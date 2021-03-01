القبض على رئيس برشلونة السابق “بارتوميو” بتهمة الاحتيال و غسيل الأموال

ألقت السلطات الإسبانية القبض على رئيس إدارة برشلونة الإسباني السابق “جوسيب ماريا بارتوميو” في إطار قضية مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى اعتقال المدير العام للنادي ” أوسكار جراو”.

وكذلك محامي النادي الكتالوني الإسباني ” رومان جوميز”. في إطار التحقيق مهم قضية الاحتيال والحسابات الوهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

🚨 | ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رئيس نادي برشلونة السابق جوزيب ماريا بارتوميو في إطار تحقيقاتها في قضية مواقع التواصل الاجتماعي. 📱 مراسلنا من برشلونة أشرف بن عياد ينضم إلينا للحديث عن آخر التطورات@Benayadachraf #برشلونة | #بارتوميو pic.twitter.com/0ZgvIEcotr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 1, 2021

والتي تضر بسمعة الفريق ونجومه. وفق ما أفاد به مراسل بي أن سبورت أشرف عياد. المقرب من إدارة برشلونة الإسباني.

تفاصيل الاتهام والاحتيال

كما أفادت التقارير الإسبانية. بأن الرئيس السابق لفريق برشلونة “بارتوميو”. قد اتهم بأنه قد استأجر شركة تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مُقابل مليون يورو، لتشويه سمعة بعض اللاعبين وأساطير النادي، وتلميع صورته.

🚨🚨عاجل | مراسل beINSPORTS: إلقاء القبض على رئيس نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو في إطار قضية مواقع التواصل الاجتماعي — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) March 1, 2021

وأوضحت التقارير الصحفية، بأن الشركة التي لم تحدد هويتها بعد. كانت تعمل عبر أكثر من 100 حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقامت بتشويه سمعة بضع اللاعبين مثل ليونيل ميسي وبيكيه في صفوف فريق برشلونة، وكذلك بيب جوارديولا وكارليس بويول ولابورتا.

المرشح لابورتا

وقال المرشح الإسباني “خوان لابورتا” 58 عاماً. عقب الحادثة عبر وسائل الاعلام الإسبانية. قائلاً: ” هذه ليست أخبار جيدة، ليست أخبار لطيفة للبارسا، لم يكن لديه إدارة جيدة على رأس النادي لكنه كان رئيسًا للنادي خبر صادم”.

وأردف لابورتا، ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته، هذا ليس بالخبر السار”.

كما قال المرشح المنافس له في الانتخابات على إدارة برشلونة توني فريسكا، قائلاً: ” الكثير يُريد إيذاء البارسا، ولن نسمح بذلك، لن تمضي لوحدك أبداً”.

عاجل: الشرطة الإسبانية تداهم نادي برشلونة وتعتقل الرئيس السابق بارتوميو للتحقيق في قضية فساد! pic.twitter.com/lN4VAhx7ea — Screen Mix (@ScreenMix) March 1, 2021

ومن المقرر أن تقام الانتخابات على إدارة رئاسة فريق برشلونة الإسباني. في شهر مارس / أذار المقبل. بعد قرار تأجيلها بتوصية من السلطات الحكومية الإسبانية. بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. في المناطق المحيطة من أسوار قلعة الفريق الكتالوني.

لابورتا والتفكير في المدرب أرتيتا

كما وكشفت صحيفة موندو ديبوتيفو الرياضية الإسبانية الشهيرة، بأن المرشح الإسباني لابورتا. يفكر في تعين ميكيل أرتيتا، المدير الفني في قيادة فريق أرسنال الإنجليزي. لقيادة فريق برشلونة. في حال غاد الهولندي رونالد كومان. المدرب الحالي للفريق الكتالوني.

وأردفت الصحيفة، ” لابورتا منتبه جداً لتطوير أرتيتا مع فريق أرسنال الإنجليزي “الجانرز”، بعدما بدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب. لبيب جوارديولا في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

صعود برشلونة

كما ونجح فريق برشلونة من عبور فخ السقوط أمام المنافس القوي إشبيلية في منافسات الجولة الرابع والعشرين من الدوري الإسباني” الليغا” للدرجة الممتازة.

🚨 عاجل | إعتقال الرئيس السابق لبرشلونة جوزيب بارتوميو بتهمة غسيل الأموال وتشويه سمعة اساطير الفريق من ضمنهم الأسطورة ليونيل ميسي. pic.twitter.com/CpqBAgdYmS — Messi World (@M10GOAT) March 1, 2021

من خلال تسجيله هدفين نظيفين دون رد. ليتخطى بذلك فريق ريال مدريد الوصيف خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تعثر في أخر مواجهتين في منافسات الدوري الممتاز.

هدف الفرنسي ديمبلي

وأحرز لاعب الظهير الأيمن والمهاجم في صفوف فريق برشلونة الإسباني الفرنسي عثمان ديمبلي 23 عاماً هدف التقدم للفريق “البلوغرانا”. بعد نجاحه من خلال تمريرة رائعة وهجمة مرتدة سريعة.

من اختراق حصون دفاع فريق إشبيلية الإسباني والانفراد بحارس المرمى المغربي ياسين بونو. ليسجل هدف على يساره في الدقيقة ال 29 من مجريات أحداث الشوط الأول.

كما وحاول فريق إشبيلية العودة إلى مجريات اللقاء بعد تلقيه الهدف من قبل منافسه فريق برشلونة الإسباني. لكنه لم ينجح في إحراز هدف تقليص الفارق والتعادل. لينتهي منتصف الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني الإسباني بهدف نظيف دون رد.

هدف ليونيل ميسي

كما وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الثاني في الدقيقة ال 85 من اللقاء. بعد فشل حارس مرمى فريق إشبيلية. لتصدى لكرة ميسي. ليقوم بتسديدها على يمين شباك مرمى إشبيلية. ليقتل بعدها المباراة ويحسم المباراة مع فريق المنافس.

الذي رفع الراية البيضاء بعد تلقيه هذا الهدف. كما ورفع ميسي رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 19 هدفاً. ليبقى متربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

هدافي الليغا الاسباني

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

MARCA | الشرطة لاتلقي القبض عليك بحال عدم وجود دليل ملموس في القضية ، بارتوميو في مأزق حقيقي ووجوده بين يدي الشرطة نهاية مؤسفة لثاني رئيس لبرشلونه تكون نهايته مأساوية بعد روسيل pic.twitter.com/RJzC7EGo0t — FCB World (@FCBW_A7) March 1, 2021

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك.

كما ويتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 58 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه برشلونة الإسباني، بينما في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم.

بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

✅🔥 الشرطة تقتحم مكاتب برشلونة هذا الصباح للبحث عن وثائق تخص قضية Barçagate وهي القضية التي وظف فيها النادي احدى شركات الاعلانات لتلميع صورة النادي و مهاجمة لاعبين و سياسيين. و قد اعتقلت الشرطة عدة مسؤولين في النادي على رأسهم الرئيس السابق بارتوميو. #متعودة_دايما pic.twitter.com/Kk4lxs5UIk — Real Madrid Life (@iRealMadridLife) March 1, 2021

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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