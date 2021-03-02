ريال مدريد ينجو من السقوط أمام ريال سوسيداد بالتعادل في الدقيقة الأخيرة

استطاع فريق ريال مدريد الإسباني ” الملكي”. من النجاة من السقوط والخسارة أمام منافسه ريال سوسيداد، الذي قدم أداءً جيداً خلال المباراة.

الذي جمعته مع فريقه المستضيف ” الملكي” الإسباني. في منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز.

وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. على ميدان فريق حامل اللقب السابق ” ريال مدريد”. الذي سجل الهدف في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ويخطف نقطة من منافسه ريال سوسيداد. بعد المحاولات المتكررة من قبل ريال مدريد من تسجيل هدف الفوز في الدقائق البديلة. لكنه فشل في تحقيق ذلك.

هدف ريال سوسيداد

كما ونجح لاعب الوسط الإسباني “بورتو” 28 عاماً في فريق الضيف ريال سوسيداد. من تسجيل هدف التقدم مع مجريات أحداث الشوط الثاني.

بعد عرضية رأسية، ليسددها اللاعب على الجهة اليمنى لشباك حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا 28 عاماً. رغم منع لاعب الظهير الأيسر الفرنسي ميندي. للتصدي لرأسية اللاعب بورتو. لكن لم ينجح من الوصول إلى الكرة.

هدف التعادل لأصحاب الأرض

كما وجاء هدف التعادل رغم الضغط والسيطرة من فريق الضيف ريال سوسيداد. على لاعبي وسط الميدان وخط الهجوم في فريق الملكي الإسباني. لكنه نجح في الدقيقة ال89 من تسجيل هدف التعادل. لينجو من السقوط والخسارة على ميدانه من جديد أمام منافسه.

💬 @vinijr: "نغادر بحزن لأننا لم نحقق الفوز الذي كنا بحاجة إليه. لقد فزنا في 5 مباريات قبل الديربي وفي آخر مباراة لم نتمكن من الفوز، لكن علينا مواصلة العمل على نفس المنوال لتحقيق أشياء مهمة هذا الموسم."#هلا_مدريد pic.twitter.com/YwFJMX4FkY — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 1, 2021

بواسطة المهاجم البرازيلي “فينيسيوس جونيور” 20 عاماً. مع محاولاته المتكرر بعد ذلك في الوقت البديلة الثالثة الذي أعطها حكم اللقاء لكلا الفريقين. لكنه لم يستطع. في ظل قوة دفاع فريق الضيف ريال سوسيداد.

تشكيلة ريال مدريد

كما واعتمد المدرب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان 48 عاماً على تشكيلة أساسية أمام منافسه ريال سوسيداد. حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

أما في مركز خط الدفاع سيكون كلاً من: الفنرسي فيرلاند ميندي. والإسباني ناتشو . والفرنسي رافاييل فاران. إلى جانب الإسباني لوكاس فاسكيز.

كما جاء في خط الوسط، لعب كلاً من: الكرواتي لوكا مودريتش. والبرازيلي كاسيميرو الذي سيعتمد عليه كبديل عن غياب عن زيدان. إلى جانب الألماني توني كروس.

بينما يأتي في هجوم الفريق كلاً من: البرازيلي فينيسيوس جونيور. والإسباني ماركو أسينسيو.

كما وعاد إلى التشكيلة كلاً من فالفيردي ومارسيلو البرازيليان إلى صفوف فريق ريال مدريد. بعد حصولها على التصريح الطبي بالعودة إلى الفريق الملكي الإسباني.

فيما غاب عن المباراة، قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس. والنجم البلجيكي إيدين هازارد. وكذلك الإسباني داني كرفخال عن التشكيلية الأساسية.

ترتيب الليغا الإسبانية

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

تساوي برشلونة مع غريمه ريال مدريد

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

👔💬 #زيدان: "سيطرنا نحن على المباراة، ولكن للأسف لم نستغل الثلاث أو الأربع فرص في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أتيحت لنا أيضا العديد من الفرص للتسجيل، ومن الجيد أن إحدى تلك الفرص تُرجمت لهدف. خسرنا نقطتين لأننا في الديار، ولكني سعيد بما فعلناه." #هلا_مدريد pic.twitter.com/lUvmSp5KVY — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 1, 2021

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

هدافي الدوري الإسباني

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً.

بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي.

في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك. فيما لم يحدد الفريق الطبي في فريق ريال مدريد بعد. عودته إلى المشاركة مع صفوف فريقه في منافسات الريال.

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