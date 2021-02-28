موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

يستعد حامل اللقب الأهلي المصري في أولى مواجهاته، بعد غيابه عن منافسات الدوري المصري للدرجة الأولى الممتازة وتأجيلها. نتيجة مشاركاته في المسابقات الخارجية. ليلتقي منافسه طلائع الجيش في الجولة الرابع عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة على ملعب ” استاد السلام” بالعاصمة المصرية القاهرة. بين كلا الفريقين عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين ولبنان وسوريا وليبيا والسودان.

كما سيكون عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. ودول قطر والبحرين والكويت والعراق واليمن. وكذلك عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

وستبث المباراة عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية. الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1”. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853. وبمعدل ترميز 27500. والاستقطاب الأفقي (H).

التعليق على اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش

سيعلق على المباراة بين كلا المنافسين. مساء اليوم الأحد، المعلق المصري العامل في شبكة قنوات ” أون تام سبوت” المصرية. محمد الكواليني.

الطموح والإصرار لكلا الفريقين

ويسعى فريق الأهلي المصري حامل اللقب الدوري السابق. بعد غياب، من أجل خطف ثلاثة نقاط ثمينة ومهمة له في منافسات الدوري المصري الموسم الجاري. بعد الخسارة الذي تعرض لها في دور المجموعة الثانية في مسابقة أبطال أفريقيا أمام البطل التنزاني سيمبا بهدف نظيف دون رد.

كما ويطمح طلائع الجيش الفريق المنافس. من تحقيق الفوز على الأهلي المصري. في مواجهة صعبة عليه. من أجل الصعود في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المصري في المركز الثالث من جدول الترتيب في منافسات الدوري المصري. برصيد 21 نقطة. بعد أن لعب 9 مباريات.

مع تأجيل 3 مباريات، في منافسات الدوري لمشاركته الخارجية في كأس العالم للأندية الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة. حيث حصل على المركز الثالث. والتتويج بالميدالية البرونزية في تلك المسابقة.

كما جاء الفريق المنافس في مواجهة الليلة طلائع الجيش. في المركز الرابع عشر. برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب الفريق 13 مواجهة في منافسات الدوري المصري الممتاز. فاز في ثلاثة مباريات. وتعادل في ثلاثة أخرى. مع الخسارة في سبع مباريات. في منافسات الدوري الممتاز.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يلعب فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً، بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي”بيتسو موسيماني” 56 عاماً أمام منافسه بطل الدوري التنزاني سيمبا بقائمة تشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمي اللاعب المصري محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وفي خط مركز الدفاع، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد.

🗒 | اليكم قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري .🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/JFopt87kJc — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 27, 2021

وفي مركز خط الوسط سيلعب كلاً من: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، إلى جانب اللاعب محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ووليد سليمان.

أما في خط هجوم الفريق سيعتمد المدرب في التشكيلة على اللاعب مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

بينما سيغيب عن تلك المواجهة كلاً من: لاعب الظهير الأيسر في الفريق التونسي علي معلول بعد تعرضه للإصابة في مباراته أمام فريق البايرن ميونيخ، والتي خرج على إثرها من أرضية المعلب. في الدقيقة ال 24 من أحداث الشوط الأول، في مباراة دور النصف النهائي من كأس العالم للأندية.

تأكد غياب علي معلول عن الأهلي أمام طلائع الجيش ومحاولات لتجهيزه لمباراة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا. 🏃‍♂️ ( 📸:@AlAhly ) pic.twitter.com/LaMRczO9Ys — جول مصر (@goaleg) February 26, 2021

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 29 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

كما جاء مصر المقاصة في المركز الثاني وتخطيه فريق الأهلي المصري برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن المصري البوسعيدي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة من جدول الترتيب للدوري المصري الممتاز.

سيد عبد الحفيظ |🗣

💬"أغلقنا صفحة دوري الأبطال.. ونركز في مواجهة طلائع الجيش" 🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/9BXvdwtnh4 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 24, 2021

كما تراجع فريق الأهلي في الترتيب في المركز الرابع برصيد 21 نقطة. نتيجة تأجيل مبارياته التي لم يخضها منذ بداية الشهر الجاري في الدوري الممتاز. بسبب مشاركته في مسابقات كأس العالم للأندية في العاصمة القطرية الدوحة. ثم العودة إلى المنافسات غداً لمواجهة فريق طلائع الجيش.

بينما تساوى فريق سيراميكا كليو باترا مع فريق الأهلي بنفس النقاط. ليحتل في المركز الخامس برصيد 21نقطة، وفي المركز السادس يأتي فريق الجونة المصري برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي و سيراميكا في جدول الترتيب.

تراجع فريقا بيراميدز وسموحة

كما يحتل المركز السابع يحتل فريق بيراميدز المتراجع في ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، متساوياً بذلك مع منافسه إنبي المصري الذي يحتل المركز الثامن ب 19 نقطة.

أما في المركز التاسع فيأتي فريق سموحة المصري برصيد 18 نقطة متساوياً مع انبي المصري بنفس النقاط، كما يتساوى مع الاتحاد السكندري بنفس عدد النقاط الذي يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب المصري.

🌀 مسحة طبية للأهلي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري يوم الأحد 💫 pic.twitter.com/hSdO5xm5JV #يلا_يااهلي_نكمل_المشوار — اجازه مفتوحه (@vKwrA0H0VK3z9L0) February 27, 2021

فيما يحتل فريق أسوان في المركز الحادية عشر برصيد 17 نقطة. متساوياً مع غزل المحلة بنفس النقاط الذي يحتل المركز الثاني عشر.

ويحتل فريق فريق المقاولون العرب في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، أما في المركز الرابع عشر عشر طلائع الجيش يأتي برصيد 12 نقطة.

أما في المركز الخامس عشر فيأتي فريق البنك الأهلي برصيد 10 نقاط. مع تراجع الفريق الإسماعيلي ووادي دجلة في ذيل الترتيب برصيد 9 نقاط للإسماعيلي. ووادي دجلة برصيد 7 نقاط في الدوري المصري للدرجة الممتازة المصري في الموسم الجاري.

هدفي الدوري المصري

كما ويحتل مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري في منافسات الموسم الجاري برصيد 7 أهداف سجلها في مواجهات خصومه.

وفي المركز الثاني وبفارق هدف وحيد يحتل اللاعب المصري أحمد سمير في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 6 أهداف. متساوياً بعدد الأهداف مع حسام حسن في فريق سموحة المصري. وكذلك عمر كمال في صفوف المصري البوسعيدي.

وكذلك اللاعب في فريق سيراميكا كليو باترا المصري شريف دابو بنفس عدد الأهداف. كما ويأتي لاعب بيراميدز رمضان صبحي في ثالث الترتيب برصيد 5 أهداف. متساوياً مع كلاً من: الأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة. والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 4 أهداف. متساوياً مع لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم الشهير ب ” كهربا” وكذلك زميله محمد شريف بنفس رصيد الأهداف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك