حسناء تتورط في فضيحة رئيس برشلونة السابق ” بارتوميو” والسبب؟!

عاش جماهير وعشاق فريق برشلونة الإسباني في أرجاء العالم. فضيحة مدوية والتي عادت من جديد، بعد إلقاء القبض على رئيس برشلونة السابق “جوسيب ماريا بارتوميو” 58 عاماً. الذي أطلق سراحه مع ابقاء التحقيق مفتوحاً.

في قضية الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى اعتقال المدير العام للنادي ” أوسكار جراو”. وكما اعتقل محامي النادي الكتالوني الإسباني ” رومان جوميز”.

عاااااااااااجل 🚨🚨 | تم الأفراج عن رئيس برشلونة السابق جوسيب بارتيميو مؤقتاً وما زالت التحقيقات جارية pic.twitter.com/A9EOAqE85d — E P L W O R L D (@EPLworld) March 2, 2021

في إطار التحقيق مهم قضية الاحتيال والحسابات الوهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. والتي تضر بسمعة الفريق ونجومه. وفق ما أفاد به مراسل بي أن سبورت أشرف عياد. المقرب من إدارة برشلونة الإسباني.

بداية الفضيحة

كما وتعود بداية الفضيحة إلى التحقيقات أجرتها الشرطة الكتالونية في العام الماضي، بناء على اعترافات الموظفة السابقة في فريق برشلونة الإسباني “نويليا روميرو”، التي طردها رئيس برشلونة السابق بارتوميو من عملها في النادي الكتالوني.

برشلونة يقيل نويليا روميرو المسؤولة عن مراقبة أجهزة النادي ◾النادي كان قد أوقف نويليا عن العمل وتلقي الراتب في 5 يونيو pic.twitter.com/mhSDWFOvFh — FCB World (@FCBW_A7) July 9, 2020

وأثبت الموظفة “روميرو” خلال تثبيت اعترافاتها بأن مجلس إدارة برشلونة السابق، قد تعاقد مع شركة “I3 Ventures” الإسبانية، من أجل توجيه الرأي العام عبر صفحات التواصل الاجتماعي وتلميع صورة أعضائه.

وكما وتشويه بعض الأشخاص التي قيل إنها تعارض إدارة الرئيس الإسباني السابق بارتوميو، بالإضافة إلى اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله جيرارد بيكيه. ومرشحين في فريق برشلونة الإسباني من بينهم المحامي خوان لابورتا.

🚨 عاجل | برشلونة يعلن في بيان رسمي تعاونه التام مع الشرطة واحترامه للمسار القضائي فيما يخص قضية مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/EKykpa51Nk — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 1, 2021

وأفاد مراسل “بي أن سبورت” الرياضية القطرية. أشرف عياد في برشلونة. اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الحكومية الإسبانية. قد أطلقت سراح الرئيس السابق لفريق الكتالوني” بارتوميو”.

ومستشاره ” ماسفارير”. بعد اعتقالها مساء يوم الإثنين الماضي في إطار التحقيقات بتلك القضية. في انتظار تطورات القضية.

قضايا الفساد

كما وأشارت السلطات الإسبانية في التحقيق الذي أجرته نهاية العام الماضي، إلى أن هناك أدلة فساد في قضية “بارساغيت” المعروفة، وأن تعاقد برشلونة مع شركة “I3 Ventures”.

لمتابعة ما يثار حول منصات وشبكات التواصل الاجتماعي. وكذلك تقسيم العقود والفواتير بطريقة احتيالية لتفادي إشراف هيئة الرقابة بالنادي.

SER |

أدلت نويليا روميرو بشهادتها أمام القاضي لمدة ساعتين كشاهدة على فضيحة وسائل التواصل الاجتماعي ◼️غادرت راضية وهادئة والأمر الان تحت تصرف السلطة القضائية pic.twitter.com/1n7eUNb7l6 — FCB World (@FCBW_A7) July 22, 2020

وقد تسببت تلك القضية بالفضية عبر المدوية. والتي تسبب باستقالة رئيس برشلونة السابق “بارتوميو”. وحل إدارة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

بالإضافة إلى تفكير اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل. بعد التشهير بسمعته داخل صفوف فريق برشلونة. لتعاد تلك القضية للإثارة من جديد. والتحقيق بها. في الفترة الحالية.

تفاصيل الحسابات الوهمية

كما أفادت التقارير الإسبانية. بأن الرئيس السابق لفريق برشلونة “بارتوميو”. قد اتهم بأنه قد استأجر شركة تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مُقابل مليون يورو، لتشويه سمعة بعض اللاعبين وأساطير النادي، وتلميع صورته.

وأوضحت التقارير الصحفية، بأن الشركة التي لم تحدد هويتها بعد. كانت تعمل عبر أكثر من 100 حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقامت بتشويه سمعة بضع اللاعبين مثل ليونيل ميسي وبيكيه في صفوف فريق برشلونة، وكذلك بيب جوارديولا وكارليس بويول ولابورتا.

المرشح لابورتا

وقال المرشح الإسباني “خوان لابورتا” 58 عاماً. عقب الحادثة عبر وسائل الاعلام الإسبانية. قائلاً: ” هذه ليست أخبار جيدة، ليست أخبار لطيفة للبارسا، لم يكن لديه إدارة جيدة على رأس النادي لكنه كان رئيسًا للنادي خبر صادم”.

وأردف لابورتا، ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته، هذا ليس بالخبر السار”.

كما قال المرشح المنافس له في الانتخابات على إدارة برشلونة توني فريسكا، قائلاً: ” الكثير يُريد إيذاء البارسا، ولن نسمح بذلك، لن تمضي لوحدك أبداً”.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات على إدارة رئاسة فريق برشلونة الإسباني. في شهر مارس / أذار المقبل. بعد قرار تأجيلها بتوصية من السلطات الحكومية الإسبانية. بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. في المناطق المحيطة من أسوار قلعة الفريق الكتالوني.

ترتيب الليغا الإسبانية

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

تساوي برشلونة مع غريمه ريال مدريد

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 53 نقطة متساوياً مع غريمه برشلونة الإسباني، الذي فشل في تحقيق الفوز على منافسه ريال سوسيداد. والاكتفاء بالتعادل الإيجابي مع منافسه الضيف على ميدانه.

كما جاء في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم، بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

وفي المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

هدافي الدوري

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

عاجل: الشرطة الإسبانية تداهم نادي برشلونة وتعتقل الرئيس السابق بارتوميو للتحقيق في قضية فساد! pic.twitter.com/lN4VAhx7ea — Screen Mix (@ScreenMix) March 1, 2021

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك