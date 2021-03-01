انشقاق مسؤول من كوريا الشمالية وهروبه من الكويت إلى كوريا الجنوبية .. كان مُكلّفاً بهذا الأمر

كشف صحيفة كورية النقاب عن انشقاق مسؤول من كوريا الشمالية وهروبه من الكويت إلى كوريا الجنوبية في العام 2017، في حادثةٍ هي الثانية من نوعها .

وقال مصدر موثوق إن المسؤول الهارب لم يكن دبلوماسيا.

وأكد المصدر أن المسؤول كان مكلفا بمتابعة ومراقبة مشروع إنشائي عملاق في الكويت كان يعمل فيه مئات من العمال الكوريين الشماليين.

وأشار إلى أن هؤلاء العمال أعيدوا إلى بلادهم بعد أن طبقت الكويت عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي لعام 2017 ضد نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. الذي كان يستخدم أجور وتحويلات أولئك العمال لتمويل البرامج النووية والصاروخية.

هروب “ريو هايون-وو”

وكشف قبل شهر أن الدبلوماسي ريو هايون-وو الذي كان قائما بأعمال السفير الكوري الشمالي لدى الكويت كان قد انشق وهرب. بحسب صحيفة The Korea Times

كما يذكر أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، فر ثلاثة دبلوماسيين كوريين شماليين إلى سيئول، وفقا للسجلات العامة.

وهما نائب السفير السابق لدى المملكة المتحدة تاي يونغ في عام 2016 والسفير السابق بالإنابة لدى إيطاليا جو سونغ جيل في عام 2018 وريو في عام 2019.

ويعيش أكثر من 30 ألف هارب كوري شمالي في كوريا الجنوبية.

الكويت لا تتدخل

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الكويتية تتمسك بعدم التدخل بموضوع فرار الكوريين الشماليين إلى سيئول عبر سفارة كوريا الجنوبية في الكويت. مع احترام حقهم الفردي في السفر، واعتبار هذه الانشقاقات مسألة بين الكوريتين”.

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