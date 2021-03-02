العثور على جثة اليوتيوبر الجزائري فكرينو بين الصخور بعد فقدانه
العثور على جثة اليوتيوبر الجزائري فكرينو بين الصخور بعد فقدانه
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شاهد أين تمّ العثور على جثة اليوتيوبر الجزائري “فكرينو” .. وصدمة في الجزائر مما حدث!

كتب وطن
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عثرت قوات الشرطة الجزائرية على جثة ، الشهير بفكرينو، على أحد شواطئ مدينة وهران، وذلك بعد أيام من اختفاءه.

اختفاء

وذكرت وسائل إعلام محلية أن “فكرينو” اختفى في ظروف غامضة قبل أيام داخل غابة كريستال ببلدية “بئر الجير”، قبل أن يتم العثور على جثته بين الصخور على شاطئ كاب روسو.

وانتقلت عائلة “فكرينو” إلى مكان الحادث، وتعرفت على جثمانه من خلال الملابس.

وكان أصدقاء “فكرينو” قد أطلقوا عمليات بحث عنه الخميس الماضي، لتتجند بعدها مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية منذ يوم الجمعة.

البحث عن فكرينو

وخضعت الغابة ومنحدارتها إلى عملية تمشيط واسعة لمدة ثلاثة أيام، باستخدام وسائل حديثه، ولكن دون نتيجة.

وأمرت النيابة الجمهورية بفتح تحقيق أولي وتشريح الجثة لتحديد أسباب وفاة فكرينو و ظروف وملابسات الوفاة.

وقد قام الشاب بلال آكروبات الذي كان أول من عثر على جثة الطالب، ببث فيديو مدته 30 ثانية، مباشرة من الموقع الذي عثر فيه عليه محصورة بين الصخور، أسفل الجرف، الذي يحتمل أنه وقع منه.

آخر فيديوهات فكرينو

وكانت عائلة فكرينو قد أعلنت في ساعات متأخرة من يوم الأربعاء عن اختفاءه، وقالوا إنه خرج إلى الغابة لممارسة الرياضة، لكنه اختفى وعثروا فقط على سيارته بموقع قريب من الغابة.

وكان آخر فيديوهات “فكرينو” المنشورة على قناته عبر “يوتيوب”، صباح يوم اختفاءه تحدث خلاله عن الرياضة.

مغردون يتفاعلون

وأثار خبر العثور على جثة “فكرينو” حزناً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين عبروا عن صدمتهم عبر هاشتاج يحمل اسمه، مقدمين عزاءهم لأسرته وجمهوره.

من هو فكرينو؟

ويعتبر فكرينو (25 عاماً)، واحداً من أشهر اليوتيوبر في الجزائر، ويشتهر بطريقته الساخرة في طرح المواضيع، ويمتلك قناة عبر “يوتيوب” يتابعه فيها ما يزيد عن 150 ألف متابع.

ويقدم فكرينو لمتابعيه فيديوهات يومية يعلق فيها على الأحداث بطريقته الساخرة، وكان آخر فيديو له في صباح يوم اختفاءه قبل ذهابه إلى رحلة إلى غابات كانستال لم يعد بعدها.

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