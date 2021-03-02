أدت الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة تطوان شمالي المغرب، إلى غرق عدد كبير من الشوارع والأحياء بالمدينة. وذلك وفق ما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

تطوان تغرق

وتداول رواد مواقع التواصل، صوراً وفيديوهات مرعبة لغرق مدينة تطوان رصدتها “وطن”، والتي جاءت تحت هاشتاغ “#تطوان_تغرق”.

وأظهرت لقطات فيديو، نشرها مغردون، مركبات تجرفها السيول بعد أن طفت فوق سطح المياه، كما تداولوا فيديو يظهر طفلا صغيرا جرفته المياه.

اللهم خفف مانزل علينا 😥 اللهم حوالينا لا علينا 🤲🤲

اللهم ارحم المستضعفين وكن لهم عونا ونصيرا 💔#تطوان_تغرق pic.twitter.com/Xw2Sud8Pnu — Operah_wafae (@operah_wafae) March 1, 2021

السيول تجرف كل شيء

ونقلا عن صحف محلية، فإنه تم تسجيل تسرب مياه الأمطار لحوالي 275 منزلا عبر المدينة، فيما جرفت السيول 11 سيارة.

أحياء بتطوان تلحقها أضرارا مادية جسيمة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة مساء اليوم وعلى رأسها (حي جامع مزواق وسمسة وخندق الزربوح وحي طويبلة) #تطوان_تغرق pic.twitter.com/qfWpqMCewe — رصد الشعب Ras'sd Chaeb💦 (@tv69458149) March 1, 2021

الله يلطف بنا مدينتي تطوان تغرق حرفيا حوالي 90% من المدينة شبه غرقت و انا مهدد بالموت الله يستر 😥 و الناس تموت 3 جثث في اول 5 ساعات #تطوان_تغرق pic.twitter.com/bHGY0DwDSY — مدينتي في خطر الغرق 😥 (@pizza_killer_1) March 1, 2021

أمطار غزيرة

وبحسب مصادر محلية تحدثت لصحف مغربية، فقد أدت الأمطار الغزيرة إلى الانهيار الجزئي للجدران الخارجية لبعض المؤسسات والمرافق. وغمرت بعض الطرق بالمياه، مع ما رافق ذلك من اضطراب أو توقف لحركة السير.

وذكرت السيول بمقتل 28 عاملا وعاملة في طنجة في فبراير 2021 بعد غرقهم داخل معمل للنسيج.

أحياء بتطوان تلحقها أضرارا مادية جسيمة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة مساء اليوم وعلى رأسها (حي جامع مزواق وسمسة وخندق الزربوح وحي طويبلة) #تطوان_تغرق pic.twitter.com/qfWpqMCewe — رصد الشعب Ras'sd Chaeb💦 (@tv69458149) March 1, 2021

سنتين من شحن المياه

هذا وبعد سنتين شحت فيهما السماء وساد الجفاف، يشهد المغرب هذا العام هطول أمطار قوية تتسبب، بين الفينة والأخرى، في فيضانات جارفة تسفر عن أضرار مادية جسيمة.

وبعد الدار البيضاء وطنجة، تكرر مشهد الفيضانات، الاثنين، في مدينة تطوان شمالي البلاد، حيث غمرت مياه الأمطار شوارع “الحمامة البيضاء” وحولتها إلى ما يشبه أودية تسبح فيها السيارات.

وبحسب السلطات المحلية، فقد وصلت الأمطار إلى 100 مليمتر ما بين السابعة صباحا والرابعة بعد الزوال.

وأدى ذلك إلى “ارتفاع منسوب بعض المجاري المائية وتسجيل فيضانات بمجموعة من قنوات الصرف الصحي، نجمت عنها العديد من الخسائر المادية، من دون أن تخلف خسائر في الأرواح”.

وأضاف بلاغ في هذا الصدد، أنه تم تسجيل تسرب مياه الأمطار لما يناهز 275 منزلا في عدد من أحياء المدينة، فيما جرفت التدفقات 11 سيارة، كما أدت المياه الغزيرة إلى انهيار جزئي للجدران الخارجية لبعض المؤسسات والمرافق، وغمر بعض الطرق بالمياه.

وتمتاز مدينة تطوان بتضاريسها الجبلية، وهو ما يجعل السيول أكثر قوة في المناطق المرتفعة.

وتبرز المدينة ضمن المناطق المشمولة بنشرة إنذارية لمديرية الأرصاد الجوية التي حذرت من أمطار قوية تصل إلى 70 مليمترا.

الأرصاد حذرت وفق التصنيف البرتقالي

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد توقعت في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي تهاطل زخات مطرية رعدية قوية (من 40 إلى 70 ملم).

وحسب المديرية، فإن ذلك اعتباراً من أمس الاثنين ولغاية مساء اليوم الثلاثاء، بكل من عمالات وأقاليم الحسيمة وشفشاون والفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وتطوان.

انهيار مصنع نسيج

وقبل عدة أسابيع، لقي 24 شخصا مصرعهم بعد تسرب الأمطار إلى معمل لصناعة النسيج في مدينة طنجة شمالي المغرب.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة. تعرضت لتسرب مياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية”.

ووفقاً للوكالة، فقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية.

كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين”.

وتم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

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