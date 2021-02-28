أثار مغني الراب واليوتيوبر السعودي الشهير “دايلر”، موجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالاته الغريبة بعد أسابيع من خروجه من السجن.

“دايلر” عاري الصدر

وظهر “دايلر” بفيديو نشره عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”، وهو عاري الصدر ويرتدي “تيشرت” أسود فقط، ويضع عصبة رأس ملونة.

سخرية من شكل “دايلر” الجديد

وسخر المغردون من الشكل الجديد الذي ظهر به “دايلر”، فنشر أحدهم فيديو قال فيه: “لا تنس أنك مواليد عام 2000. ويبدو أنك كنت مسجون في ألعاب الحسين، وحين خرجت فقط كل ما تفعله أن تخلع ثيابك وتتصور”.

وتابع: “تعتقد أنك مغنى الراب تو باك، لكنك نحيف جداً كأنك طائر سمان صغير، وتعقد حواجبك لتبدو مثل المجرمين، الله يهديك ويفتح قلبك”.

وسخر آخر قائلاً: ” والله صدق دايلر ماخذ وضعية المسجون اللي له سنوات في السجن يسوي بوش اب ومفصخ”.

والله صدق دايلر ماخذ وضعيت المسجون

اللي له سنوات في السجن يسوي

بوش اب ومفصخ 😂😂#دايلر — Fahad (@Msahnn10) February 28, 2021

وأعاد آخر نشر صورة “دايلر” وعلق عليها بالقول: “الهطف إذا انسجن أسبوعين يحسب نفسه عضو مكسيكي في تيخوانا كارتيل، وصار يلعب دور رجل العصابة الذي يبذل الغالي والرخيص من أجل الفاميليا”.

جلسة تصوير في حوض الاستحمام

وسبق أن فاجأ “دايلر” المتابعين بجلسة تصوير غريبة ومثيرة للجدل حين ظهر داخل حوض الاستحمام محاطًا بالأزهار.

كما شارك “دايلر” متابعيه قبل أيام بصور له مع الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير داخل مطعمه وهو يحمل بيتزا مكتوب عليها اسمه.

وأشار “دايلر” إلى أنه شارك في تحضير البيتزا، وأنها كانت تجربة رائعة بالنسبة له.

دايلر مع الشيف بوراك في احدث ظهور pic.twitter.com/583SsIRGwM — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 23, 2021

وكانت محكمة الجنايات في دبي، قد قررت إخلاء سبيل “دايلر” في بداية الشهر الحالي، وذلك بعد قضائه 11 شهراً في التوقيف.

وتقرر إخلاء سبيل “دايلر” بعد احتساب محكمة الجنايات في دبي فترة التوقيف من العقوبة التي قضت بها عليه، وهي ستة أشهر. يليها الإبعاد بتهمة التعاطي.

هذا وبرأت المحكمة “دايلر” من تهم أخرى أبرزها زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته بطريقة تقنية. والعثور على ثلاث نبتات داخل شقته.

كما برأت المحكمة الرابر السعودي من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر (يوتيوبر) شهيرة كذلك ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي. والتي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

أبو طلال الحمراني أول من كشف الجريمة

وكان إعلامي كويتي مُتخصص بأخبار الجرائم والحوادث، هو أول من كشف القصة، حين قال إنه تم القبض على مشهور خليجي معروف. وبرفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية.

وكشف الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني التفاصيل عبر سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر” حينها.

وكتب: “القبض على مشهوووور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة. (سورية) تدعي دائما أنها سعودية، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في (الداون تاون) دبي“.

وتابع حينها: “المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص (المراهقين) يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور. الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام (السورية) لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة”.

وأضاف أبو طلال الحمراني: “تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة. لم تبلغ السن القانونية بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة فلا يزال محتجزا لدى السلطات الأمنية”.

وكشف أبو طلال المزيد من التفاصيل قائلاً: “يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج. عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقي في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقة”.

مشاهير الحشيش

وأضاف: “حاليا وقبل أيام قليلة قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز فيظهر بالسناب عن طريق شقيقه. الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لا ينتبه المتابعون لسبب اختفائه عن الظهور”.

وعاد أبو طلال الحمراني بالمفاجأة الأكبر، مُدشناً هاشتاج #مشاهير_الحشيش، ليكشف ارتباط اسم الفنانة المغربية ميساء مغربي. بجانب مشاهير آخرين في القضية.

ولم يذكر الحمراني اسم ميساء مغربي بالصريح خوفاً من الملاحقة القانونية، لأن الإمارات تمنع نشر أسماء المتهمين في القضايا المختلفة. ما لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، لكنها الممثلة المغربية التي شاركها “دايلر” في فيلم “وان تو ثري اكشن”.

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