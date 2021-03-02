زوجة السلطان هيثم عهد البوسعيدية
زوجة السلطان هيثم عهد البوسعيدية
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“شاهد” إطلالة زوجة السلطان هيثم بن طارق عهد البوسعيدية حديث العمانيين

كتب وطن
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تفاعل العديد من المغردين والنشطاء العمانيين في السلطنة، بشكل كبير مع أحدث إطلالة لزوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

وبمناسبة هذه الإطلالة اللافتة دشن المغردون وسماً بعنوان “السيدة_الجليلة”.

والذي تصدر خلال وقت قصير ضمن قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة.

الصور الرسمية المتداولة لإطلالة السيدة عهد البوسعيدية، أظهرتها بملابس لافتة خضراء اللون نسقت باحترافية.

وأشاد ناشطون بزوجة السلطان هيثم وحضورها الدائم بين المواطنين، لافتين إلى جمالها البارز وفي نفس الوقت الوقار والاحترام الذي تظهر به كوجهة مشرفة للسلطنة.

ورغم الظهور القليل لها إلا أن النشطاء في السلطنة يشيدون دائما بإطلالات السيدة عهد زوجة السلطان، ودورها الفاعل في المجتمع خاصة في الجانب الإنساني.

زوجة السلطان عهد البوسعيدية حديث العمانيين في يوم المعلم

ويشار إلى أنه في أواخر فبراير الماضي، وجهت زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله البوسعيدية، رسالة تهنئة إلى المعلم العماني، في ذكرى يوم المعلم. التي توافق 24 شباط/فبراير من كل عام، في السلطنة.

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وقالت حرم السلطان العماني في رسالتها التي رصدتها “وطن”: “إن الامتنان للعلم وأهله لهو غاية المأمول وسبيل المعرفة والتقدم للأمم.”

وتابعت:”وإننا لنسعد في يومنا هذا، يوم معلمنا، ونحن ننعم بالخير في وطننا عمان، أن نتقدم بجميل التهنئة وخالص التبريكات لكل صاحب. علم ومعرفة تعلم وعلم وقدم وبذل بأنامل جهده وجزيل عطائه”.

وأضافت زوجة السلطان هيثم: ” فقد بددتم جهلاً وأنرتم طريقاً، ورفعتم قدراً، لأولئك الشاكرين لأفضالكم في وطننا العزيز وللأمة أجمع. فكل عام وأنتم ترفلون بأوشحة الوقار”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع تهنئة حرم السلطان العماني.

لقب السيدة الجليلة

لقب “السيدة الجليلة” الخاص بزوجة السلطان هيثم، هو لقب يشبه لقب السيدة الأولى لذي يستخدم في بعض الدول.

ويطلق على زوجات الرؤساء أو الحكام في تلك الدول. ولكنه لقب خاص في عمان.

وكان آخر من حصلت على هذا اللقب وذكرت في وسائل الإعلام العمانية به، هي والدة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

أحلام تشكر زوجة السلطان هيثم بن طارق

كما يشار إلى أن قبل أيام أياض باركت عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق للفنانة الاماراتية أحلام الشامسي ألبومها الجديد “فدوة عيونك”.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك”.

وتابعت: “كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب”.

أحلام ترغب في الغناء أمام حرم السلطان

كما أبدت أحلام في تغريدة ثانية، رغبتها في الغناء أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان.

جدير بالذكر أنه وفي 16 أكتوبر 2020، تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفلها الغنائي، الذي أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية.

كما شاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي.

وعلقت:”أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري.. أكلام في الأوبرا السلطانية”.

 

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