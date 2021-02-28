في مواجهة شهدت السيطرة والقوة لفريق برشلونة الإسباني، والذي سعى منذ بداية انطلاق صافرة بدء اللقاء مع منافسه إشبيلية. إلى تهديد شباك الخضم والوصول إليه. على عكس فريق إشبيلية. الذي تقاجئ بأداء الفريق الكتالوني الإسباني. دون الأداء والمستوى المطلوب لنجومه في المباراة.

لينجح فريق برشلونة من عبور فخ السقوط أمام المنافس القوي إشبيلية في منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني” الليغا” للدرجة الممتازة.

من خلال تسجيله هدفين نظيفين دون رد. ليتخطى بذلك فريق ريال مدريد الوصيف خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تعثر في أخر مواجهتين في منافسات الدوري الممتاز.

هدف الفرنسي ديمبلي

وأحرز لاعب الظهير الأيمن والمهاجم في صفوف فريق برشلونة الإسباني الفرنسي عثمان ديمبلي 23 عاماً هدف التقدم للفريق “البلوغرانا”. بعد نجاحه من خلال تمريرة رائعة وهجمة مرتدة سريعة.

من اختراق حصون دفاع فريق إشبيلية الإسباني والانفراد بحارس المرمى المغربي ياسين بونو. ليسجل هدف على يساره في الدقيقة ال 29 من مجريات أحداث الشوط الأول.

كما وحاول فريق إشبيلية العودة إلى مجريات اللقاء بعد تلقيه الهدف من قبل منافسه فريق برشلونة الإسباني. لكنه لم ينجح في إحراز هدف تقليص الفارق والتعادل. لينتهي منتصف الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني الإسباني بهدف نظيف دون رد.

هدف ليونيل ميسي

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف الثاني في الدقيقة ال 85 من اللقاء. بعد فشل حارس مرمى فريق إشبيلية. لتصدى لكرة ميسي. ليقوم بتسديدها على يمين شباك مرمى إشبيلية. ليقتل بعدها المباراة ويحسم المباراة مع فريق المنافس.

الذي رفع الراية البيضاء بعد تلقيه هذا الهدف. كما ورفع ميسي رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 19 هدفاً. ليبقى متربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني.

تشكيلة فريق برشلونة

ولعب المدرب الهولندي رونالد كومان 57 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه القوي أتليتك بلباو، في حراسة الألماني تير شتيغن.

أما في خط دفاع الفريق الكتالوني سيكون كلاً من: الإسباني جوردي ألبا، واللاعب الفرنسي كليمون لونجليه، والأوروغواياني رونالد أراخو، بالإضافة إلى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست. إلى جانب مشاركة جيرار بيكيه.

وكما جاء في مركز خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، والهولندي فرينكي دي يونج.

وفي خط هجوم الفريق جاء كلاً من: الدنماركي مارتين برايثوايت، والفرنسي أنطوان جريزمان، ومواطنه عثمان ديمبيلي، إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تشكيلة منافسه إشبيلية

واعتمد المدرب الإسباني ” جولين لوبيتيغي” 54 عاماً، على تشكيلة أساسية أمام منافسه برشلونة. حيث سيكون في حراسة المرمى اللاعب المغربي ياسين بونو.

كما جاء في خط الدفاع للفريق كلاً من: اللاعب كريم رقيق. جوليس كوندي. دييجو كارلوس.خيسوس نافاس.

🥁🔥🥁🔥 موعدنا يتجدد مع إشبيلية مساء الأربعاء المقبل في #برشلونة ضمن إياب نصف نهائي كأس الملك 🥁🔥🥁🔥 pic.twitter.com/ypYTF6mmtN — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 27, 2021

أما في خط الوسط، اللاعب أوليفر توريس. فيرناندو. خوان خوردان. كما جاء في خط هجوم فريق إشبيلية يكون كلاً من: منير الحدادي. لوك دي بونج. سوسو.

وكما سيواجه اليوم متصدر الدوري الإسباني لهذا الموسم، فريق أتلتيكو مدريد أم منافسه فياريال . في مواجهة ستشهد القوة والإثارة لكا المنافسين.

فهل سينجح المصدر من الحفاظ على صدارة الترتيب. وتعميق الفارق كالعادة. أم سيفشل الفريق في ذلك . يحتل جاره ريال مدريد في حال فوزه في مباراته أمام ريال سوسيداد القادمة؟!

هدافي الليغا الاسبانية

كما ويتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم 2020-2021، اللاعب الأرجنتيني في صفوف فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 19 هدفاً. بينما زميله السابق الأوروغواياني في فريق برشلونة لويس سواريز الذي يلعب في صفوف مع فريق أتلتيكو مدريد برصيد 16 هدفاً.

وفي المركز الثالث يحتل اللاعب الإسباني جيرارد مورينو مع فياريال برصيد 14هدف. بينما يأتي اللاعب المغربي يوسف النصيري برصيد 13 هدف مع فريق إشبيلية الإسباني بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر.

🗣️ Lopetegui, tras el #SevillaFCBarça: "Nos han superado, pero esto va muy rápido y tenemos que levantarnos". #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 27, 2021

بفارق هدف عن الديك الفرنسي كريم بنزيما الهاجم في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الخامس برصيد 12 أهداف.

بعد عودة الفريق مؤخراً إلى سكة الانتصارات من جديد في مبارياته الأخيرة. فيما تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة والتي ستغيبه عن المشاركة أمام فريق أتالاتنا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي كذلك.

ترتيب الدوري الإسباني

يتربع على صدارة الترتيب. فريق أتلتيكو مدريد برصيد 55 نقطة. بينما يحتل فريق برشلونة الإسباني الذي نجح بالفوز على فريق إشبيلية بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً خلف المتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 53 نقطة. بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو مدريد. ليشتعل منافسة الدوري من جديد.

وفي المركز الثالث يحتل ريال مدريد الإسباني برصيد 52 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه برشلونة الإسباني، بينما في المركز الرابع. يأتي فريق إشبيلية المتراجع في المنافسة هذا الموسم.

بعد فشله في تحقيق الفوز على فريق برشلونة في مباراة قمة جولة” الديربي” الرابع والعشرين. ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في جدول الترتيب.

🗣️ @olitorres10 reconoció una derrota justa ante el @FCBarcelona_es pero no pierde el foco en una semana tan importante. ⚪️🔴#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 27, 2021

كما جاء المركز الخامس بالترتيب فريق ريال سوسيداد برصيد 41 نقطة، بفارق نقطة وحيد عن صاحب المركز السادس يأتي فريق فياريال برصيد 37 نقطة.

فيما يحتل في برصيد فريق ريال بتيس 36 نقطة في المركز السابع متساوياً مع فريق ريال بتيس، وفي المركز الثامن جاء فريق ليفانتي الذي حقق الانتصار مؤخراً عل متصدر الدوري أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

أما في المركز التاسع جاء فريق غرناطة بنفس عدد النقاط برصيد 30 نقطة، وفي المركز العاشر فريق سليتا فيغو برصيد 29 نقطة.

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