الخامس. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 13 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 56 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 52 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 49 نقطة. وفي المركز الرابع فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 46 نقطة.

تراجع روما في الترتيب

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق روما الإيطالي برصيد 44 نقطة. بفارق نقطة وحيدة. بينما جاء جاره نابولي برصيد 43 نقطة.

وفي المركز الثامن جاء فريق ساسولو برصيد 35 نقطة. متساوياً بنفس النقاط مع فريق هيلاس فيرونا برصيد الذي يحتل في المركز التاسع من الترتيب.

كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 30 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

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