“شاهد” إطلالة زوجة السلطان هيثم بن طارق عهد البوسعيدية حديث العمانيين

تفاعل العديد من المغردين والنشطاء العمانيين في السلطنة، بشكل كبير مع أحدث إطلالة لزوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية.

#السيدة_الجليلة حرم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – pic.twitter.com/kdPzXpV51y — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) March 2, 2021

وبمناسبة هذه الإطلالة اللافتة دشن المغردون وسماً بعنوان “السيدة_الجليلة”.

#عمان_لايف | إطلالة الفخامة والبهاء لعهد عمان #السيدة_الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه pic.twitter.com/FoDC8iLfkk — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) March 2, 2021

والذي تصدر خلال وقت قصير ضمن قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة.

الصور الرسمية المتداولة لإطلالة السيدة عهد البوسعيدية، أظهرتها بملابس لافتة خضراء اللون نسقت باحترافية.

وأشاد ناشطون بزوجة السلطان هيثم وحضورها الدائم بين المواطنين، لافتين إلى جمالها البارز وفي نفس الوقت الوقار والاحترام الذي تظهر به كوجهة مشرفة للسلطنة.

تنازل الجمال عن جمال لِجمالك…

فزاد جمالك على الجمال جمالا💕 رحم الله سيدة #عمان الأولى #السيدة_الجليلة ميزون وأسكنها فسيح جناته وحفظ الله #السيدة_الجليلة عهد وأطال الله بعمرها 😍#عهد_عمان pic.twitter.com/pP0sBcAwB4 — Bint_alraisi (@BINT__ALRAISI) March 2, 2021

ورغم الظهور القليل لها إلا أن النشطاء في السلطنة يشيدون دائما بإطلالات السيدة عهد زوجة السلطان، ودورها الفاعل في المجتمع خاصة في الجانب الإنساني.

زوجة السلطان عهد البوسعيدية حديث العمانيين في يوم المعلم

ويشار إلى أنه في أواخر فبراير الماضي، وجهت زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق، عهد بنت عبدالله البوسعيدية، رسالة تهنئة إلى المعلم العماني، في ذكرى يوم المعلم. التي توافق 24 شباط/فبراير من كل عام، في السلطنة.

#الوصال|"وإننا لنسعد في يومنا هذا ونحن ننعم بالخير في وطننا عُمان، أن نتقدم بجميل التهنئة وخالص التبريكات لكل صاحب علم ومعرفة تعلم وعلم وقدم وبذل بأنامل جهده وجزيل عطاءه."

#السيدة_الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم – حفظها الله ورعاها- بمناسبة #يوم_المعلم pic.twitter.com/P8Ab263yRT — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) February 24, 2021

وقالت حرم السلطان العماني في رسالتها التي رصدتها “وطن”: “إن الامتنان للعلم وأهله لهو غاية المأمول وسبيل المعرفة والتقدم للأمم.”

وتابعت:”وإننا لنسعد في يومنا هذا، يوم معلمنا، ونحن ننعم بالخير في وطننا عمان، أن نتقدم بجميل التهنئة وخالص التبريكات لكل صاحب. علم ومعرفة تعلم وعلم وقدم وبذل بأنامل جهده وجزيل عطائه”.

وأضافت زوجة السلطان هيثم: ” فقد بددتم جهلاً وأنرتم طريقاً، ورفعتم قدراً، لأولئك الشاكرين لأفضالكم في وطننا العزيز وللأمة أجمع. فكل عام وأنتم ترفلون بأوشحة الوقار”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع تهنئة حرم السلطان العماني.

لقب السيدة الجليلة

لقب “السيدة الجليلة” الخاص بزوجة السلطان هيثم، هو لقب يشبه لقب السيدة الأولى لذي يستخدم في بعض الدول.

ويطلق على زوجات الرؤساء أو الحكام في تلك الدول. ولكنه لقب خاص في عمان.

وكان آخر من حصلت على هذا اللقب وذكرت في وسائل الإعلام العمانية به، هي والدة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

أحلام تشكر زوجة السلطان هيثم بن طارق

كما يشار إلى أن قبل أيام أياض باركت عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة السلطان هيثم بن طارق للفنانة الاماراتية أحلام الشامسي ألبومها الجديد “فدوة عيونك”.

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي في تويتر: “تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك”.

تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب🇴🇲🇦🇪🌹 pic.twitter.com/KAmYV2yer2 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

وتابعت: “كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب”.

أحلام ترغب في الغناء أمام حرم السلطان

كما أبدت أحلام في تغريدة ثانية، رغبتها في الغناء أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان.

اتمنى هذا التشريف ان اغني امام السيده الجليله #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيديه رعاها الله في يوم المرأه العمانيه في #الاوبرا_السلطانيه في عمان الفخر 🇴🇲🇦🇪🌹♥️شكراً لك 🙏🏻 https://t.co/zavnGZXC5d — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

جدير بالذكر أنه وفي 16 أكتوبر 2020، تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفلها الغنائي، الذي أقيم في الأوبرا السلطانية بعمان، ضمن احتفالات سلطنة عمان بيوم المرأة العمانية.

كما شاركت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة لها من الحفل الغنائي.

وعلقت:”أغاني من الزمن الجميل.. أغاني للتاريخ، فضها سيرة لايجي للحب طاري كلمه اخيره قلتها وهذا قراري لا أنا ولا انته نتفق ارجوك لازم نفترق وخلني انا باخذ من الوقت ثاري.. أكلام في الأوبرا السلطانية”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك