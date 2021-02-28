الدكتورة يومي تغضب السعوديين بإطلالتها الفاضحة بالمايوه وهي تسكر!

أثارت الفاشنيستا اللبنانية يمنى خوري المعروفة باسم الدكتورة يومي، جدلاً واسعاً بأحدث ظهور لها في جزر المالديف، حيث تتواجد حالياً.

“كحول ومايوه”

وظهرت الدكتورة يومي بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص على “سناب شات”، ورصدته “وطن”، وهي ترتدي مايوه عاري يكشف كافة تفاصيل جسدها، وتشرب الكحول مع أحد أصدقائها، معلقة: “بصحتكم”.

وأثار فيديو الدكتورة يومي غضب السعوديين الذين اعتقدوا أنها لا تزال في المملكة، مستنكرين ظهورها بهذه الجرأة وشربها الكحول.

وكتبت مغردة: “وين عبايات مصمماتنا اللي أخذتهن الله ياخذها”.

كما وتساءل آخر: “هذه ليش جات السعودية؟”.

كما وطرح آخر نفس السؤال مستنكراً، وكتب: “مين جايب هذه الفتاة للسعودية؟ الله لايوفقه”.

كما سبق أن استفزت الدكتورة يومي السعوديين أثناء توثيقها أجواء الزيارة التي قامت بها قبل أيام، وذلك حين استعرضت قيمة العقد الماس الذي تم إهداؤه لها، واعتبرت أنه قليل في حقها.

هدية بمليون ريال!

وظهرت الدكتورة يومي في الفيديو، وهي تتمايل على أنغام أغنية “يا بعدهم كلهم” للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله. وتقول: “الالماس اللي اليوم لابسته حقول لكم سعره وهو قليل بحقي يعني مش كثير بس مليون ريال”.

دكتورة يومي: "المليون ريال قليل بحقي" pic.twitter.com/IpXG9xQ0Dd — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) February 2, 2021

وظهرت الدكتورة يومي بفيديو عبرت خلاله عن سعادتها بحفاوة الاستقبال التي تلقتها في السعودية. وقالت إنها تفكر في الاستقرار في الرياض، قائلة: “بفكر ظلني بالسعودية والله حبيت الجو، ما بتستقبلوني يا أهل الرياض”.

كما وأضافت: “أنا ما شفت حداً بيهتم بحدا مثل ما اهتموا فيني، وأنا منيحة كمان أنا بضحكهم وبعملهم أجواء”.

يومي مودل في “شيلة” سعودية

وكشفت الدكتورة يومي خلال تواجدها في الرياض، عن مشاركتها في عمل فني سعودي قريبا.

كما أوضحت دكتورة يومي عبر مقطع فيديو أنها ستظهر في فيديو كليب سعودي. قائلة: “قريباً راح كون مودل في كليب لأحد منشدي الشيلات السعودية”.

الدكتورة يومي : قريباً راح كون مودل في كليب لأحد منشدي الشيلات السعودية pic.twitter.com/1zQbmx4aJK — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) January 16, 2021

الدكتورة يومي

يُشار إلى أن يومي تتخذ لنفسها لقب الدكتورة. ومن غير المعروف هل هي متخصصة في الطب فعلًا، أم أنه مجرد لقب.

وتحظى الدكتورة يومي بمتابعة واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. حيث يصل عدد متابعيها على تطبيق انستقرام أكثر من 600 ألف متابع.

كما تقوم الدكتورة يومي من خلال حساباتها بعرض الصور ومقاطع الفيديو من يومياتها. والأماكن التي تسافر إليها. وتصف نفسها بأنها مدونة موضة وجمال.

ودائماً ما تثير الدكتورة يومي جدلاً بتصرفاتها وملابسها الجريئة، وسبق أن نشرت مقطعًا في شهر رمضان الماضي وهي تتناول الماء خلال النهار رمضان، مما أثار غضب المتابعين.

كما قامت الدكتورة يومي حينها بالرد على منتقديها بالإعلان أنها مسيحية، وبالتالي فإن تناولها للطعام خلال شهر رمضان أمر طبيعي جدًا بالنسبة لها، وطالبت من يتأذى من مشاهدتها تتناول الطعام في هذا الشهر أن يقوم بإلغاء متابعتها.

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