فاجئ النائب الأردني والاعلامي، عمر عياصرة، مذيع قناة “DW” الألمانية، بعد انسحابه من برنامج حواري بسبب وجود ضيف إسرائيلي في ذات البرنامج.

انسحاب من البداية

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي الأردني عمر عياصرة على صفحته ورصدته “وطن”، انسحابه من البرنامج الحواري مع أول سؤال موجه إليه من المذيع. قائلاً: “لم أبلغ بوجود ضيف إسرائيلي من قبل معدي البرنامج”.

وقال عمر عياصرة “أود أن اعتذر منك لم يبلغني معدو البرنامج أن هناك ضيف من إسرائيل، أنا من ضمن سياساتي. أن لا أخرج مع ضيف إسرائيلي، وسأنسحب من البرنامج”.

ورد عليه المذيع بالقول: “لا مشكلة ونحن نحترم هذا الأمر”.

انسحابي من البرنامج بسبب وجود الضيف الصهيوني … ايمان بان قضيتنا لن تموت … وان السماء ستمطر يوما الفتح المبين#فلسطين_من_البحر_للنهر pic.twitter.com/11AOcLgQqH — عمر عياصرة (@omar_ayasra) March 2, 2021

وعلق الإعلامي الأردني على الفيديو في تغريدة رصدتها “وطن”، قائلاً: “انسحابي من البرنامج بسبب وجود. الضيف الصهيوني، ايمان بان قضيتنا لن تموت، وان السماء ستمطر يوما الفتح المبين”.

انقسام بين رواد مواقع التواصل

وانقسم رواد مواقع التواصل من متابعي الإعلامي الأردني، حيث وصف عدد منهم موقفه بالمشرف، مشيدين بانسحابه.

موقف محترم ومشرف من انسان محترم ولكن كان الأجدر بك ان تقول دولة الاحتلال الصهيوني وليس إسرائيل مع اني اعلم علم اليقين ما يدور بداخلك.

كل الاحترام والتقدير أستاذ — Rafat Abu Obaid (@RafatAbuObaid) March 2, 2021

أحييك أ.عمر، مجرد القبول بالنقاش مع ممثل للكيان و الحوار معهم وتبادل الحجج (ولو كانت لفضحهم) هو تطبيع صارخ…

نستطيع فضح جرائمهم في غيابهم — رشا – Rasha (@Rasha_RKH_17) March 2, 2021

أصيل أنت أخي عمر.موقف مشرف يحسب لك يابن النشاما. تحية خالصة لك من شعب المليون ونصف المليون شهيد. عاشت فلسطين حرة أبية بنخوة أحرار الهاشميين والاحرار مثلك في كل مكان. — أياد الجزائري (@RefrafiS) March 2, 2021

أمثالكم يجب أن يكون هذه هي مواقفهم مع العدو الصهيوني. معركتنا معهم على كل الجبهات. السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية "والعسكرية في وقتها المناسب". — ابراهيم اليماني (@ibrahemyamani) March 3, 2021

آخرون طالبوا بالاستمرار بالحوار

وفي السياق، طالب آخرين الإعلامي الأردني بضرورة الاستمرار في الحوار واثبات الحجة أمام المشاهدين على نظيره الإسرائيلي.

اسمحلي بس الشطارة انك تبهدل صحته على الهواء مش تنسحب ! — Zeid AbuOdeh (@Zeidinio) March 2, 2021

بالعكس بطلع وبمسح فيه الارض بحجج قوميه عربيه اسلاميه واثبات احقية الشعب الفلسطينى بالوجود ..بس حضرتك ما بدك تطلع وتحرج نفسك مع مين انا ما بعرف !!؟ — ..ابو ناصر ..ayed sadaqa (@SadaqaAyed) March 2, 2021

موقف محترم ومشرف من انسان محترم ولكن كان الأجدر بك ان تقول دولة الاحتلال الصهيوني وليس إسرائيل مع اني اعلم علم اليقين ما يدور بداخلك.

كل الاحترام والتقدير أستاذ — Rafat Abu Obaid (@RafatAbuObaid) March 2, 2021

بس لو انك شرشحته قبل الانسحاب استاذ عمر . بكل الاحوال الله يجزيك الخير موقف مشرف لن ينسى ، كل الاحترام — Yaser Ali 𓂆 لاجہئ (@lajaa1948) March 2, 2021

لقاء سري بين الملك عبدالله الثاني وأشرس منافس لنتنياهو وسط عمان

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل لقاء سري بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الجيش الإسرائيلي. زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس . وهو المنافس الأشرس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن بيني غانتس التقى الجمعة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني .سراً في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضحت الصحيفة، أن غانتس ألمح خلال لقاء عبر “زووم” جمعه بنشطاء من حزبه، إلى اتصالات سرية يقوم بها مع الأردن.

وحسب الصحيفة، فقد أوضح غانتس، أنه يتواصل مع المسؤولين الأردنيين، دون كشف المزيد من المعلومات. عن طبيعة التواصل والشخصيات التي يتواصل معها.

غانتس: نتنياهو شخصية غير مرغوبة

كما ورحب غانتس بالمقال الذي كتبه الأمير حسن بن طلال، في “يديعوت أحرونوت”، والذي دعا فيه إلى التقارب. بين البلدين ودفع عملية السلام.

وقال عن نتنياهو : “شخصية غير مرغوب فيها، ويمس في العلاقات بين البلدين”.

وقال غانتس خلال لقاء “زووم” مع نشطاء حزبه إن “العلاقات مع الأردن تعد ذخرا هائلا لإسرائيل. وكان من المفروض أن تكون أفصل ألف مرة مما هي عليه الآن”،

وأضاف: “لدي اتصالات مستمرة ومتواصلة مع العاهل الأردني ومسؤولين أردنيين آخرين، وأعتقد أنه يمكننا. التوصل للعمل والتعاون في عشرات المشاريع المدنية التي من شأنها أن تعزز العلاقات بشكل كبير”.

واستدرك بالقول: “لكن نتنياهو هو شخصية غير مرغوب فيها في الأردن، ووجوده يمس بتطوير العلاقات”.

واستذكرت الصحيفة، اللقاءات التي جمعت وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، بنظيره الأردني أيمن الصفدي.

حيث التقى أشكنازي الصفدي أيضا مرتين في الأشهر الأخيرة، وبحث معه تطوير مشاريع مختلفة بين البلدين.

رسالة أردنية ومقال للأمير الحسن بن طلال

وفي رسالة مباشرة إلى الرأي العام الإسرائيلي، دعا الأمير الأردني الحسن بن طلال، إلى فتح نافذه جديدة. لكسر الجمود بالعلاقات بين إسرائيل والأردن. والتقدم في عملية السلام إلى الأمام.

وحسب الأمير الحسن، فإن ذلك يجب أن يكون ملائماً مع اتفاقيات التطبيع الأخيرة والانتقال من إدارة الصراع إلى تعاون. وشراكة بين الطرفين، تجعل العقد الجاري نهاية للصراع وعصراً سلمياً شاملاً.

ونشر الأمير الحسن مقالاً في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، استهله بالتذكير أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. تصادف الذكرى السنوية 27 على توقيع اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل.

وحسب الأمير الحسن، فإن “الاتفاق الإسرائيلي الأردني كان يجب أن يكون بمثابة معلم مهم نحو السلام بين شعوب. المنطقة، مستدركاً: “لكن، للأسف، السياسة الإقليمية قادتنا إلى اتجاهات أخرى”.

وأضاف: “اليوم، بما أن التطبيع يتجاوز الاتفاقيات الثنائية، إلى صفقات قائمة على المصالح الاقتصادية والتحالفات الدفاعية أمام الأعداء المشتركين. توجد لنا فرصة غير عادية لكسر الجمود والخروج إلى طريق جديدة تهدف للتوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط حتى نهاية العقد الحالي”.

وتابع بالقول: “التحدي الآن هو الانتقال من إدارة الأزمات إلى الانتعاش وإعادة التنظيم والسعي إلى المرحلة التالية من السلام والتنمية”.

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