الإفراج عن الفنانة هيا الشعيبي بعد فضيحة “الفيديو المخل”.. ماذا حدث؟!

عادت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، لتصدر أحاديث الكويتيين مجددا وخاصة قصتها مع “المقطع الإباحي”. حيث أصدرت محكمة كويتية حكمها اليوم، الأربعاء، وحسمت الجدل بقضيتها.

الفنانة هيا الشعيبي

وفي هذا السياق وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد قررت محكمة الجنايات الكويتية، إخلاء سبيل الشعيبي بكفالة مالية بقيمة 500 دينار.

وذلك بعد أن وجهت لها تهمة نشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها في ”سناب شات“.

ويشار إلى أنه تم إخلاء سبيل الفنانة الكويتية عقب مثولها أمام المحكمة لحضور الجلسة إثر التهمة الموجهة إليها، منذ شهر نوفمبر من العام 2020.

ويشار أيضاً إلى أنه في أكتوبر الماضي، أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل هيا الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار.

وذلك بعد التحقيق معها في قضية نشر فيديو مخل للآداب العامة عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”.

مقطع فيديو مخل نشرته هيا الشعيبي

وكان المقطع المخل حينها أظهر رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر. فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا الشعيبي في السابق أنّ حسابها على “سناب شات” تعرض للاختراق.

وتحدثت ھیا عن أسباب ابتعادھا عن السوشال میدیا بعد الإفراج عنها.

وقالت الفنانة إنھا قررت أن تبتعد عن المشاكل وتشتري راحة بالھا وتعطي الأولویة في الوقت الحالي لأولادها وبیتھا.

وكانت الشعيبي نشرت أيضا مجموعة محادثات تؤكد تعرض حسابها للتهكير من قبل شخصية تعرفها.

وقالت إن هذه الشخصية تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.

وسبق أن أثارت الفنانة الكويتية كثيرا من الجدل في بلادها، آخره ورود اسمها في قضية ”غسيل أموال المشاهير“.

وذلك قبل أن تخرج وتعبر عن غضبها من زجها في هذه القضية.

الشعيبي ووفاة مشاري البلام

وفي سياق آخر أثارت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام بسبب رد فعلها بعد تلقيها. خبر وفاة مواطنها الفنان مشاري البلام الذي توفي، الخميس، إثر إصابته بفيروس “كورونا”.

وظهرت هيا الشعيبي بفيديو نشرته عبر “سناب شات” وهي تركز الكاميرا على وجهها وهي تقول: “صدمة صدمة، الله يرحمك يا مشاري البلام”.

وأثار تصرف هيا الشعيبي غضب الجمهور الذي اتهمها بالاستعراض فقط وأنه لا يبدو عليها الحزن، ولو كانت حزينة فعلاً. فإن “الحزن” لا يتم تصويره، فكتب متابع: ” الصدمة في القلب، وليس بالفيديو والنشر”.

وتساءل آخر: ” لا أعرف كيف الناس تقدر تصور مشاعرها اذا كانت صدق”.

هيا تمثل الحزن

وكتبت إحدى المتابعات: ” يعني واحد يعتبر منكم وفيكم، فيكم حيل تصورون؟احنا اللي ماعاشرناه ولا قعدنا معه قلبي متقطع عليه”.

ووجه آخر رسالة للوسط الفني قال فيها:”حالياً الفنان مشاري البلام محتاج الدعاء مو محتاج تحطون الكاميرا الأمامية وتنزلون كم دمعه، طيب نزلي صورة وخلاص مو لازم تفتحين الكاميرا محد ناقصك ترى”.

واتهمها آخر بمحاولة تصدر التريند بهذا الفيديو، وكتب: “خلاص تعودنا اللي يموت من الوسط الفني لازم حد يصور منهم وهم يبكون عشان الترند”.

أيضاً تعرضت أبرار الكويتية للهجوم، بسبب ظهورها بالبث المباشر بمكياج كامل، واتهمها المشاهدون بتصنع الحزن.

مشاري البلام

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، الخميس، الماضي بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام. وسط جدل حول سبب وفاته.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام الكويتية والشخصيات العامة، وفاة مشاري البلام، الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى. من اللقاح المضاد للفيروس.

حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت ودخل العناية المركزة حتى وفاته.

وسادت موجة جدل واسعة حول وفاة البلام، حيث ذهب البعض أن تلقيه لقاح كورونا هو سبب وفاته.

فيما أكدت وزارة الصحة الكويتية أن ذلك غير صحيح، وأنه لم يتم تسجيل حالات وفاة سابقاً لمتلقي اللقاح.

كما خرج والد مشاري البلام ونجله يتهمون أطباء وزارة الصحة بالتقصير والإهمال.

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