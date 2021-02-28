أوقفت وزارة الرياضية السعودية. رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي خالد البلطان، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة شهرين. أي حتى نهاية الموسم الجاري.

وذلك بعد بث الحساب الرسمي للنادي مقطع فيديو على منصة ” توتير” للاعب البرازيلي “سيباستياو جونيور” يحمل الاتهامات والإساءة. والعنصرية. واستياء اللاعب الموجه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم. قبل أن يحذف من قبل القائمين على تلك الصفحة.

#كلنا_خالد_البلطان رد طارق النوفل على ماجد فهمي لكلمته ضد رئيس الشباب واعتذار ماجد فهمي عن كلمته👍🏼🤍🖤@TARIQALNOFAL pic.twitter.com/4kLaQmOBVP — نايف العتيبي (@Naif1988_m) February 27, 2021

كما وجاء هذا الفيديو الذي بثه النادي، من أجل التعقيب على مباراة الفريق أمام منافسه النصر السعودي. والتي أقيمت يوم الخميس الماضي. ضمن منافسات الأسبوع ال18 من الدوري السعودي للمحترفين الممتاز. والتي انتهت بفوز الشباب برباعية نظيفية في شباك النصر. الذي لم يحرز أي هدف خلال اللقاء.

وقد أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم. بإيقاف رئيس النادي للشباب السعودي. لمدة ثلاثة مباريات. وفرض غرامة مالية تقدر قيمتها بنحو 40ألف ريال سعودي. نتيجة تلك الحادثة.

بيان وزارة الرياضة السعودية

ونشرت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل مساء يوم الجمعة الماضية، عقوبات على رئيس نادي الشباب خالد البلطان ومدير المركز الإعلامي أحمد المسعود. بسبب المقطع المرئي الذي بثته منصة النادي على حساب “توتير”. قبل أن يتم حذف بعد نشره.

وزارة الرياضة تُصدر قراراً بمنع رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخلياً وخارجياً لمدة شهرين، كما تقرر منع مدير المركز الإعلامي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم pic.twitter.com/m4UhhpD3Le — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 26, 2021

كما وأوضحت الوزارة، أنه وبعد مباراة النصر والشباب يوم السبت 13 فبراير من الشهر الجاري. ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين، وبناء على المقطع المرئي الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي. لنادي الشباب في منصة التواصل الاجتماعي “توتير”.

اتهامات اللاعب البرازيلي

حيث تضمن تصريحاً للاعب البرازيلي “سيباستياو جونيور” 28 عاماً. بشأن القضية المنظورة لدى جهة الاختصاص في حينها، ولما تضمنه التصريح من اتهامات والاساءة العنصرية. اتضح عدم ثبوتها فيما بعد بناء على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما أنه من خلال فترة التحقيقات، تم اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في النظر في تلك الأحداث والفصل فيها حسب الاختصاص والتابعة لوزارة الرياضة السعودية.

العقوبة بحق الشباب السعودي

وأردفت وزارة الرياضة السعودية، قائلة: “وفقاً لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية. قد أكملت تحقيقاتها مع كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب. ومدير المركز الإعلامي بالنادي، فيما يخص مقطع الفيديو المنشور. فقد أصدرت الوزارة قرار منع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان من مزاولة النشاط الرياضي”.

تشير مصادرنا في #سعودي٣٦٠ إلى أن أحمد الكنهل سيتولى منصب وأعمال رئيس #الشباب خلال الفترة المقبلة، بعد قرار إيقاف خالد البلطان الأخير. 📌 الكنهل كان يشغل منصب نائب الرئيس وتواجد في الكرسي المخصص للرئيس في مواجهتي الفريق أمام الفتح والاهلي الماضيتين. pic.twitter.com/E1kmTkNd03 — سعودي 360 (@sport360Saudi) February 27, 2021

بالإضافة إلى منعه من دخول نادي الشباب السعودي ومن مرافقة فرق النادي داخلياً وخارجياً لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ صدور القرار. الذي صدر في 26-2-2021م، استناداً إلى نص المادة (88 / 2 / ب) و(88 / 2 / ج) و (88 / 2 / د). الخاصة بمواد العقوبات والاساءة العنصرية بحق النوادي الرياضية السعودية.

وكما استكمل البيان، أنه سيتم إيقاع العقوبة بحق رئيس نادي الشباب السعودي خالد البلطان ومنعه مزاولة النشاط الرياضي مع نهاية الموسم الرياضي القادم 2021 -2022م على مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب أحمد المسعود استناداً إلى نص المادة (88 / 2 / ب).

حشدوا كل ادواتهم لإبعاد خالد البلطان عن الوسط الرياضي وحرضوا ضده ليل نهار.. وفي النهاية صدموا بإيقافه 3 مباريات راح منها مباراتين وباقي مباراة فقط! “الجبال لا تهزها الرياح” 👌🏼 pic.twitter.com/dePPXmpeUo — تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) February 25, 2021

وفي حال تكرار المخالفة التي ارتكبها خلال الموسم الرياضي السابق، ووفقاً لنص المادة (32) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية المعمول بها.

فإنه سيتولى نائب الرئيس في نادي الشباب السعودي. فإن على نائب رئيس مجلس إدارة النادي. كما ويتولى مهام رئيسه خالد القحطان. إلى حين إسقاط جزاء العقوبة بحقه.

ويتربع على عرش ترتيب الدوري السعودي الممتاز مؤقتاً فريق الشباب السعودي برصيد 41 نقطة، بفارق نقطتين المنافسين على الصدارة فريقا الهلال السعودي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

رجعت الشباب والبلطان توجع الكثير ..

ولكان باذن الله يرجع الشهر الثالث ويتوج بالبطوله..🤍🤍 #جمهور_الشباب_كلنا_خالد_البلطان pic.twitter.com/bG5F8kdaeY — M7💛 (@Mmodz77) February 26, 2021

كما وجاء في المركز الثالث من جدول الترتيب فريق الأهلي السعودي برصيد 35 نقطة. وفي المركز الرابع يأتي فريق الاتحاد السعودي الذي سيخوض مباراة اليوم برصيد 33 نقطة.

أما في المركز الخامس يأتي فريق التعاون السعودي برصيد 31 نقطة من جدول الترتيب.

تراجع النصر عن صدارة الترتيب

وفي المركز السادس يحتل فريق القادسية السعودي من الترتيب برصيد 30 متساوياً بذلك مع فريق الاتفاق الذي يحتل المركز السابع بنفس النقاط.

كما جاء في المركز الثامن فريق الفيصلي برصيد 29 نقطة. بفارق نقطة وحيد عن فريقا الاتفاق والقادسية في جدول ترتيب الدوري السعودي. ويأتي في المركز التاسع فريق النصر السعودي برصيد 28 نقطة.

أما في المركزين العاشر والحادية عشر يحتل فريقا الباطن والوحدة. متساويان في عدد النقاط برصيد 27 نقطة. وفي المركز الثاني والثالث عشر. يأتي فريقا الرائد والفتح برصيد 25 نقطة من جدول الترتيب للدوري.

كما ويأتي في المركز الرابع عشر من جدول الترتيب فريق أبها المتراجع بعد التعثرات الأخيرة في منافسات جولات الدوري برصيد 24 نقطة.

وفي المركز ما قبل الأخير من الدوري. يحتل فريق ضمك في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة. وكما جاء في أدنى ترتيب جدول الترتيب جاء فريق العين السعودي برصيد 15 نقطة. من ترتيب الدوري السعودي للدرجة الممتازة خلال الموسم الجاري.

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