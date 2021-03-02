عقدت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مؤتمراً صحفياً في الدار البيضاء لتُعلن خلاله براءتها وشقيقتها ابتسام من تهمة النصب والتشهير في قضية ابتزاز المشاهير المعروفة إعلاميا باسم “حمزة مون بيبي”.

بكاء دنيا بطمة

ولم تتمالك دنيا بطمة نفسها وبكت أثناء حديث محاميها عبداللطيف بو عشرين عن شقيقتها ابتسام بطمة، وقوله إنه سيتم إطلاق سراحها من السجن في 13 مارس القادم.

دنيا بطمة تنهار باكية عندما تكلم المحامي عن اختها ابتسام وصرح انه سيتم اطلاق سراحها من السجن في 13/مارس .. pic.twitter.com/Me55dN03Y0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 1, 2021

وقال محامي دنيا بطمة إن موكلته وشقيقتها ابتسام بطمة قد تمت تبرئتهما في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وأنهما تتابعان بسبب شكايات وضعت ضدهما.

وعرض محامي دنيا بطمة خلال المؤتمر وثائق تفيد ببراءة الشقيقتين من تهمة تسيير حساب “حمزة مون بيبي”، بسبب عدم كفاية الأدلة.

أسباب براءة دنيا بطمة

وأشار المحامي بو عشرين إلى أن المحكمة لم تجد أي دليل يفيد بتسيير دنيا بطمة وشقيقتها، للحساب أو أنهما تدخلتا من خلال الصور. في المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون الجنائي، في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وكذلك لم تتورط الشقيقتان في بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم. وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد.

وحول أسباب رفع محكمة الاستئناف عقوبة دنيا بطمة من 8 أشهر إلى 12 شهراً حبساً نافذاً. قال بو عشرين:” اعتمدت المحكمة على شهادة المسمى جواد قنانة مع العلم أن لا وجود له في هذا الملف ولم يقدم أي شكاية”

وأشار بوعشرين إلى أن السبب الثاني كان تواصل دنيا بطمة مع الهاكر “أنس عجمي”، من أجل استرجاع حساب شقيقتهما إيمان وابنة شقيقتها بعدما تمت قرصنتهما.

وتعليقاً على هذه النقطة قالت دنيا بطمة: “بحثنا عن شخص بإمكانه استرجاع حساب شقيقتي الصغرى وبطريقة قانونية”.

وأضافت: “أخبرونا وقتها أن هذا الأخير سبق له أن تعامل مع مجموعة من الفنانات من بينهم سعيدة شرف، وفعلاً ثم استرجاع الحساب وأرسلنا له المبلغ عبر أحد الحسابات البنكية”.

وأشار بوعشرين إلى أن تقديم الفنانة سعيدة شرف وسلطانة، شكوى ضد ابتسام ودنيا بطمة تتهمانهما فيها بوجود صلة بينهما وبين حساب حمزة مون بيبي، تسبب برفع عقوبة بطمة من 8 أشهر إلى عام حبساً نافذاً.

“ابنتي قبل أن تكون زوجتي”

من جهته، قال زوج دنيا بطمة المنتج البحريني محمد الترك: “أنا واثق أن دنيا بريئة براءة تامة، فهي ابنتي قبل تكون زوجتي، وأنا من قام بتربيتها”.

وتابع محمد الترك خلال المؤتمر الصحفي:”مستحيل أن تكون دنيا سيئة أو متورطة في مثل هذا الشيء، ولهذا السبب أنا أتواجد معها اليوم، وسأبقى معها لآخر يوم”.

محمد الترك : دنيا بطمة بنتي انا ربيتها قبل تكون زوجتي ومستحيل تكون سيئة او متورطة في مثل هذا الشيء "حساب حمزة مون بيبي" ! pic.twitter.com/fea8HWfvDJ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 1, 2021

دنيا بطمة وشقيقتها

وكان القضاء المغربي قد أنهى قبل أسابيع فصول المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في القضية ورفع عقوبة دنيا بطمة إلى سنة سجناً نافذاً بدل ثمانية أشهر، وغرامة قيمتها 10 آلاف درهم “نحو ألف دولار أميركي”.

وقضت محكمة الاستئناف في مراكش المغربية بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن سنة واحدة في حق شقيقة الفنانة المغربية ابتسام بطمة.

كما قضت بالسجن عشرة أشهر في حق صوفيا شكيري، في حين خفضت عقوبة مصممة الأزياء عائشة عياش إلى ستة أشهر بدل سنة ونصف سجناً.

وحوكمت بطمة في حالة سراح مع استمرار تدبير المراقبة القضائية في حقها بتهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال.

كما حوكمت بالمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة. المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم. وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”. فيما لوحقت شقيقتها ابتسام بالتهم نفسها لكن في حالة اعتقال.

عائشة عياش

وتوبعت مصممة الأزياء عائشة عياش في حالة اعتقال، بجنح “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. والمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

إضافة إلى ذلك بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة. قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص. قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والنصب، ومحاولة النصب. والتهديد بإفشاء أمور شائنة. والارتشاء، والوساطة في الدعارة. وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، والمشاركة في إفشاء السر المهني، وإهانة هيئة منظمة، والتهديد”.

وكانت قضية حساب “مون بيبي” قد تفجرت بعد اتهام حساب “إنستغرام” يحمل اسم “حمزة مون بيبي” الفنانة سعيدة. شرف بدعم انفصاليين وتعاطفها معهم.

وهو ما جعل المغنية المغربية تطالب بتدخل السلطات والمخابرات لمعرفة من يقف وراء هذه الاتهامات.

رد من دنيا بطمة

وفي وقت سابق، تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حبس شقيقتها ابتسام في قضية حمزة مون بيبي.

وقالت دنيا بطمة، إنها تعلمت من كثير من الأخطاء التي ارتكبتها في حياتها الشخصية وأضافت أنها تعرضت للأذى. بعد الحكم على شقيقتها ابتسام في قضية حمزة مون بيبي.

وأوضحت أن بعض الأشخاص لم يتمكنوا من الوصول إليها فتعرضوا لشقيقتهاابتسام التي سجنت على ذمة قضية حمزة مون بيبي.

وعلقت قائلة: “اللي ما قدرش يقيسني قدر يقيس إبتسام”. ولم تتمكن من منع نفسها من البكاء.

قضية “حمزة مون بيبي”

وتعود قضية “حمزة مون بيبي” إلى عملية تشهير واسعة قادها حساب على “سناب شات” استهدفت بث أسرار المشاهير الخاصة.

واكتسب الحساب شهرة واسعة في وقت قليل بعدما كان السباق في نشر فضائح الفنانين ومشاهير “السوشيال ميديا” المغاربة المقيمين. داخل وخارج المغرب، خصوصا بالدول الخليجية.

وكان يتم توثيق الفضائح بالصور والفيديو، وأصبح ملاذا للباحثين عن فضائح المشاهير والنجوم المغاربة، إضافة إلى خبايا وأسرار حياتهم الشخصية والمهنية.

واعتقد كثيرون حينها أن من يقف وراء حساب “حمزة مون بيبي” قرصان مغربي له معارف من الوسط الفني، والأمني خصوصا. وأنه كان يحصل على معلومات من الصعب توفرها عند أي شخص، وبدا أن هناك أياد خفية تدعمه وتزوده بالمعطيات والصور.

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