بشكل سري.. هذا ما فعله ترامب وزوجته ميلانيا قبل خروجهما من البيت الأبيض

كشفت وسائل إعلام دولية، تفاصيل فضيحة جديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا. والتي سبقت خروجهما من البيت الأبيض بساعات نهاية يناير/كانون ثاني الماضي.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن مقربين من ترامب وميلانيا، أكدوا بأنهما تلقيا اللّقاح المضاد لفيروس كورونا. بعيداً عن الأضواء في كانون الثاني/يناير عندما كانا لا يزالان في البيت الأبيض.

تطعيم ترامب وميلانيا ضد كورونا

يأتي ذلك، خلافاً للرئيس جو بايدن الذي نقلت شبكات التلفزة الأمريكية مباشرة على الهواء تلقّيه اللّقاح المضادّ. لكورونا في 21 كانون الأول/ديسمبر عندما كان لا يزال رئيساً منتخباً.

أما ترامب وزوجته ميلانيا، فلم يذكرا يوماً علانية أنهما تلقيا اللقاح، وذلك وفق الوكالة الفرنسية.

وقال مصدر مقرب من ترامب، إن “الرئيس ترامب و السيّدة الأولى تلقّيا اللّقاح في البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير”. من دون مزيد من التفاصيل”.

وكان ترامب قال، الأحد، في أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، إنّه “يجب على الجميع أن يتلقّحوا”.

وجاء ذلك في دعوة ارتدت أهمية خاصة لا سيّما أنّ قسماً من مؤيّدي الرئيس السابق يشكّكون في جدوى اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19.

وكان ترامب أصيب بكوفيد-19 في مطلع تشرين الأول/أكتوبر وقد نقل يومها إلى مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن حيث مكث أياماً عدّة لتلقّي العلاج.

ترامب يرفض لقاح كورونا

ولطالما أثار الرئيس الأمريكي جدلاً بسبب مواقفه من أزمة كورونا؛ إذ رفض في وقت سابق تلقي لقاح الفيروس.

وقال إنه لا يريد تطعيم موظفي البيت الأبيض بعد أن أصبح في إمكانه هو وكبار المسؤولين الأمريكيين الآخرين الحصول على اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″، حسبما كشفت مصادر لموقع “بلومبيرغ”.

هذا وأفادت “رويترز”، بأن اللقاح سيُقدم إلى ترامب، الذي أصيب بالفيروس سابقاً، وغيره من المسؤولين الضروريين لاستمرار عمل الحكومة. فيما سيحصل خلال الأيام القادمة الموظفون في المناصب الحاسمة في أذرع الإدارة الأمريكية الثلاث على اللقاح خلال الأيام القادمة.

مع ذلك، قال ترامب إنه لا يخطط للحصول على اللقاح في أقرب وقتٍ ممكن، مضيفاً أنه ينبغي على موظفي. البيت الأبيض فعل الشيء نفسه ما لم يكن تحصينهم “ضرورياً جداً”.

ترامب كتب في تغريدة على تويتر سابقاً: “يجب على الأشخاص في البيت الأبيض الحصول على اللقاح من برنامج التطعيم. ما لم يكن لذلك ضرورة خاصة”.

وأضاف: “لقد طلبت إدخال هذا التعديل، لا أخطط للحصول على اللقاح، لكنني أتطلع لذلك في الوقت المناسب”.

وتابع: “من غير الواضح متى سيتمكن الرئيس المُنتخَب جو بايدن ونائبته المُنتخَبة كامالا هاريس من الحصول على اللقاح”.

بايدن يتلقى لقاح كورونا على الهواء

وخلافاً لترامب تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن جرعته الأولى من لقاح فيروس كورونا على الهواء مباشرة. ضمن جهد متزايد لإقناع الأمريكيين بأن اللقاحات آمنة.

وجاء ذلك بالتزامن مع بدء طرح لقاح ثانٍ، أنتجته شركة موديرنا، لينضم إلى لقاح فايزر ضمن ترسانة البلاد ضد جائحة. فيروس كورونا، الذي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 317 ألف شخص في الولايات المتحدة.

حيث قال بايدن عن قراره: “لا أريد أن أتقدم الصفوف، لكنني أريد أن أتأكد من أننا نُظهر للشعب الأمريكي أنه من الآمن اتخاذ القرار”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

كما شكر بايدن وزوجته أيضاً العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمنشأة التي سيحصلان فيها على اللقاح.

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