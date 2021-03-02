كاتب مصري: هكذا فكك الأمير تميم “اللغم” الذي حاولت الإمارات نصبه

علق الكاتب والمحلل السياسي المصري البارز جمال سلطان، على الاتصال الذي أجراه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قبل أيام. معتبرا أنه فكك لغم حاولت الإمارات تفخيخه، وفق وصفه.

وقال جمال سلطان في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إن الاتصال الذي أجراه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مع ولي عهد السعودية. الأمير محمد بن سلمان “خطوة سياسية شديدة الذكاء”

الاتصال الذي أجراه أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد أمس مع ولي عهد #السعودية الأمير #محمد_بن_سلمان، خطوة سياسية شديدة الذكاء، فككت "اللغم" الذي حاولت #الامارات تفخيخه طوال يومين بعد نشر تقرير #خاشقجي ، بأذرعها داخل المملكة وخارجها ، أبو ظبي تعيش مرارة هزيمة بطعم العلقم من اتفاق العلا — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 1, 2021

وتابع موضحا بأنها “فككت اللغم الذي حاولت الامارات تفخيخه طوال يومين بعد نشر تقرير خاشقجي، عبر أذرعها داخل المملكة وخارجها.

واختتم الكاتب المصري تغريدته بالقول إن “أبو ظبي تعيش مرارة هزيمة بطعم العلقم من اتفاق العلا”

اتصال أمير قطر وولي العهد السعودي

ويشار إلى أنه في يوم 28 فبراير الماضي، أفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وعن تفاصيل هذا الاتصال فقد لفت بيان الديوان الأميري، إلى أن الشيخ تميم أكد خلال اتصاله بولي العهد السعودي. على دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا.

وكذلك شدد على دعمه لكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة. واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار. دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.

الدوحة تدين الهجوم الصاروخي ضد الرياض

وتزامن ذلك أيضا مع بيان رسمي لقطر أدانت فيه بشدة، القصف الصاروخي الذي تعرضت له الرياض من قبل الحوثيين في اليمن.

وفي هذا السياق قالت الخارجية القطرية، إنها تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض، مؤكدة أنه “عمل خطير”.

اتصال الأمير تميم بابن سلمان يحرج موقعا إماراتيا

ويبدو أن الإمارات لم تتوقف عن محاولتها الخبيثة لتعكير العلاقة بين قطر والسعودية بعد اتفاق العلا والمصالحة. حيث أن عودة العلاقات بين الدوحة والرياض لا تروق لولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وفي هذا السياق نشر موقع “إرم نيوز” الإماراتي الذي تديره مخابرات ابن زايد، تقريرا خبيثا. قبل أيام بعنوان “امتناع قطر عن دعم الموقف السعودي بشأن مقتل خاشقجي يثير التساؤلات”، في محاولة لزرع فتنة جديدة بين الطرفين.

ولكن جاء اتصال الأمير تميم بولي العهد السعودي، وكذلك بيان قطر المدين للاعتداء الحوثي على الرياض. بمثابة تكذيب واضح لمزاعم هذا التقرير وإحراج كبير للموقع المخابراتي الظبياني.

ويكذب هذا التواصل بشكل واضح تقرير الموقع الإماراتي ومزاعم الإعلام المأجور، عن عدم دعم قطر للسعودية وتبني سياسة هجومية ضد الرياض.

وكان الموقع الإماراتي زعم في تقريره الذي رصدته (وطن) أن ما وصفه بـ”الصمت القطري وغياب الموقف الواضح تجاه التقرير الأمريكي بشأن. قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”. أثار تساؤلات واستياء واسعا في الخليج.

ونقل كاتب التقرير عن معلقين لم يسمهم، أن صمت قطر عن دعم الموقف السعودي أمر مستغرب خاصة وأن ”بيان العلا“. الذي خلص إليه اتفاق المصالحة بين المملكة وقطر، تضمن ضرورة اتخاذ مواقف مشتركة تجاه السياسة الخارجية.

وتابع:”وهو ما لم يحصل في قضية التقرير الأمريكي التي تعد أول اختبار للمواقف بعد المصالحة.”

واستمر الموقع الإماراتي في نشر سمومه بالتركيز على تغريدات شخصيات سعودية معادية لقطر، وتصديرها على أنها توجه عام بشأن السياسة القطرية.

وجاء في تقرير “إرم نيوز” ما نصه:”اعتبرت نخبة من الشخصيات السياسية والمجتمعية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أن الموقف القطري من التقرير الأمريكي، يكشف عدم جدية وصدق قطر في المصالحة مع المملكة، وأن ما بدر منها قد ينسف كل جهود المصالحة.”

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