شاهد أين تمّ العثور على جثة اليوتيوبر الجزائري “فكرينو” .. وصدمة في الجزائر مما حدث!

عثرت قوات الشرطة الجزائرية على جثة اليوتيوبر فكري بن شنان، الشهير بفكرينو، على أحد شواطئ مدينة وهران، وذلك بعد أيام من اختفاءه.

اختفاء فكرينو

وذكرت وسائل إعلام محلية أن “فكرينو” اختفى في ظروف غامضة قبل أيام داخل غابة كريستال ببلدية “بئر الجير”، قبل أن يتم العثور على جثته بين الصخور على شاطئ كاب روسو.

وانتقلت عائلة “فكرينو” إلى مكان الحادث، وتعرفت على جثمانه من خلال الملابس.

وكان أصدقاء “فكرينو” قد أطلقوا عمليات بحث عنه الخميس الماضي، لتتجند بعدها مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية منذ يوم الجمعة.

البحث عن فكرينو

وخضعت الغابة ومنحدارتها إلى عملية تمشيط واسعة لمدة ثلاثة أيام، باستخدام وسائل حديثه، ولكن دون نتيجة.

وأمرت النيابة الجمهورية بفتح تحقيق أولي وتشريح الجثة لتحديد أسباب وفاة فكرينو و ظروف وملابسات الوفاة.

وقد قام الشاب بلال آكروبات الذي كان أول من عثر على جثة الطالب، ببث فيديو مدته 30 ثانية، مباشرة من الموقع الذي عثر فيه عليه محصورة بين الصخور، أسفل الجرف، الذي يحتمل أنه وقع منه.

آخر فيديوهات فكرينو

وكانت عائلة فكرينو قد أعلنت في ساعات متأخرة من يوم الأربعاء عن اختفاءه، وقالوا إنه خرج إلى الغابة لممارسة الرياضة، لكنه اختفى وعثروا فقط على سيارته بموقع قريب من الغابة.

وكان آخر فيديوهات “فكرينو” المنشورة على قناته عبر “يوتيوب”، صباح يوم اختفاءه تحدث خلاله عن الرياضة.

مغردون يتفاعلون

وأثار خبر العثور على جثة “فكرينو” حزناً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عن صدمتهم عبر هاشتاج يحمل اسمه، مقدمين عزاءهم لأسرته وجمهوره.

دنيا هادي وشحال صغيرة 😭 خرج يلعب sport صابوه متوفي 😔 #فكرينو الله يرحمو ويغفرلو ويصبر والديه ياربي 🤲🏻💔 ادعولو ومتبقوش تنشرو في صور ولي فيديو تاوعو …..اذكروه بالخير …..#الجزائر — ♌Öùmâïïmã♌🇩🇿 (@Miss_Oumaii) March 1, 2021

العثور على جثة اليوتوبر #فكرينو "فكري بن شنان" في شاطئ "كاب روسو" بوهران

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/TGQryAIIqo — fadel zoubir 🇩🇿 (@FADELZOUBIR) March 1, 2021

إنا لله وانا إليه راجعون 💔 لله مااعطى ولله مااخذ ربي يرحمك ويجعل مثواك الجنة 🤲#فكرينو — جيهان 💙🌙 (@djihani1) March 1, 2021

انا لله و ان اليه راجعون 🙏

الله يرحمه و يصبر اهله و يكون من اهل الجنة ان شاء الله #فكرينو pic.twitter.com/MWSmLGjrgt — SUNLOVE❤ (@0Sunlove) March 2, 2021

ربي يرحمه ويصبر والديه #فكرينو — Tita (@Tita62898650) March 1, 2021

وفاة الشاب الذي احبه الكثيرون ، صانع محتوى على اليوتيوب فكري بن شنان ، والمعروف بفكرينو الله يرحمه ويوسع عليه #فكري_بن_شنان #فكرينو

اللّهـم إرحمه تحت الارض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون

«يوم لا ينفع مال ولا بنون إالا من أتى الله بقلب سليم». pic.twitter.com/K2p5C812RK — Solef Khan (@KhanSolef) March 1, 2021

للأسف انسان خلوق ذو بسمة و ضحكة كانت تضحك و تفرح جميع..كان همه فقط نشر ابتسامة💔💔…الله يرحمه و يوسع عليه و يصبر والديه😢

#فكرينو pic.twitter.com/FhcZkBMtcD — حاكم نصر الدين (@HAKEM007HAKEM) March 1, 2021

الله يرحمك ويصبر أهلك #فكرينو — Hakimazxc (@hakimazxc1) March 1, 2021

من هو فكرينو؟

ويعتبر فكرينو (25 عاماً)، واحداً من أشهر اليوتيوبر في الجزائر، ويشتهر بطريقته الساخرة في طرح المواضيع، ويمتلك قناة عبر “يوتيوب” يتابعه فيها ما يزيد عن 150 ألف متابع.

ويقدم فكرينو لمتابعيه فيديوهات يومية يعلق فيها على الأحداث بطريقته الساخرة، وكان آخر فيديو له في صباح يوم اختفاءه قبل ذهابه إلى رحلة إلى غابات كانستال لم يعد بعدها.

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