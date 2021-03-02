صديقة رونالدو تكشف عن أسراره الخاصة في المنزل
صديقة رونالدو تكشف عن أسراره الخاصة في المنزل
Imageرياضة

“جورجينا” تكشف عما تفعله من أمور خاصة مع صديقها رونالدو في المنزل

كتب وطن
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أصبحت عارضة الأزياء الإسبانية والمولودة في الأرجنتين “” 27 عاماً صديقة ، حديث وكالات الاعلام الإسبانية والإيطالية في الأونة الأخيرة.

من خلال المقابلات التي تكشف من خلالها عن علاقتها مع صديقها. هداف “الكالتشيو” خلال الموسم الجاري. ومحطم الأرقام القياسية منذ قدومه إلى فريق ” السيدة العجوز” فريق يوفنتوس الإيطالي.

لا يمارس الطبخ

وقالت صديقة رونالدو “جورجينا” في مقابلة مع المجلة الأسبوعية الإيطالية “Sportweek”، قائلة ً: “كريستيانو أب ممتاز ولم أستطع أن أحلم بأن يكون لدي شريك أفضل لكنه لا يطبخ. بعد يوم حافل بالتدريبات والتمارين”.

وكما أردفت صديقة رونالدو، ” يستحق وجبة رائعة معدة بحب ورعاية، على الرغم من أن لدينا طاهيا، إلا أنني أحضر العشاء أحياناً”.

الأمور شبه المستحيلة لرونالدو

وأوضحت جوروجيا، أن الدون البرتغالي رونالدو لا يستطيع تغيير المصباح الكهربائي، مردفه: ” إنها مهمة مستحيلة بسبب علو السقف داخل المنزل، ولو كنت مكان كريستيانو، بسؤال هل ستغير المصباح على ارتفاع 20 قدما عن الأرض؟! ”

واستكملت حديثها، قائلة: ” من الأفضل ألا يقوم بهذه الأعمال. وعليه أن يعتني بنفسه ليكون في أفضل حالاته وأنا سأعتني بالباقي، أتأكد من أن كل شيء على ما يرام، وأحب أنا الاعتناء بعائلتي”.

تحفيز رونالدو لصديقته

كما وبينت صديقة رونالدو، أنها تشارك الدون رونالدو في التمارين الرياضية التي يمارسها كل يوم. معلل بقولها:” لا نمتلك سوى صالة رياضية واحدة في المنزل، ولذلك أمارس الرياضة مع رونالدو. كما أنني تعلمت الكثير منه”.

وأضافت، ” كريسيتانو دائماً يعلمني ويحفزني، وفي النهاية أنت انعكاس لما تراه، حيث أنني كنت رياضية وبصحة جيدة قبله، ولكنني أشعر بالتحسن معه، إنه مصدر قوتي وإلهامي معه”.

كما ونشرت صديقة رونالدو “جورجينا” في وقت سابق. صورة على حسابها الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي “الانستغرام”.  والتي ظهرت فيها بشكل فاضح على غلاف مجلة إسبانية. معلقة عليها: ” انتهز الفرصة” باللغة الإسبانية.

أكثر من مليوني شخص

وحظيت تلك الصورة التي نشرتها عارضة الأزياء “جورجينا”. على إعجاب أكثر من مليوني شخص في غضون ساعات قليلة على نشرها يوم أمس الأحد الماضي على حسابها الخاص. كما ويتابع صفحتها أكثر من 23 مليون متابع على صفحتها على منصة ” الانستغرام”.

وأردفت عارضة صديقة رونالدو “جورجينا”. قائلة: ” مررت بالعديد من الظروف الصعبة في حياتي. لكنني عوضت الآن بعائلة جميلة. وحبيب مثابر ومجتهد على نفسه وناجح”.

تواضع  رونالدو

وأضافت عارضة الأزياء الإسبانية، ” النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كم هو متواضع معي. ولطيف”. جاء ذلك خلالها حديثها مع مجلة “in style” العالمية.

خيانة قواعد صديقها

كما واعترفت صديقة رونالدو ” جورجينا”. بخيانة قواعد اللاعب البرتغالي كريتسيانو رونالدو، قواعد اللاعب والنجم العالمي. في غيابه عن المنزل. فيما يتعلق بنوعيات الطعام، التي تتناولها هي وأطفالها.

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ويتبع الدون رونالدو وجبات طعام صحية “محمية غذائية” مع أسرته معاً. وقد يقوم بفرض هذا الطعام على جميع بيته. وقالت صديقته في مقابلة مع المجلة الإسبانية، قائلة: ” نحن نأكل بالشكل نفسه. الذي يتناوله رونالدو، لأننا عادة. نتناول الطعام معاً”.

مؤكدة أنها تتناول تلك الأطعمة الممنوعة داخل المنزل. في غياب النجم البرتغالي رونالدو. من أجل تناولها، هي وأطفالها. عندما يخرج اللاعب لخوض المباريات مع فريقه يوفنتوس الإيطالي. من أجل تلك الأطعمة في العادة.

طلب البيتزا  

واستكملت ، ” إذا كان رونالدو خارج المنزل مع الفريق. أو مسافر لخوض المباريات في مدينة أخرى. أقوم أنا وأطفالي. بتدليل أنفسنا وطلب البيتزا، على سبيل المثال من الخارج. أو قد نملأ بطوننا بالفيشار”.

أطفال رونالدو

وتقوم الإسبانية “جورجينا رودريجيز”، بالاعتناء بأبناء رونالدو الثلاثة. بالإضافة إلى ابنتهما الذي أنجبت مؤخراً وأسميت ” ألانا مارتينا” الذي لا يتجاوز عمرها السنة الواحدة. فيما اتجهت صديقة رونالدو إلى مجال عروض الأزياء. بعد ارتباطها مع صديقها البرتغالي ” كريستيانو رونالدو”.

الالتقاء بالدون رونالدو

يشاع إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. قد التقى بصديقته الإسبانية جورجينا للوهلة الأولى في منطقة كبار الشخصيات، في حفل شركتي غوتشي وغايانا الخاصة بعالم الأزياء والصناعات الجليدية. في العاصمة الإسبانية ” مدريد”. ولكن بالنسبة لتفاصيل أول شخصي بينهما فهذا غير معروف ويظل غامضاً حتى الآن.

ترتيب هدافي الدوري

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 19 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو”  الذي جاء في المركز الثاني برصيد 18 هدفاً خلال  منافسات الموسم الجاري.

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي.

وتساوى الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. ليحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

بينما يأتي في المركز الخامس. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 13 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 56 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 52 نقطة. وبفارق على الانتر 4 نقاط بعد خسارته في مباراة الديربي.

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 46 نقطة. متساوياً بنقاطه مع فريق أتالانتا الإيطالي بنفس النقاط في المركز الرابع من جدول الدوري الممتاز.

تراجع روما ونابولي في الترتيب

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق روما الإيطالي برصيد 44 نقطة. بفارق نقطة وحيدة. بينما جاء جاره نابولي برصيد 43 نقطة.

وفي المركز الثامن جاء فريق ساسولو برصيد 35 نقطة. متساوياً بنفس النقاط مع فريق هيلاس فيرونا برصيد الذي يحتل في المركز التاسع من الترتيب.

كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 30 نقطة. ضمن منافسات جدول ترتيب الفرق في الدوري الإيطالي الممتاز خلال الموسم الجاري.

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