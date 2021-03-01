صحيفة بريطانية تكشف عن رواتب لاعبي ليفربول وصلاح يتصدر القائمة

كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية. في وثيقة مسربة عن رواتب تلقي لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” السنوية، وقد تصدر النجم المصري محمد صلاح 28 عاماً.

ترتيب القائمة على جميع زملائه في الفريق. بتلقيه الراتب السنوي الأعلى أجراً داخل الفريق الإنجليزي بالدوري الممتاز.

«غير سعيد في ليفربول».. محمد صلاح يتقاضى الراتب الأعلى بين لاعبي ليفربول و"الوافد الجديد" تياجو يقترب من ضعف راتب ماني.!! pic.twitter.com/c18MwPmNTj — kora11.com (@kora11) February 27, 2021

الأعلى أجراً

كما ويحصل المصري محمد صلاح ” فخر العرب”. على راتب أسبوعي، يقدر بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني بريطاني، أي 10.4 مليون جنيه إسترليني سنويا.

بينما جاء في المركز الثاني من الترتيب اللاعب الإسباني”تياغو ألكانتارا” 29 عاماً، الذي انتقل إلى صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

💰النجم المصري محمد صلاح يتصدر قائمة أعلى رواتب لاعبي ليفربول. pic.twitter.com/am4CHIC52r — Visca_Sport (@Visca_Sport) February 27, 2021

القادم من فريق السابق البافاري الألماني البايرن ميونخ حامل لقب الدوري السابق وكذلك بطل دوري أبطال أوروبا. إلى جانب التتويج الأخير له بطلاً لكأس العالم للأندية، برصيد 192.308 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنوياً.

"ديلي ستار" الإنجليزية: محمد صلاح يدخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا من خلال إطلاق شركتين عقاريتين، واستثمار مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء . pic.twitter.com/TJz9e6XgxW — Magicano🥉 (@Magicanoo74) February 26, 2021

كما وجاء في ترتيب الثالث من قائمة ترتيب الفريق الأعلى أجراً وفق ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية. البرازيلي روبرتو فيرمينو 29 عاماً براتب أسبوعي يقدر قيمته ب 180 ألف جنيه إسترليني بريطاني.

ليتساوى بذلك مع المدافع الهولندي. الذي يستعد للعودة إلى صفوف الفريق بعد غياب طويل عن المشاركة مع صفوف فريقه في منافسات الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا فيرجيل فان دايك.

السنغالي ماني بنصف راتب صلاح

بينما جاء في المرتبة المهاجم المهاري السنغالي “ساديو ماني” 28 عاماً في المركز التاسع برصيد 100 ألف جنيه إسترليني الذي يتلقاه اللاعب أسبوعياً.

محمد صلاح يشارك في فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي. ✅ pic.twitter.com/bDVTL0T4tF — جول مصر (@goaleg) February 28, 2021

كما ويحصل حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر على 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. والذي يحتل في المرتبة الثالثة عشر من الترتيب لرواتب اللاعبين في صفوف ليفربول ” الريدز” الإنجليزي.

أدنى الترتيب للأجور

كما يأتي في أدنى ترتيب القائمة لأجور اللاعبين المدافع البريطاني كورتس جونز 20 عاماً، براتب أسبوعي قدره 28 ألف جنيه إسترليني بشكل أسبوعي. وبفارق كبير عن المصري محمد صلاح المتصدر لتلك القائمة.

ليفربول والفوز الأخير

واستطاع فريق ليفربول الإنجليزي. من إيقاف سلسلة الخسائر. الذي تعرض لها الفريق، من ميدان متذيل قائمة الترتيب والمهدد بالخروج من منافسات دوري الدرجة الممتازة. بانتصار ثمين من أجل الصعود في الترتيب. بهدفين دون رد.

كما ونجح اللاعب الإنجليزي ” كورتس جونز” من إحراز الهدف الأول لفريقه ليفربول ” الريدز” في الدقيقة ال 48 مع بداية أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

كلوب🎙️: إنه أمر محرج بعض الشيء عندما أضطر إلى الثناء على لاعبي فريقي، لكني أحب أن أفعل ذلك لأكون صادقًا، وبشكل خاص في حالة محمد صلاح، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها. pic.twitter.com/4mGsN2mLqZ — Yallakora (@Yallakoranow) February 28, 2021

إلى جانب ارتكاب لاعب الوسط البريطاني ” كين براين” 24 عاماً، والذي يلعب في صفوف فريق شيفيلد يونايتد هدفاً في مرماه في محاولته الفاشلة في التصدي لهجمة مرتدة لفريق المنافس ليفربول في الدقيقة ال 65.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويتربع النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً. بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له. الذي يأتي في المركز الثاني لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 15 هدفاً.

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 13 هدفاً. متساوياً بذلك مع مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” بنفس الرصيد من الأهداف.

وكما يأتي زميله في الإنجليزي هاري كين متساوياً معهم. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م.

ترتيب الدوري

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 62 نقطة، متخطياً المان يونايتد ليحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

وست هام في المركز الرابع

وبفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز الثالث فريق ليستر سيتي برصيد 49 نقطة. كما ويأتي في المركز الرابع فريق وست هام يونايتد بعد تحقيقه الفوز على منافسه المتعثر في الدوري الإنجليزي في أخر 6 جولات برصيد45 نقطة.

صعود تشيلسي وتراجع ليفربول

وفي المركز الخامس يحتل فريق تشيلسي برصيد 44 نقطة. الذي رجع بعد تعثرات في بداية منافسات الدوري، أما في المركز السادس ليفربول الإنجليزي 43 نقطة. الذي يقدم كذلك أداءً سيئاً خلال منافسات الموسم الحالي.

تراجع توتنهام وإيفرتون وأرسنال

بينما يحتل في المركز السابع إيفرتون ” التوفيز” برصيد 43 نقطة متساوياً بذلك مع فريق ليفربول الإنجليزي ” الريدز”. أمام في المركز الثامن يحتل فريق توتنهام ” السيبرز” الإنجليزي برصيد 39 نقطة. متساوياً مع فريق أستون فيلا الإنجليزي في المركز التاسع من الترتيب بنفي النقاط.

أما في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال برصيد 37 نقطة. من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لدرجة الممتازة هذا الموسم.

تراجع ليدز وصعود الأرسنال

كما جاء في المركز الحادي عشر فريق ليدز الإنجليزي بفارق نقطتين عن أرسنال الصاعد في الترتيب برصيد 35 نقطة. في المركز الثاني عشر جاء فريق وولفرهامبتون برصيد 34 نقطة.

أما في المركز الثالث عشر جاء فريق كريستال بالاس برصيد 33 نقطة. بينما في المركز الرابع عشر جاء فريق ساوثهامتون برصيد 30 نقطة.

بينما جاء في المركز الخامس عشر بيرنلي برصيد 28 نقطة. وفي المركز السادس عشر برايتون المتراجع في منافسات الدوري برصيد 26 نقطة.

وفي المركز السابع عشر جاء فريق نيوكاسل يونايتد متساوياً في عدد النقاط مع برايتون. لكن في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب جاء فولهام برصيد 23 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب جاء ويست بروميتش برصيد 17 نقطة. بينما حل في أدنى ترتيب الجدول شيفيلد يونايتد برصيد 11 نقطة. في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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