أعلنت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، مي العيدان، رفضها تلقي اللقاح ضد فيروس “كورونا”. بعد أن كانت تدعو المواطنين لأخذه، وذلك بعد وفاة مواطنها الممثل مشاري البلام.

مي العيدان و مشاري البلام وقرار لا رجعة فيه

ونشرت مي العيدان صورة لها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: ” كان من المفترض. غداً أن أبدأ بالتطعيم لفيروس كورونا، وكنت أشجع الناس على أخذه، ولكن بعد ما حدث للمرحوم مشاري البلام اتخذت قراراً لا رجعة فيه”.

مي العيدان تخشى مصير مشاري البلام

وتابعت مي العيدان: “لن آخذ التطعيم، والحافظ رب العالمين، ليس خوفاً من الموت لأن الموت حق، وهي الحقيقة. الباقية في هذه الحياة، والموت سيدكنا ولو كنا في بروج مشيدة”.

وأشارت مي العيدان إلى أن رفضها تلقي لقاح كورونا يعود إلى عدم رغبتها بما وصفته بـ”البهدلة والتجريب”. على حساب صحة الإنسان، مضيفة: “أفضل الموت في بيتي بسبب كورونا، رغم أنني بحمد لله لست مصابة، على أن أموت تحت جهاز التنفس الصناعي”.

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بثينة الرئيسي لن تأخذ اللقاح

وسبقت مي العيدان في هذا القرار، الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، والتي قررت أيضاً عدم تلقي لقاح فيروس كورونا. بعد وفاة مشاري البلام سبب مضاعفات الفيروس الذي أصابه قبل أيام .

وقالت بثينة الرئيسي في تسجيل نشرته عبر ”سناب شات“ إنه لا توجد أي إجراءات أو فحوصات يتم القيام بها قبل أخذ اللقاح.

وأضافت أن مشاري البلام كان مصابا بفيروس كورونا خلال تطعيمه، ولم يتم فحصه على الرغم من أنه كان يشعر. ببعض الاحتقان في حلقه وبالتالي كان من الواجب فحصه.

بثينة الرئيسي ترفض تلقي لقاح كورونا بعد وفاة مشاري البلام ! pic.twitter.com/6CZyodVe7o — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 28, 2021

وأكدت الفنانة العمانية، أنها لا تريد إلقاء اللوم على أي جهة. ولكنها لن ترضى أبدًا أن تحصل على أي لقاح دون أن. يتم إجراء فحوصات لها قبل التطعيم؛ للاطمئنان على وضعها الصحي.

وشددت بثينة الرئيسي، على أن وفاة مشاري البلام شكلت صدمة للجميع.

“إبرة كورتيزون أنهت حياته”

وكشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه. حيث قال في مقطع فيديو. “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.

وأكد والد مشاري البلام أنه لا توجد نية لديه لمقاضاة وزارة الصحة الكويتية لأنها في النهاية ملتزمة بما تقره منظمة. الصحة العالمية.

وروى صالح البلام في لقاء متلفز تفاصيل اللحظات الأخيرة لولده مشاري البلام.

“راح المستشفى على رجليه وطلع جنازة بعد أسبوع”

وقال: “مشاري لم يشكُ من شيء قبل أن يصاب بكورونا، وذهب إلى المستشفى على قدميه، وخرج بجنازة بعد أسبوع. من دخوله المستشفى، وهو ليس أول شخص”.

وتابع موضحا: “ذهب إلى المستشفى وكان يشكو من ضيق تنفس بشكل طفيف، وأخذ الجرعة الأولى من التطعيم. وحرارته ارتفعت في نفس اليوم في الليل”.

وأكمل: “ذهب بعدها إلى المستشفى مرة أخرى، وقالوا له لديك أعراض كورونا، وأعطوه إبرة الكورتيزون. وثاني يوم دخل العناية المركزة”.

وقال والد مشاري: “مجرد ما علمت أنه أخذ هذه الحقنة، قلت إنه انتهى، لأنني سمعت أن الكورتيزون يتعارض مع اللقاح”.

وتم دفن جثمان الفنان مشاري البلام في مقبرة الصليبيخات. وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.

وزارة الصحة الكويتية تعلق

وحسمت وزارة الصحة في الكويت، حقيقة وفاة مشاري البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة، وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

وأكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.

وطالب السعيد الجميع بالاستمرار في التسجيل للحصول على اللقاح، وعدم الالتفات الى “الشائعات” التي تنتشر حول مأمونية اللقاح، مؤكداً أن “كورونا: هي القاتلة وليس اللقاح.

توضيح

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نشرته عبر حسابها على “تويتر”، أكدت خلاله احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى.

ونفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.

توضيح صحفي pic.twitter.com/JhUoVokf8l — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) February 26, 2021

وأضاف البيان: “تتابع اللجان الفنية المكوّنة من أطباء مختصين تتابع وعلى مدار الساعة الحالات التي تتلقى تطعيم كوفيد-19. وتقوم بتحليل وتدقيق البيانات والآثار الجانبية إن وجدت، وذلك وفق منهجية علمية دقيقة”.

وأشار البيان إلى أن البروتوكول الطبي المعتمد عالميا لا يتضمن ضرورة أخذ مسحة للشخص الذي يريد أخذ اللقاح.

كما وأكدت الوزارة أن المعطيات الواردة من اللجان الفنية تؤكد فاعلية ومأمونية اللقاحات المتوافرة في البلاد. وتشير إلى تزايد نسب من تلقوا اللقاح ومن بادروا الى التسجيل للتطعيم.

وشددت على أهمية الأخذ بكافة سبل الوقاية، والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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