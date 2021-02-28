بعد وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بسبب مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه قبل أيام، أثار نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تساؤلات حول مذهب الفنان الراحل، فيما تباينت اراؤهم بين من قال إنه شيعي وآخرون قالوا إنه سني.

حسن الحسيني يرد

في هذا السياق، نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان عبر انستغرام مقطع فيديو للداعية البحريني حسن الحسيني رد على المتسائلين عن مذهب وعقيدة الراحل.

وقال الحسيني: “مشاري البلام الله يغفر له ويرحمه كان بيني وبينه اتصال كان متابعني على تويتر ويتابع برامجي وكان محب”.

كما اضاف: “أعرف أن أوقات يطلع كلام إنه كان كذا ومذهبه كذا وعقيدته كذا وكذا. اتركوا كل هذه الأمور والسوالف. هو في هذه الأمور هذه كان على خير وكان من أطيب الناس. وأخوانه طيبين وعلى خير”.

وقال: “هو الآن أحوج ما يكون إلى دعوة. فلا تنسوه بدعوة أدعوا له واستغفروا له”.

كما وعلقت العيدان على الفيديو بقولها: “جزاك الله خير الشيخ حسن الحسيني ويرحم مشاري البلام”.

“إبرة كورتيزون أنهت حياته”

وكشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه. حيث قال في مقطع فيديو: “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.

والد الفنان مشاري البلام: "عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/ujduJnQCuQ — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

لم يكن مدخناً

من جانبه قال ساعد شقيق الفنان مشاري البلام: “مشاري ما كان حتى يدخن ومشاري مصلي مسمي وعمره ما أذى أحد”.

في حين قال د.محمد علي دشتي صديق الفنان مشاري البلام: “ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان”.

د.محمد علي دشتي صديق الفنان #مشاري_البلام: "ما نبي نحط اللقاح شمّاعة ونقول قدر الله وما شاء فعل.. أخذ اللقاح بتاريخ 12/فبراير وثاني يوم كلمته كان تعبان".#مشاري_البلام_في_ذمة_الله pic.twitter.com/keeQxE3Acr — ترند (@Trendnews) February 26, 2021

يشار الى ان جثمان الفنان دفن في مقبرة الصليبيخات. وبحسب الاشتراطات الصحية لم يحضر الجنازة سوى 20 شخص.

وزارة الصحة الكويتية تعلق

وحسمت وزارة الصحة في الكويت، حقيقة وفاة الفنان مشاري البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة، وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

وأكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.

وطالب السعيد الجميع بالاستمرار في التسجيل للحصول على اللقاح، وعدم الالتفات الى “الشائعات” التي تنتشر حول مأمونية اللقاح، مؤكداً أن “كورونا: هي القاتلة وليس اللقاح.

توضيح

كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نشرته عبر حسابها على “تويتر”، أكدت خلاله احترامها المطلق لخصوصية المعلومات المتعلقة بجميع المرضى.

ونفت وزارة الصحة تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.