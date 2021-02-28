تصدرت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد نشرها استعدادات حفل زفافها.

إلى القصيم

ووثقت زارا البلوشي عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، لجمهورها كل خطوة في حفل زفافها الذي اتضح أنه سيُقام. في مدينة القصيم بالمملكة، حيث نشرت لحظة ركوبها الطائرة لتصل إلى هناك.

كما ظهرت البلوشي بالفستان الأبيض، ونشرت استعدادها لوضع مساحيق التجميل، وعلقت: “نقول بسم الله ونجهز.. يا رب توفيقك”.

إطلالة زارا البلوشي في زفافها

ثم وثقت زارا البلوشي لحظة خضوعها لجلسة تصوير بعدما اكتملت تحضيراتها تماماً، فكانت بفستان زفاف نظام حمالات مطرز أنيق. ووضعت مكياجاً هادئاً مع تسريحة شعر مرفوع، وطرحة ناعمة.

العروسة زارا البلوشي عبر السناب .. pic.twitter.com/19UB3kgCOf — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 27, 2021

كما جاء إعلان زارا البلوشي عن ارتباطها وزواجها عن طريق الصدفة، وذلك بعدما نشر أحد الحسابات عبر “تويتر” تغريدة جاء فيها. “مبروك للنصراوية زارا البلوشي بمناسبة عقد قرانها”، لترد عليه بالقول: “الله يبارك فيك”.

مبروك للنصراويه زارا البلوشي @zara_albaloshi بمناسبة عقد قرانها 💛 pic.twitter.com/6eWFY9C8gC — زيدان نجد #بديل (@Zizouhere) February 19, 2021

الله يبارك فيك — زارا البلوشي (@zara_albaloshi) February 19, 2021

من هو عريس زارا البلوشي

ولم تكشف زارا البلوشي عن هوية العريس، لكنها سبق أن تحدثت قبل حفل زفافها عن مشاعر الحب والعلاقة العاطفية التي تمر بها.

فجاء في أحد منشوراتها: “ولأنك جئت في الوقت الذي كنت أرفض فيه الحب أحببتك أكثر مما ينبغي”.

وكتبت زارا تعليقاً على صورة نشرتها لنفسها: “اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت”.

ولمحت البلوشي إلى اقتراب زفافها وكتبت: “من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية قريبًا راح أكون عروسة بالتوفيق يارب”.

كما كتبت إحدى المواقع الفنية أن عريس زارا الجديد هو زميلها الممثل السعودي سعيد القحطاني، لتقوم بالنفي قائلة: “لا مو سعيد القحطاني تمام وضح الموضوع!!”.

لا مو سعيد القحطاني تمام وضح الموضوع!! — زارا البلوشي (@zara_albaloshi) February 20, 2021

بينما أكدت الإعلامية السعودية ناهد الأحمد، أن زوج البلوشي من خارج الوسط الفني، وكتبت في تغريدة: “تحتفي هذه الأيام. صديقتي اللطيفة #زارا_البلوشي بمناسبة خطوبتها لشاب من خارج الوسط الفني و الإعلامي، الله يرزقك السعاده يا زوز و يعوضك كل خير”.

تحتفي هذه الأيام صديقتي اللطيفة #زارا_البلوشي بمناسبة خطوبتها لشاب من خارج الوسط الفني و الأعلامي 💍💕

الله يرزقك السعاده يا زوز و

يعوضك كل خير 💕@zara_albaloshi pic.twitter.com/iKFTK5pVsL — ناهد الأحمد (@Nahedalahmad) February 21, 2021

طلاق زارا البلوشي

وسبق أن تزوجت البلوشي عام 2014، من المخرج السعودي سمير عارف الذي تعرفت عليه خلال تصوير مسلسل “أنا آسف”. لكنهما انفصلا بعد خمسة أعوام.

وبعد طلاقها، سافرت زارا إلى جورجيا لتعود إلى السعودية وحصلت بعدها على الإقامة الذهبية هناك. حيث أعلنت أنها سوف تستقر وتعيش حياتها هناك لأن المملكة هي الوطن الوحيد الذي تعرفه.

الجدير بالذكر أن البلوشي ممثلة عمانية مقيمة في السعودية، ودائما ما تقوم بأداء شخصية المرأة السعودية وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية.

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