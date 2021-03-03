العضاض “سواريز” يشن هجوماً لاذعاً على ريال مدريد قبيل مباراة الديربي

توعد هداف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني والمنافس على صدارة هدافي الدوري الموسم الجاري المهاجم الأوروغواي ” لويس سواريز” 34 عاماً.

جاره فريق ريال مدريد الإسباني من الثأر منه في قمة مباراة الديربي في منافسات الأسبوع ال 25 من الدوري الإسباني للدرجة الممتازة ” الليغا”.

⚽️🥅 الأوروغوياني لويس سواريز يحتفل بعيد ميلاده الـ 34 بهدف التقدم لأتليتكو مدريد#أتلتيكو_مدريد_فالنسيا | #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/pKp6hDC6Yw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2021

فرصة الثأر من الجار

وصرح اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز الشهير ب” العضاض”، في تصريحات صحفية عبر رابطة ” الليغا”. قائلاً: “كل المواجهات أمام فريق ريال مدريد لها طابع خاص، لأنها نوعية. المباريات التي يرغب أي لاعب في المشاركة فيها. وإظهار قدراته، كثيرون يصنفونها ضمن هذه المباريات”.

وأردف سواريز، ” أمامنا فرصة للثأر لما حدث في مباراة الدور الأول وإظهار رغبتنا في الاستمرار في الصدارة، كما أنه من الصعب جداً الحفاظ على استمرارية الأداء في الليغا”.

وأضاف سواريز، ” أنه لوجود منافسة شرسة، وأي فريق قادر على اقتناص نقاط من فرق المقدمة، ويجب احترامها بشكل كبير ومحاولة الحفاظ على نفس الأداء لتحقيق الهدف المنشود في النهاية”.

ومن المقرر أن تقام المباراة قمة الجولة بين ريال ومدريد الإسباني وجاره أتلتيكو مدريد. في قمة الدوري الإسباني. مساء يوم الأحد القادم. حيث ستشهد المباراة القوة والإثارة بين كلا المنافسين.

واستكمل حديثه، قائلاً: “اعتدت على التنافس، ومحاولة تجاوز أي صعاب. والآن أنا في ناد يظن كثيرون أنه من الصعب تسجيل أهداف كثيرة معه، ولكن بالنظر لإمكانيات اللاعبين الذين يلعبون بجوارك، فالأمور تصبح أكثر سهولة”.

طموح سواريز مع أتلتيكو مدريد

كما ويطمح اللاعب الأوروغواياني “سواريز” الذي انتقل الصيف الماضي عام 2020م. من فريق برشلونة. بعد الاستغناء عن خدماته من قبل المدرب الهولندي الذي طلب منه المغادرة ” رونالد كومان”.

سواريز وحديثه عن بنزيما

وبين الأوروغواياني ، بقوله: “كريم بنزيما لاعب رائع، لقد غاب عن المباريات القليلة الماضية بسبب الإصابة ولكن من أجل كرة القدم . كما أتمنى له أن يلعب في عطلة نهاية الأسبوع”. سورايز وبرشلونة أكثر ما أزعجني، أن إدارة برشلونة. قالت إنني عجوز لا أستطيع اللعب على مستوى عال أكثر من ذلك، لذا قررت الرحيل .لأتلتيكو لأظهر لهم ما يمكن أن أستطيع القيام به”. وتابع اللاعب سواريز، “

خارج أسوار قلعة الكامبنو. ليتنقل إلى صفوف متصدر الدوري الجاري أتلتيكو مدريد الإسباني. من أجل حصد لقب الدوري الإسباني للدرجة الممتازة وكسر هيمنة الغريمين ريال مدريد برشلونة الإسباني.

كما ويطمح مدرب فريق أتلتيكو مدريد “دييغو سيميوني” 50 عاماً، التتويج بلقب دوري الليغا الإسبانية خلال الموسم الجاري. في ظل سعيه الدائم بالوصول إلى ذلك منذ قدومه إلى الفريق عام 2014م.

ترتيب الليغا الإسبانية

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

🗣لويس سواريز:

"يتم تصنيف العديد من اللاعبين إذا قدموا مباريات أمام فرق كبيرة مثل ريال مدريد" pic.twitter.com/mwFPOOWwtj — Blancos Global (@Blancos_Global) March 2, 2021

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي.

في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك. فيما لم يحدد الفريق الطبي في فريق ريال مدريد بعد. عودته إلى المشاركة مع صفوف فريقه في منافسات الريال.

تساوي برشلونة مع غريمه ريال مدريد

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

اكثر من اشترك باهداف في الدوري الاسباني هذا الموسم ما اتليتيكو مدريد: 18 🇺🇾 لويس سواريز (16 هدف + 2 اسيست)

15 🇪🇸 ماركوس لورينتي (8 اهداف + 7 اسيست)

11 🇵🇹 جواو فيليكس (7 اهداف + 4 اسيست)

10 🇦🇷 آنخل كوريا (6 اهداف + 4 اسيست) pic.twitter.com/4gW8jzJwwd — Mido Hellani (@HellaniMido) March 1, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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