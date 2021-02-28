ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز (27 عاماً)، مرة أخرى بإطلالة شبه عارية على غلاف مجلة sportweekالإيطالية المختصة بالرياضة، وذلك في مقابلة خاصة تحدثت فيها حياتها وأطفالها وشغفها بالبحر وعلاقتها بالرياضة، وغيرها من الأمور.

“سبورت ويك”

وأعادت جورجينا رودريجيز نشر صورة غلاف المجلة عبر حسابها على “انستجرام”، والتي ظهرت فيها وهي ترتدي بيكيني أسود، وعلقت: “غلاف مجلة سبورت ويك”.

وحصدت صورة جورجينا التي نشرتها متجاهلة الوقت العصيب الذي يمر به حبيبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أكثر من مليون و700 ألف إعجاب.

وجاءت صورة جورجينا في الوقت الذي كان يمر به رونالدو بفترة عصيبة بعد تعادل فريقة اليوفي أمس في الدوري مع هيلاس فيرونا 1-1 ، وإبتعاده عن المنافسة علي لقب الدوري .

انتهز الفرصة

وقبل أيام، ظهرت جورجينا رودريغيز على غلاف مجلة “InStyle” بنسختها الإسبانية عارية تماماً، بينما أخفت المناطق الحساسة بحقيبة كبيرة من ماركة “غوتشي” العالمية.

وأعادت جورجينا رودريغيز نشر الصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”، وعلقت عليها: “انتهز الفرصة”.

وحصدت الصورة أكثر من 2 مليون و700 ألف إعجاب عبر صفحتها التي يتابعها أكثر من 23 مليون و700 ألف شخص.

جورجينا عاشت حياة صعبة

وتحدثت جورجينا رودريغيز في المقابلة عن الظروف الصعبة التي مرت بها خلال حياتها، مشيرة إلى أن الله عوضها بعائلة جميلة وحبيب مثابر وناجح بحسب تعبيرها.

وأكدت جورجينا رودريغيز أن عائلة حبيبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، متواضعون جداً ولطفاء معها.

كما تحدثت جورجينا رودريغيز في المقابلة حول العديد من المواضيع منها مسيرتها في عرض الأزياء، وأردفت قائلة: ” مررت بالعديد من الظروف الصعبة في حياتي. لكنني عوضت الآن بعائلة جميلة. وحبيب مثابر ومجتهد على نفسه وناجح”.

خيانة قواعد رونالدو

كما واعترفت صديقة رونالدو ” جورجينا”. بخيانة قواعد اللاعب البرتغالي كريتسيانو رونالدو، قواعد اللاعب والنجم العالمي. في غيابه عن المنزل. فيما يتعلق بنوعيات الطعام، التي تتناولها هي وأطفالها.

ويتبع الدون رونالدو وجبات طعام صحية “محمية غذائية” مع أسرته معاً. وقد يقوم بفرض هذا الطعام على جميع بيته. وقالت صديقته في مقابلة مع المجلة الإسبانية، قائلة: ” نحن نأكل بالشكل نفسه. الذي يتناوله رونالدو، لأننا عادة. نتناول الطعام معاً”.

وأكدت جورجينا أنها تتناول تلك الأطعمة الممنوعة داخل المنزل. في غياب النجم البرتغالي رونالدو. من أجل تناولها، هي وأطفالها. عندما يخرج اللاعب لخوض المباريات مع فريقه يوفنتوس الإيطالي. من أجل تلك الأطعمة في العادة.

طلب البيتزا

واستكملت عارضة الأزياء جورجينا، ” إذا كان رونالدو خارج المنزل مع الفريق. أو مسافر لخوض المباريات في مدينة أخرى. أقوم أنا وأطفالي. بتدليل أنفسنا وطلب البيتزا، على سبيل المثال من الخارج. أو قد نملأ بطوننا بالفيشار”.

أطفال رونالدو

وتقوم الإسبانية “جورجينا رودريجيز”، بالاعتناء بأبناء رونالدو الثلاثة. بالإضافة إلى ابنتهما الذي أنجبت مؤخراً وأسميت ” ألانا مارتينا” الذي لا يتجاوز عمرها السنة الواحدة. فيما اتجهت صديقة رونالدو إلى مجال عروض الأزياء. بعد ارتباطها مع صديقها البرتغالي ” كريستيانو رونالدو”.

حبيب جورجينا السابق

وكانت مجلة “سيمانا” العالمية قد فجرت مفاجأة بالكشف أن جورجينا روديغيز كانت على علاقة عاطفية مع المصور الإسباني خافي عندما كانا في المدرسة الثانوية، قبل ارتباطها بكريستيانو رونالدو.

وتم الكشف عن هذه العلاقة من خلال البحث في العلاقات القديمة للمشاركين في برنامج تليفزيون الواقع، نظرا للاهتمام الإعلامي الكبير لأبطال الحلقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان من ضمن هؤلاء الأبطال، المصور خافي، والذي كشفت عمليات البحث والتحقيق في ماضيه عن علاقته مع جورجينا رودريغيز.

وقالت المجلة إن جورجينا رودريغيز كانت خلال سنوات مراهقتها تعيش قصة حب مع مصور إٍسباني شاب، يبلغ من العمر 27 عاما من مدينة هويسكا الإسبانية.

علاقة مراهقة

وأشار التقرير إلى أن هذا المصور الشاب الجذاب درس في نفس المعهد الذي كانت فيه جورجينا روديغيز في جاكا، وكلاهما بدأ علاقة عاطفية انتهت عندما قررت حبيبة كريستيانو رونالدو في سن الـ17 من عمرها، الانتقال للعيش في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشرت المجلة صورة منذ سنوات تظهر فيها جورجينا مع خافي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك