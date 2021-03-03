عقوبة قاسية .. إيقاف لاعبة روسية شهيرة لمدة 10سنوات بسبب المنشطات

تلقت لاعبة التزحلق على الجليد الروسية الشهيرة ” ماريا سوتسكوفا” 20 عاماً. عقوبة قاسية من قبل الاتحاد الروسي للتزحلق على الجليد. عن المشاركة في كافة المنافسات لمدة عشر سنوات بسبب تعاطيها للمنشطات.

وقال الاتحاد الروسي للتزحلق على الجليد، في بيان نشره اليوم الأربعاء. عن إيقاف اللاعبة “ماريا سوتسكوفا” عن المنافسة لمدة عشر سنوات.

بسبب تعاطيها للمنشطات، حيث ستبدأ المدة من اليوم السادس من شهر إبريل من العام الجاري. وحتى الخامس من شهر مايو عام 2030م.

التناول لعقار محظور

كما وكشف رئيس الاتحاد الروسي للتزحلق على الجليد “ألكسندر غورشكوف”، لوكالة “نوفوستي” الروسية، بأن للاعبة الروسية “ماريا سوتسكوفا”.

استخدمت عقار “فوروسيميد” المحظور استخدمها من قبل لوائح التعليمات. مع تلقي كل من يفعل ذلك عقوبة تصل إلى 10 سنوات. بحق من يخالف تلك التعليمات.

قرار الإيقاف بحق ماريا

وقد تم اتخاذ قرار إيقاف اللاعبة من قبل اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات التابعة لوكالة مكافحة المنشطات الروسية في الاتحاد الروسي للتزحلق، وفقاً للقانون الفيدرالي “بشأن التربية البدنية والرياضة.

كما وظهرت معلومات، لأول مرة، حول الإيقاف المحتمل للاعبة الروسية “ماريا سوتسكوفا” في شهر سبتمبر الماضي، بتهمة تزوير وثائق لشرح انتهاك قواعد المنشطات في الاتحاد الروسي.

الميلاد والحياة الشخصية

وولدت المتزلجة الروسية “سوتسكوفا”. في يوم الثاني عشر من عام 2000م. في مدينة ريوتوف، في العاصمة الروسية “موسكو”. وهي لاعبة مشهور في رياضة التزحلق في روسيا الفردي للسيدات.

اهتمام الوالدين والدعم

وقد اهتم والدا ماريا سوتسكوفا بصحتها وتطورها. حيث أنهم أحضروا الفتاة إلى مرشد صارم والمطلوب سفيتلانا بانوفا. من أجل ثقل مهارة اللاعبة الروسية.

كما وبدأت تتعلم القفز مع مدربها. بالإضافة إلى أقصى الدرجات الفصول التي أحبها مرشدها، بعد ذلك. لتبدأ اللاعبة بالتدريب المستمر على ذلك وتحطيم الانجازات العظيمة في رياضة التزحلق.

بدايات رياضة التزحلق

كانت اللاعبة الروسية “ماريا سوتسكوفا” في ممارسة الرياضة على الزلاجات عندما كان عمرها أربع سنوات فقط.

كما بدأت تتدرب في حلبة التزلج في فناء منزلها.ثم لم تستطع والدتها حتى تخيل أن هذه الرياضة ستأسر الطفل لدرجة أنها ستحل محل التلفزيون والدمى وجميع الأنشطة الأخرى.

الذهاب إلى أمريكا

وعندما بلغت اللاعبة الروسية ” ماريا” 16 عاماً. قرر والدها بعد التشاور مع مدربتها “سفيتلانا بانوفا”. بالذهاب للتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج، من أجل التديب وتطوير موهبتها.

للمشاركة في مسابقات عالم الاحتراف من قبل المرشد الجديد الأمريكي رافائيل هاروتيونيان. وتم صقل مهاراتها في ولاية كاليفورنيا مع الاستفادة من كل دقيقة.

الوزن المثالي

وكما يبلغ ارتفاع ووزن المتزجلة الروسية “”ماريا سوتسكوفا” 173 سم، ووزنها المثالي52 كجم. والذي يتناسب مع رياضة التزحلق والاحتراف في عالم تلك الرياضة. الذي تم تحقيقه في فترة قياسية للاعبة شابة. لتقرر بعدها في الاعتزال.

الميدالية البرونزية والفضية

وحصلت اللاعبة الروسية الشابة ” سوتسكوفا”، والتي أعلنت عن إعتزالها بعد مسيرتها الاحترافية. في رياضة التزحلق عالم رياضة التزحلق العام الماضي. بعد تعرضها لشلل التي أصيبت بها خلال مسابقة أولمبياد سوتشي.

كما وتوجت خلال مسيرتها في المسابقات والمنافسات الدولية. بالحصول على الميدالية البرونزية في بطولة روسيا التي أقيمت في عام 2017م.

وحصلت على الميدالية الفضية في الدوري الروسي في رياضة التزحلق على الجليد عام 2018م.

بالإضافة على حصولها على الميدالية الفضية الدولية لفرنسا مرتين في عامي (2016-2017م). احتلت المركز الثامن في بطولة العالم للتزلج للعامين 2017 و2018م.

الميدالية الذهبية

وفي الألعاب الأولمبية الشتوية 2018. وكذلك حصولها على الميدالية الذهبية في سباق الجائزة الكبرى للشباب 2013.

إلى جانب التتويج مرة أخرى بالميدالية الفضية في بطولة العالم للناشئات. وكذلك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2016م.

كما أنها حصلت على جائزة في نهائي مسابقة الجائزة الكبرى للناشئين في رياضة التزحلق على الجليد والتي أقيمت خلال موسم عام 2013-2014م.

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