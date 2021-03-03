كويتي يقتل القطط بالغاز ويثير غضب الكويتيين ومطالبات بمحاسبته
كويتي يقتل القطط بالغاز ويثير غضب الكويتيين ومطالبات بمحاسبته
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كويتي يقتل مواليد القطط بطريقة وحشية بالغاز: “أتمنى آخذ فيهم أجر وتكونوا تعلمتوا الدرس”

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل في بمقطع فيديو لمواطن كويتي يتباهى بقتل صغار القطط عن طريق الغاز، ما أثار موجة غضب واسعة بين الناشطين.

“الموت الرحيم”

ويظهر المواطن الكويتي بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يقوم بوضع قطط حديثة الولادة في علبة صغيرة ويقوم بقتلهم بحجة “الموت الرحيم”.

ويقول الشاب في الفيديو: “هؤلاء قطط تخلت عنهم والدتهم، وحاولت أن أعطيهم الحليب لكنهم رفضوا، ولذلك لا يوجد حل سوى أن أقوم بتجربة الموت الرحيم عليهم”.

ويستعرض الشاب الأدوات التي قتل بها القطط، ويقول: “أحضروا علبة غاز، وأداة حادة لعمل ثقب بالعلبة”، ثم يحكم إغلاق العلبة ويقوم بتعبئتها بالغاز، بينما يصدر صوت أنين القطتان اللتان يصارعان الموت.

شاب يقتل

وبعد مرور دقائق، تتوقف القطتان عن الحركة وإصدار الصوت. ويقول المواطن: “تنظرون عشر دقائق أو أكثر، ثم تتأكدوا أنهم ماتوا، يقولون أن لديهم تسع أرواح، غير صحيح. أتمنى أن آخذ فيهم أجر، الله يرحمهم، وأتمنى أن تكونوا تعلمتوا الدرس”.

ودشن الناشطون هاشتاج ، عبروا خلاله عن غضبهم ومطالبتهم بمحاسبة الشاب، وكانت الإعلامية مي العيدان أول المغردين وكتبت: ” حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ليش تذبح وتخنق القطاوة خلهم بالشارع، شنو أذتك فيه”.

وتابعت العيدان: “ياويلك من الله يوم القيامة ويوم الملقى العظيم، بيوقفون ويحيلون بينك وبين الجنة لو كنت شنو مسوي. الله حرم علينا إزهاق الأرواح من غير ذنب هذا لازم يحاسب ياما شفت بشاعة، ماشفت بشاعة بهالطريقة، كيف تنام؟”.

الكويتيون غاضبون

وعلقت مغردة غاضبة وقالت: “كيف تجرأ على رش الغاز عليهم وكتمهم؟ قتل حيوانات ربي خلقها نفس ما خلقنا وتقتلونها بدم بارد، هذه الإنسانية التي تتحدثون عنها ياعديمين الرحمة؟ ياجعل عذابكم يكون أقوى من الآخرة ولا حتى في مُبرر يقتلهم”.

وطالب آخرون بمعاقبة الشاب بنفس الطريقة التي قام بها بتعذيب القطتين، فكتب مغرد: ” هذا حيوان يا ليت يحطوه في غرفه مجاري و يعبء غاز نفس الغاز الي قتل فيه القطط”.

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ووافقه آخر الرأي وكتب: “أتمنى من الحكومة المعاقبة بالمثل، عبو بطنه غاز وخلوه منطاد طيروه ولا فجرو بطنه المهم لا نريده، حرام هالأشكال تعيش بينا”.

وتوقعت أخرى أن يتم تبرأة الشاب بحجة أنه مريض نفسياً. وعلقت: “أنا ما كملت الفيديو ما تحملت، بعد شوي يطلعون لنا يقولون مسكين مريض نفسي، مريض نفسي يقعد يحط غاز ويصور”.

ورفض آخر حجة “القتل الرحيم”، وكتب: ” قتل رحيم أجل!! هذه سادية وفضاوه شاري غاز وكرتون وثقب كان تركتهم في الشارع وفكيتهم شرك الله لا يسامحك”.

محمد الجويهل وذبح بطريقة وحشية

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المختصة حول الفيديو. فقد سبق أن أثار مقطع فيديو للنائب السابق في مجلس الأمة محمد الجويهل غضباً في البلاد.

وذلك بعد ظهوره وهو يذبح الخراف والإبل والدجاج بطريقة غير احترافية احتفالاً بهزيمة منافسيه في الانتخابات البرلمانية. ما أثار حينها غضب جمعيات حقوق الحيوان والجمعيات البيئية.

وطالب الناشطون حينها وضع حد للممارسات العنيفة وغير الرحيمة تجاه الحيوانات في الكويت. خاصةً مع عدم تطبيق القوانين الواضحة في هذا الشأن. مطالبين بأن يسري الأمر على المراهقين والعابثين الذين يقتلون الحيوانات في الشوارع بغرض التسلية، خاصةً القطط والكلاب .

قانون الرفق بالحيوان

الجدير بالذكر أن قانون الرفق بالحيوان في الكويت، ينص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدّة عام واحد مع غرامة مالية قدرها ألف دينار كويتي.

ويطبق القانون على كل من يخالف مواد نظام الرفق بالحيوان بإساءة معاملة الحيوانات أو تركها مهملة أو عرضها للبيع وهي مريضة أو إخضاعها للتجارب العلمية من دون ترخيص.

وينص القانون كذلك على مضاعفة العقوبة في حال معاودة ارتكاب الجرم في حقّ حيوان.

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