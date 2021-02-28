الفنانة العمانية زارا البلوشي
الفنانة العمانية زارا البلوشي
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الفنانة العمانية زارا البلوشي توثق تحضيرات زفافها الثاني خطوة بخطوة وتثير ضجة

كتب وطن
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تصدرت الفنانة العمانية المقيمة في ، ، الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد نشرها استعدادات حفل زفافها.

إلى القصيم

ووثقت زارا البلوشي عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، لجمهورها كل خطوة في حفل زفافها الذي اتضح أنه سيُقام. في مدينة القصيم بالمملكة، حيث نشرت لحظة ركوبها الطائرة لتصل إلى هناك.

كما ظهرت البلوشي بالفستان الأبيض، ونشرت استعدادها لوضع مساحيق التجميل، وعلقت: “نقول بسم الله ونجهز.. يا رب توفيقك”.

إطلالة زارا البلوشي في زفافها

ثم وثقت زارا البلوشي لحظة خضوعها لجلسة تصوير بعدما اكتملت تحضيراتها تماماً، فكانت بفستان زفاف نظام حمالات مطرز أنيق. ووضعت مكياجاً هادئاً مع  تسريحة شعر مرفوع، وطرحة ناعمة.

كما جاء إعلان زارا البلوشي عن ارتباطها وزواجها عن طريق الصدفة، وذلك بعدما نشر أحد الحسابات عبر “تويتر” تغريدة جاء فيها. “مبروك للنصراوية زارا البلوشي بمناسبة عقد قرانها”، لترد عليه بالقول: “الله يبارك فيك”.

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من هو عريس زارا البلوشي

ولم تكشف زارا البلوشي عن هوية العريس، لكنها سبق أن تحدثت قبل حفل زفافها عن مشاعر الحب والعلاقة العاطفية التي تمر بها.

فجاء في أحد منشوراتها: “ولأنك جئت في الوقت الذي كنت أرفض فيه الحب أحببتك أكثر مما ينبغي”.

وكتبت زارا تعليقاً على صورة نشرتها لنفسها: “اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت”.

ولمحت البلوشي إلى اقتراب زفافها وكتبت: “من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية قريبًا راح أكون عروسة بالتوفيق يارب”.

كما كتبت إحدى المواقع الفنية أن عريس زارا الجديد هو زميلها الممثل السعودي سعيد القحطاني، لتقوم بالنفي قائلة: “لا مو سعيد القحطاني تمام وضح الموضوع!!”.

بينما أكدت الإعلامية السعودية ناهد الأحمد، أن زوج البلوشي من خارج الوسط الفني، وكتبت في تغريدة: “تحتفي هذه الأيام. صديقتي اللطيفة #زارا_البلوشي بمناسبة خطوبتها لشاب من خارج الوسط الفني و الإعلامي، الله يرزقك السعاده يا زوز و يعوضك كل خير”.

طلاق زارا البلوشي

وسبق أن تزوجت البلوشي عام 2014، من المخرج السعودي سمير عارف الذي تعرفت عليه خلال تصوير مسلسل “أنا آسف”. لكنهما انفصلا بعد خمسة أعوام.

وبعد طلاقها، سافرت زارا إلى جورجيا لتعود إلى السعودية وحصلت بعدها على الإقامة الذهبية هناك. حيث أعلنت أنها سوف تستقر وتعيش حياتها هناك لأن المملكة هي الوطن الوحيد الذي تعرفه.

الجدير بالذكر أن البلوشي ممثلة عمانية مقيمة في السعودية، ودائما ما تقوم بأداء شخصية المرأة السعودية وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية.

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